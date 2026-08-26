Antonio Sanz anuncia una comparecencia sobre incendios, terremotos y seguridad mientras el PSOE amenaza con ir a los tribunales por la gestión de Niebla y Los Gallardos

El PSOE ha fijado en los incendios forestales uno de los ejes de su estrategia de oposición contra el Gobierno de Juanma Moreno en el arranque del curso político y de la primera legislatura del pacto entre PP y Vox. Este 2026 se han alcanzado cifras históricas en cuanto al número de incendios (260), las hectáreas quemadas 57.500 y especialmente las víctimas mortales con 14 fallecidos en Almería. Por este motivo, los socialistas reclaman una comparecencia urgente del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, así como la creación de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido especialmente en Niebla y en Los Gallardos.

Antes de que se vote esta propuesta en la diputación permanente del jueves, el consejero Antonio Sanz, ya ha anunciado que acudirá al Parlamento andaluz, según ha informado Europa Press. La comparecencia será para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del gobierno andaluz ante la respuesta del Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico.

Críticas del PSOE

"¿Qué tienen Moreno y el PP que ocultar"?, se preguntó la portavoz adjunta del PSOE, María Márquez, quien este jueves defenderá en la diputación permanente la convocatoria de una comparecencia urgente del presidente de la Junta de Andalucía en un pleno extroardinario para aclarar lo ocurrido en el incendio de Niebla, el más complejo y uno de los de mayor envergadura de la historia de Andalucía. "La Junta debe dar las explicaciones que nos merecemos. Era un fuego localizado y acabó siendo devastador", subrayó Márquez.

La portavoz adjunta, además, incidió en que el PSOE ya viene reclamando información desde julio sobre el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el que fallecieron 14 personas. "Hace casi dos meses y aún no hay respuestas. Hemos pedido una comisión de investigación. ¿Por qué no quieren darnos toda la información y la documentación?", se preguntó la portavoz socialista.

En este sentido, el PSOE amenaza ya con acudir a los tribunales en caso de que se denieguen sus peticiones de información. "Hemos pedido las actas del Cecopi, queremos que por vía ordinaria podamos acceder a esa información. No queremos pensar que tengamos que ir a los tribunales para llegar a esa información. ¿Será posible que la Junta nos lo facilite por las buenas?

El peor año de incendios

Los Gallardos (Almería), Villanueva del Castillejo, Rincón del Membrillo dentro del Parque de Doñana, Grazalema, Niebla... Han pasado 12 semanas desde la activación de máximo riesgo y los datos ya sitúan el verano de 2026 como el peor de la década y uno de los más devastadores desde que hay registros. Y no sólo por el incendio de Niebla, cuyas 33.000 hectáreas lo han convertido en el más complejo de la historia o por Los Gallardos, donde fallecieron 14 personas. En total, la superficie afectada por incendios forestales desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto supera ya las 57.166 hectáreas, una cifra a la que hay añadir los últimos fuegos declarados esta semana en Las Tres Villas (Almería) o en Soportújar (Granada). De las contabilizadas hasta el lunes, 27.853 son de arbolado, 15.959 de matorral y 13.354 de pasto.

Este volumen de cifras también ha abierto el debate sobre los recursos disponibles del Plan Infoca y, sobre todo, sobre los trabajos previos que se deben realizar durante el resto del año para reducir el riesgo de propagación de las llamas. El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido durante todo este verano que hay una labor de "prevención" constante en Andalucía y como prueba subraya la decisión de que los trabajadores del Infoca permanezcan contratados durante todo el año. El dispositivo autonómico para 2026 cuenta con 241 millones de euros de presupuesto, en torno a 4.700 efectivos, así como decenas de medios aéreos y terrestres (sin incluir los refuerzos que aporta el Gobierno central a través de la UME o el Ministerio de Transición Ecológica cuando es necesario).