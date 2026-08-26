Los sindicatos avanzan movilizaciones contra el bloqueo de los dos días de teletrabajo en la Junta de Andalucía: "El consejero vuelve a atacar a los funcionarios"

Los sindicatos estallan contra la Consejería de Inteligencia Artificial, Articulación del Territorio y Función Pública. El consejero del ramo, José Antonio Nieto, anunció este martes que el decreto de teletrabajo, aprobado en 2024 y previsto para entrar en vigor en septiembre, iba a volver a retrasarse. Los sindicatos lamentan la desconfianza del popular en los trabajadores públicos no descartan movilizaciones si el teletrabajo no llega.

El bloqueo en esta medida ha supuesto múltiples enfrentamientos entre la Consejería y los sindicatos. En el mes de abril, Nieto consiguió firmar la paz con CSIF, UGT y SAF para establecer una normativa transitoria con la que homogeneizar el teletrabajo a partir del mes de mayo y se comprometía a que el decreto estuviera en funcionamiento en septiembre. A este pacto no se sumaron ni CCOO ni ISA.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y Nieto ha confirmado que no podrá cumplir su palabra. "Es una nueva excusa para dilatar la puesta en funcionamiento del decreto", denuncian fuentes del sindicato ISA consultadas por El Correo de Andalucía. Tanto este sindicato como CCOO se negaron a firmar el pacto con la Consejería e hicieron una recogida de firmas en junio con el objetivo de presionar a Nieto.

ISA anunica movilizaciones si no se implanta

Según el consejero del ramo, la entrada en vigor de esta medida está vinculada con la puesta en funcionamiento de la evaluación del desempeño. Así, defendió que la administración tiene "que poder controlar la actividad que se hace en remoto y que sea una actividad que no se limite a lo que se considere adecuado por cada uno". Por ello, ha lamentado que no dará tiempo a terminar el proceso en septiembre.

"Llamaremos a la movilización", sentencian en ISA. Desde el sindicato, recuerdan que los funcionarios están ahora de vacaciones, pero, "cuando llegue septiembre y vean que hay más impedimentos para el teletrabajo en algunos casos y ahora esto, la gente va a reaccionar". En concreto, desde el sindicato apuntan a que, en algunos casos, la circular de la Junta "dificulta" el teletrabajo para los empleados.

Las críticas también han llegado por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo. "No es la primera vez que el consejero ataca al personal funcionario a cuenta del teletrabajo", lamenta SAF en un comunicado. Ahora, el sindicato denuncia que el consejero "vuelve a proyectar sobre el personal funcionario la sospecha de que, cuando trabaja a distancia, puede dejar de cumplir sus obligaciones si no se refuerza su vigilancia".

"Es una cortina de humo"

Desde el SAF recuerdan que "las funciones, tareas, plazos y resultados corresponden al puesto de trabajo durante todo el periodo de referencia" y que no hay diferencia entre los días presenciales y en remoto. Ademñas, recuerdan que "nadie le está pidiendo que lo tramite en un mes", puesto que el texto "lleva en tramitación desde la primavera de 2025". "Es una cortina de humo para no asumir responsabilidades", insisten.

El texto, que equipara los días de trabajo en remoto de los empleados públicos andaluces al del resto de las administraciones, fue aprobado por ambas partes en 2024. La tramitación comenzó oficialmente el 30 de abril de 2025 y el proyecto fue sometido a información pública en mayo de ese año. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los representantes sindicales porque saliera adelante, sigue bloqueado.

Aunque sin fecha concreta, los sindicatos están llamados la próxima semana a una junta de portavoces previa a la Mesa Sectorial. En este encuentro, uno de los puntos que más se va a debatir será la necesidad de apretar a la Consejería para que impulse de una vez por todas el teletrabajo. Esta medida afectaría a alrededor de 50.000 trabajadores y regula las distintas posibilidades del trabajo desde casa.