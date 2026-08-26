Pascual Llopis sale de la cárcel tras nombrar a José María del Nido como su abogado en el caso de blanqueo de capitales del narco

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María ha dejado en libertad al empresario Pascual Llopis a la espera de juicio. El portuense está acusado en una trama relacionada con el blanqueo de capitales por narcotráfico en la que se investigan delitos de "blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias".

Esta libertad se ha logrado días después de que Pascual Llopis haya cambiado de abogado. Si el despacho sevillano Lawpro se había hecho cargo hasta ahora de la defensa letrada del empresario en este caso, desde hace poco más de una semana es José María Del Nido Benavente el que está al frente de este trabajo, según adelantó Diario de Cádiz y pudo confirmar con fuentes del caso El Correo de Andalucía.

En palabras al periódico gaditano, el letrado ha asegurado que su defendido se defenderá "con uñas y dientes" de las acusaciones que se realizan. Además, piensa que lo ocurrido está relacionado con un delito económico sin relación con el narcotráfico.

Cabe recordar que la Guardia Civil de Sevilla reventó una operación relacionada con el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico a principios del pasado mes de julio. La misma se saldó con 11 detenidos. Entre ellos se encontraban el conocido empresario de El Puerto de Santa María Pascual Llopis y Mario García, también hombre de negocios de Dos Hermanas al que se ha situado al frente de la trama. Los dos varones fueron los únicos enviados a prisión provisional tras pasar ante el juez a principios de verano.

Durante los registros realizados a la trama se encontraron más de 1,8 millones de euros en efectivo, 10 relojes de lujo, piezas de oro, seis coches de alta gama y otro millón de euros en varias cuentas bancarias. La investigación arrancó en agosto de 2025 tras "detectar una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz", según la Benemérita. "Todas estas compañías formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal", insistieron estas mismas fuentes a El Correo de Andalucía al inicio de la investigación.

"Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulada la compleja y entramada organización criminal asentada en ambas provincias andaluzas", insistieron fuentes cercanas a la investigación.

La segunda rama de esta investigación incluye a trabajadores públicos. Cabe recordar que los agentes acudieron a las oficinas de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, en la Diputación de Cádiz -donde es vicepresidente quinto- por los contratos otorgados a festivales relacionados con la trama.