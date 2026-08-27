Accidente mortal en Huelva: un camionero cae desde un puente en Cala

Un hombre de 48 años ha fallecido este jueves tras precipitarse con el camión que conducía desde un puente en el término municipal de Cala (Huelva), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 16 de la carretera A-434, en sentido Arroyomolinos. El 112 recibió el aviso poco antes de las 12:15 horas, cuando un alertante comunicó que un camión había caído desde un puente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

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Los sanitarios desplazados a la zona únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del conductor, un hombre de 48 años. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.