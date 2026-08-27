La Aemet cambia el guion del tiempo en Sevilla y Andalucía: inestabilidad, lluvias y menos calor

Andalucía afronta este jueves una jornada marcada por la nubosidad, algunas precipitaciones y un descenso de las temperaturas en buena parte de la comunidad, según la previsión meteorológica.

Los cielos amanecerán poco nubosos en el tercio oriental, aunque durante la tarde aumentará la nubosidad y podrán producirse tormentas ocasionales acompañadas de precipitaciones débiles o localmente moderadas.

Suben las temperaturas en Sevilla Jueves 27 de agosto 12:00-18:00 Temperaturas mínima y máxima: 19 ºC / 27 ºC. A las 18:00, 25 ºC. Posibilidades de lluvia: 0% 18:00-24:00 Temperaturas mínima y máxima: 19 ºC / 27 ºC. A las 24:00, 18 ºC. Posibilidades de lluvia: 0% Viernes 28 de agosto 00:00-12:00 Temperaturas mínima y máxima: 15 ºC / 32 ºC Posibilidades de lluvia: 0% 12:00-24:00 Temperaturas mínima y máxima: 15 ºC / 32 ºC Posibilidades de lluvia: 0% Sábado 29 de agosto 00:00-12:00 Temperaturas mínima y máxima: 17 ºC / 34 ºC Posibilidades de lluvia: 0% 12:00-24:00 Temperaturas mínima y máxima: 17 ºC / 34 ºC Posibilidades de lluvia: 0% Domingo 30 de agosto Temperaturas mínima y máxima: 18 ºC / 37 ºC Posibilidades de lluvia: 0% Lunes 31 de agosto Temperaturas mínima y máxima: 21 ºC / 38 ºC Posibilidades de lluvia: 0% Martes 1 de septiembre Temperaturas mínima y máxima: 20 ºC / 36 ºC Posibilidades de lluvia: 0%

En el resto de Andalucía predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles durante la primera mitad de la jornada. A medida que avance la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir y comenzarán a abrirse claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la mitad oriental, mientras que permanecerán con pocos cambios en el resto de la comunidad. Las máximas apenas variarán en el litoral mediterráneo, pero bajarán en el resto de Andalucía.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, aunque ganarán intensidad durante la tarde en el litoral mediterráneo. Además, no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en la costa de Almería al final del día.