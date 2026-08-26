La Junta de Andalucía libera 35 tortugas bobas en peligro de extinción tras completar su recuperación

La Junta de Andalucía ha liberado durante 2026 un total de 35 tortugas bobas (Caretta caretta) después de que completaran los cuidados necesarios para regresar a su medio natural. Las seis jornadas de suelta celebradas en distintos puntos del litoral andaluz han permitido devolver al mar ejemplares recuperados tras varamientos, capturas accidentales durante faenas de pesca y crías nacidas en los dos nidos localizados en 2025 en las playas almerienses de Mojácar y Roquetas de Mar.

De las 35 tortugas, cuatro fueron atendidas mediante el programa de varamientos, dos llegaron a través del proyecto SOS CARETTA, impulsado junto a las cofradías de pescadores, y las 29 restantes procedían de los dos nidos registrados en la provincia de Almería durante la pasada temporada reproductora.

Todos los ejemplares pasaron por el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA) de Algeciras, gestionado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA). Allí recibieron atención veterinaria, tratamiento y seguimiento hasta comprobar que presentaban un estado sanitario, una condición física y una capacidad de natación adecuadas para volver al mar.

Recuperación de animales rescatados

Las primeras liberaciones tuvieron lugar el 24 de marzo en La Herradura, en Almuñécar, con Boychi y Charlie, dos tortugas localizadas flotando y con escasa movilidad en aguas próximas a la localidad granadina. Tras un mes de cuidados en el CEGMA recuperaron un estado físico que permitió su regreso al medio marino.

El 5 de junio fueron liberadas Manuelita y Barbara en la playa de Getares, en Algeciras. La primera había sido encontrada con muy poca movilidad y abundantes algas adheridas al caparazón, mientras que la segunda apareció varada en La Línea de la Concepción durante un episodio de fuerte viento de levante. Ambas evolucionaron favorablemente hasta recibir el alta.

La colaboración con el proyecto SOS CARETTA permitió recuperar otros dos ejemplares capturados accidentalmente durante faenas de pesca. El Guapo, un macho adulto de 43 kilos, fue liberado el 21 de abril tras recibir tratamiento por una lesión y una ligera deshidratación. Al coincidir su regreso al mar con el inicio de la temporada reproductora se le instaló un emisor satelital para seguir sus desplazamientos. Antonio, una tortuga juvenil de cuatro kilos, volvió al mar el 17 de julio después de recuperarse de varias lesiones leves.

Las tortugas nacidas en Mojácar y Roquetas

El grupo más numeroso estuvo formado por 27 tortugas nacidas en el nido localizado en junio de 2025 en la playa de Piedra Villazar, en Mojácar. Aquel nido contenía 99 huevos, de los que nacieron 56 tortugas tras el proceso de incubación y la posterior revisión de la puesta. Los ejemplares permanecieron varios meses en el CEGMA, con la colaboración de Aquarium Costa de Almería y Selwo Marina, antes de ser liberados el 15 de junio cuando ya superaban los 1,2 kilos.

La última suelta se celebró el 24 de julio en la playa Serena de Roquetas de Mar. Los dos ejemplares procedían de un segundo nido localizado en 2025, cuyos huevos fueron incubados en Bioparc Fuengirola. Tras completar su desarrollo entre el CEGMA y Aquarium Costa de Almería, ambas tortugas regresaron al mar con cerca de dos kilos de peso y unos 20 centímetros de longitud.

La tortuga boba es una especie amenazada que realiza la puesta en playas durante los meses de junio y julio. Las jornadas de liberación también sirven para acercar a escolares y vecinos el trabajo desarrollado desde la localización de un animal o de un nido hasta su reintroducción y para recordar la importancia de comunicar rápidamente cualquier varamiento o captura accidental y evitar interferencias durante los procesos de anidación.