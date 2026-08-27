El bloqueo del decreto de teletrabajo aplaza su ampliación para los funcionarios de la Junta de Andalucía a las puertas del verano de 2027

Los funcionarios siguen sin fecha para la ampliación a dos días del teletrabajo. No hay tiempo para que la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública tramite el decreto que regula el trabajo en remoto para los empleados públicos en Andalucía. Así, hay sindicatos que lamentan que este retraso podría alargarse y la entrada en vigor de la norma podría no llegar hasta final de curso.

Este retraso no se limita a su aprobación, sino que hay que sumarle un plazo de seis meses que establece el propio decreto para su puesta en marcha de manera efectiva en la administración. De esta forma, no sería hasta bien entrada la primavera de 2027 cuando entraría en vigor. "Si empiezan a retrasarlo nos iríamos al verano que viene", lamenta Pablo López del Amo coordinador Sector Económico FSC-CCOO Andalucía.

La noticia, que fue confirmada este martes por el propio consejero del ramo, José Antonio Nieto, a preguntas de los medios de comunicación, ha sido una sorpresa para los sindicatos. "Estas declaraciones incumplen el pacto y es una deslealtad declararlo ante los medios sin habérnoslo comunicado a nosotros", asegura Miguel Corbacho, responsable de Formación del sector AGJA en CSIF.

Los sindicatos apuntan a una "decisión política"

Ambos sindicatos coinciden en que la decisión de no desarrollar el teletrabajo en la comunidad autónoma, con los empleados públicos que menos gozan del trabajo en remoto de todas las administraciones, no es por organización, sino "una decisión política". "Nos dijeron que no podían, se comprometieron para el 30 de septiembre", denuncia Corbacho, que señala que "la causa parece muy vulgar".

Los sindicatos llevan años trabajando por el acuerdo del teletrabajo. El acuerdo sobre la normativa se firmó por los representantes sindicales y la Consejería en otoño de 2024, hace ahora dos años. El 30 de abril de 2025 comenzó oficialmente la tramitación de la norma y en el mes de mayo de ese mismo año pasó a exposición pública. Sin embargo, el decreto lleva atascado desde entonces, pese a los esfuerzos de los sindicatos.

"Ha tenido tiempo de pedir todos los informes y tienen un problema interno", explica López del Amo, que sostiene que "lo dicho por el consejero contradice el acuerdo" y denuncia que se producen "incumplimientos tras incumplimientos". Como él, Corbacho, cuyo sindicato confió en las palabras del consejero en abril y firmó un acuerdo de puesta en marcha puntualiza que "no les interesa, quieren postergarlo".

En ese mismo acuerdo se cerró la creación de una circular para homogeneizar los requisitos del teletrabajo en todas las consejerías, ya qua hasta el momento, cada servicio establecía sus propias normas. Además, a partir de septiembre comenzarán a utilizar una herramienta que permite el registro horario, la gestión de jornadas o la tramitación de incidencias a todos los funcionarios y personal laboral.

Retomar las movilizaciones

Aunque esta semana hay programadas distintas mesas sectoriales en la Consejería, ninguna incluye en su orden del día un punto sobre el teletrabajo. Eso sí, los sindicatos consultados han manifestado su voluntad de transmitir su disconformidad a los responsables de la cartera. Fuentes participantes en estos encuentros confirman que el secretario de Administración Pública, Arturo Domínguez, ha asegurado desconocer este extremo.

Del Amo insiste en que este es un tema que "está ya muy cerrado" y que ha supuesto mucho trabajo de las partes. Si la Consejería mantiene esta postura, los sindicatos no descartan la convocatoria de manifestaciones para reclamar el trabajo desde casa. "A principios de septiembre habrá que valorar la postura y claro que tendremos que retomar las movilizaciones", sentencia el dirigente de CCOO.

Por el momento, el consejero no ha dado fechas sobre cuando podría aprobarse de manera definitiva. Aun así, Nieto lo vincula a la puesta en marcha de la evaluación del desempeño contemplada en la carrera horizontal, con el objetivo de establecer objetivos a los trabajadores. El dirigente popular explicó que tienen que "controlar la actividad que se hace en remoto y que sea una actividad que no se limite a lo que se considere adecuado por cada uno".