El eclipse de Luna llega a Andalucía: estos son los mejores lugares y horas para verlo

La eclipsemanía no cesa y el cielo nos sigue regalando estampas únicas. Andalucía será uno de los territorios afortunados que podrán disfrutar en la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 de uno de los fenómenos astronómicos más destacados del verano. Un eclipse parcial de Luna será visible desde toda España y también desde las ocho provincias andaluzas, aunque las condiciones variarán ligeramente dependiendo del punto desde el que se observe.

El fenómeno podrá contemplarse a simple vista, sin necesidad de telescopios, prismáticos ni ningún tipo de protección especial. A diferencia de un eclipse de Sol, mirar directamente un eclipse lunar no supone ningún peligro para la vista.

Qué es un eclipse de Luna

Un eclipse de Luna se produce cuando la Tierra se interpone de manera que impide que la luz del Sol llegue directamente hasta la Luna. El planeta genera así un cono de sombra que oscurece progresivamente la superficie lunar.

Así es un eclipse de Luna / Instituto Geográfico Nacional

Cuando la Luna queda completamente eclipsada puede adquirir un característico color rojizo, provocado por la dispersión de la luz solar refractada al atravesar la atmósfera terrestre.

Los eclipses lunares presentan una importante diferencia respecto a los solares. Mientras que un eclipse de Sol únicamente puede observarse desde una zona relativamente pequeña de la Tierra y suele durar unos minutos, un eclipse de Luna puede verse desde cualquier lugar del planeta en el que sea de noche y puede prolongarse durante varias horas.

A qué hora es el eclipse de Luna del 28 de agosto

El eclipse se prolongará durante varias horas durante la madrugada. La fase penumbral comenzará alrededor de las 03.24 horas, mientras que el inicio del eclipse parcial llegará aproximadamente a las 04.34 horas.

El momento más esperado será el máximo del eclipse, previsto en torno a las 06.13 horas, cuando la Luna aparecerá casi completamente cubierta por la sombra de la Tierra. La fase parcial terminará aproximadamente a las 07.52 horas.

Tipos de eclipse de Luna / Instituto Geográfico Nacional

En el momento de máxima ocultación, la Luna podrá adquirir tonalidades más oscuras y rojizas debido al efecto de la atmósfera terrestre.

Dónde se verá mejor el eclipse en Andalucía

El eclipse será visible en toda Andalucía y su máximo podrá contemplarse desde las ocho provincias. Sin embargo, las diferencias aparecerán durante los últimos minutos del fenómeno, debido a la hora a la que la Luna se ponga en cada zona.

En Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga será posible observar prácticamente toda la fase parcial. En algunos puntos, especialmente en Málaga y Córdoba, el final tendrá lugar con la Luna ya muy baja sobre el horizonte.

En Granada, Jaén y Almería, los aficionados a la astronomía también podrán contemplar sin problemas el comienzo y el máximo del eclipse, aunque la Luna se pondrá antes de que termine completamente la fase parcial.

El eclipse de luna en las provincias de Andalucía/Almería / Instituto Geográfico Nacional

Para disfrutar del fenómeno en las mejores condiciones será recomendable buscar un lugar con poca contaminación lumínica y, especialmente durante la última parte del eclipse, con el horizonte despejado hacia el oeste-suroeste, sin edificios, árboles o montañas que dificulten la visión.

Los mejores sitios para ver el eclipse de luna en Andalucía

Lo ideal para ver el eclipse de madrugada es evitar la contaminación lumínica. Por suerte, Andalucía tiene multitud de espacios conocidos por los aficionados a la astronomía para disfrutar de un cielo estrellado sin que la luz artificial lo ensucie. La Fundación Starlight es uno de los referentes de calidad para saber si un enclave es apto o no para ver las estrellas. Estos son algunos de los puntos desde donde poder disfrutar el eclipse de luna:

Almería: entorno de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres. Es probablemente la referencia astronómica más evidente de Andalucía. Allí se encuentra el Observatorio de Calar Alto, a más de 2.000 metros de altitud, y el propio CSIC destaca la calidad natural de su cielo nocturno para la observación astronómica. Aunque no se puede acceder al espacio científico, su entorno sí es visitable y es un lugar excepcional para ver las estrellas y en este caso, la luna.

Es probablemente la referencia astronómica más evidente de Andalucía. Allí se encuentra el Observatorio de Calar Alto, a más de 2.000 metros de altitud, y el propio CSIC destaca la calidad natural de su cielo nocturno para la observación astronómica. Aunque no se puede acceder al espacio científico, su entorno sí es visitable y es un lugar excepcional para ver las estrellas y en este caso, la luna. Cádiz: Sierra de Cádiz, especialmente el entorno de Grazalema. La comarca cuenta con la certificación de Destino Turístico Starlight, precisamente por sus buenas condiciones para contemplar las estrellas y la existencia de enclaves protegidos de la contaminación lumínica. Todo el Parque Natural Sierra de Grazalema forma parte de este territorio desde donde poder ver bien el eclipse.

