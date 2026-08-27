Andalucía tendrá una de las matrículas universitarias más asequibles de España: precios, bonificaciones y facilidades de pago para este curso 2026-2027

La Junta de Andalucía mantendrá los precios de las matrículas universitarias para el próximo curso 26/27, consolidando así a Andalucía un año más como una de las comunidades más económicas de todo el país para estudiar una carrera en el sistema público de educación superior, junto a otros territorios de España como son Galicia, Canarias o Asturias. Así se recoge en el decreto regulador de precios públicos de los servicios académicos y administrativos aprobado por la Junta, que se prorroga automáticamente para el nuevo año lectivo.

Esta iniciativa de precios bajos, que tiene por finalidad garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades, que se viene repitiendo desde años anteriores. Incluso, posteriormente, se ha visto replicada en la política de reducción progresiva de precios públicos establecida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Como consecuencia, las instituciones académicas andaluzas seguirán aplicando un importe de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de las asignaturas en cada grado universitario. También se seguirá manteniendo la reducción del precio de los másteres habilitantes, que son los estudios obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas. Esa rebaja equipara el valor de sus créditos en primera matrícula al de los grados. De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, cuya cuantía está fijada en 13,68 euros en la primera matrícula.

En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se establece un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados, esto se hace con fin de no condicionar a los universitarios en razones económicas a la hora de elegir la titulación. Igualmente, el estudiantado del sistema público también se podrá seguir acogiendo a la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres.

Gracias a esa compensación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del coste, y realizar un máster público prácticamente gratis. Este mecanismo pretende incentivar y premiar el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. Esta medida, para la que se presupuesta un montante anual superior a 43 millones de euros, benefició el pasado curso a más de 103.000 estudiantes dentro del sistema público andaluz.

Una bonificación adaptada a receso por enfermedad o accidente

La Consejería también mantendrá para este 26/27 esa bonificación a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por motivo de accidente o enfermedad grave, que imposibilite cumplir con los requisitos para la misma. Con esta medida, que se viene aplicando desde 2025, se consigue priorizar que los estudiantes andaluces puedan completar su etapa educativa universitaria y no se vean obligados a renunciar por motivos económicos.

Por esto, el estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá quedar totalmente exento de la obligación de estar matriculado siempre y cuando lo justifique adecuadamente, en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster. Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, la persona afectada suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose en estos, por lo que, hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a esta ventaja económica por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

Pago fraccionado y exención para la Renta Mínima

Al margen de estas actuaciones, la Consejería de Universidad e Industria también contempla otras que persiguen, en la misma línea, facilitar que los jóvenes andaluces desarrollen estudios de educación superior. De acuerdo con ello, las distintas universidades públicas permiten abonar el importe de los estudios que cursan los alumnos de una forma fraccionada hasta en ocho plazos.

Con un carácter excepcional, la Junta de Andalucía autoriza a estas instituciones establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente: que la falta de abono no implique una retirada automática de la matrícula. En el caso de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción que concede el Ejecutivo autonómico se las exime, igualmente, el pago de matrícula.

A estas iniciativas se suman otras como la reserva de un 1% adicional de las plazas disponibles, que se adjudican en el conjunto del sistema público universitario para las personas en riesgo de exclusión social y para jóvenes andaluces que se encuentren en acogimiento en centros o familias y hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad.

Asimismo, el decreto refuerza el derecho del alumnado a recibir la devolución íntegra del importe de la primera matrícula que realiza, si después obtiene plaza en otra universidad pública como consecuencia de una reasignación dentro del proceso de admisión de enseñanzas, siempre que presente la solicitud de anulación en el plazo establecido.