La comarca cuenta con la certificación de Destino Turístico Starlight, precisamente por sus buenas condiciones para contemplar las estrellas y la existencia de enclaves protegidos de la contaminación lumínica. Todo el Parque Natural Sierra de Grazalema forma parte de este territorio desde donde poder ver bien el eclipse. Córdoba: Los Pedroches. Esta comarca del norte cordobés es Reserva Starlight desde 2016, otra de las certificaciones que la garantiza como un espacio idóneo para observar el cielo por la noche. Sus amplias dehesas y la distancia respecto a grandes núcleos urbanos permiten disfrutar de cielos especialmente oscuros; además, dispone de diferentes miradores estelares repartidos por sus municipios.

Esta comarca del norte cordobés es Reserva Starlight desde 2016, otra de las certificaciones que la garantiza como un espacio idóneo para observar el cielo por la noche. Sus amplias dehesas y la distancia respecto a grandes núcleos urbanos permiten disfrutar de cielos especialmente oscuros; además, dispone de diferentes repartidos por sus municipios. Granada: Parque Estelar de Gorafe. Es una opción especialmente buena porque se trata de un espacio pensado expresamente para mirar el cielo. Fue el primer enclave de Andalucía en obtener la distinción de Parque Estelar Starlight y destaca por sus cielos oscuros y su escasa contaminación lumínica, en pleno Geoparque de Granada.

Es una opción especialmente buena porque se trata de un espacio pensado expresamente para mirar el cielo. Fue el y destaca por sus cielos oscuros y su escasa contaminación lumínica, en pleno Geoparque de Granada. Huelva: Ermita de San Bartolomé, en Alájar. Es uno de los puntos de observación de la Reserva Starlight de Sierra Morena . El enclave cuenta con una pequeña explanada destinada a contemplar el firmamento y se encuentra en una zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche con algunos de los cielos más oscuros del territorio.

Es uno de los puntos de observación de la . El enclave cuenta con una pequeña explanada destinada a contemplar el firmamento y se encuentra en una zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche con del territorio. Jaén: La Pandera, en la Sierra Sur de Jaén. El macizo de la Sierra Sur es Reserva Starlight y presenta zonas donde la contaminación lumínica prácticamente no llega. La Pandera , que supera los 1.800 metros de altitud, figura además entre los puntos tradicionalmente señalados para la observación astronómica en la provincia.

El macizo de la Sierra Sur es y presenta zonas donde la contaminación lumínica prácticamente no llega. , que supera los 1.800 metros de altitud, figura además entre los puntos tradicionalmente señalados para la en la provincia. Málaga: El Torcal de Antequera. A unos 1.200 metros de altitud se encuentra el Observatorio Astronómico del Torcal. La ausencia de construcciones próximas y la escasa contaminación lumínica convierten este paisaje en uno de los principales enclaves malagueños para contemplar el cielo.

A unos 1.200 metros de altitud se encuentra el Observatorio Astronómico del Torcal. La ausencia de construcciones próximas y la convierten este paisaje en uno de los principales enclaves malagueños para contemplar el cielo. Sevilla: Cerro del Hierro, en la Sierra Morena de Sevilla. Es uno de los puntos más interesantes de la provincia. Se trata de un enclave para disfrutar de un cielo estrellado con muy poca contaminación lumínica. Hacia el norte y el oeste ofrece especialmente buenas vistas del firmamento y el punto es accesible desde el entorno del aparcamiento.

Por qué el eclipse del 28 de agosto será parcial

La sombra que proyecta la Tierra tiene dos zonas diferentes: la umbra y la penumbra. En la umbra no llega directamente la radiación solar, mientras que en la penumbra la luz del Sol queda bloqueada solo parcialmente. Por este motivo existen tres tipos principales de eclipses lunares: totales, parciales y penumbrales.

Un eclipse es total cuando la Luna entra completamente en la umbra de la Tierra. Es parcial cuando solamente una parte del satélite queda dentro de esa zona de sombra. En los eclipses penumbrales, la Luna atraviesa únicamente la penumbra y lo que se aprecia es un oscurecimiento mucho más sutil de su superficie.

El fenómeno del 28 de agosto de 2026 será un eclipse parcial, por lo que una parte de la Luna permanecerá fuera de la zona más oscura de la sombra terrestre.

Por qué no hay eclipses todos los meses

Aunque la Luna completa aproximadamente una órbita alrededor de la Tierra cada mes, los eclipses no se producen mensualmente. La razón está en que el plano de la órbita lunar se encuentra inclinado unos cinco grados respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los eclipses necesitan una alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna, algo que solo sucede en determinados momentos.

Si ambos planos coincidieran se producirían aproximadamente doce eclipses solares y otros doce lunares cada año. En realidad, el número total de eclipses de Sol y de Luna suele situarse entre cuatro y siete al año, y muchos de ellos son parciales o penumbrales.

Los eclipses solares pueden producirse cuando la Luna se encuentra cerca del Sol en el cielo, durante la fase de luna nueva. Los eclipses lunares, como el que podrá observarse desde Andalucía el 28 de agosto, tienen lugar cuando la Luna se encuentra en la dirección opuesta al Sol, durante la luna llena.