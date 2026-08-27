La crisis de Ceuta desata una bronca política entre los ayuntamientos andaluces

La tensión política y social generada por la grave crisis migratoria sufrida en Ceuta se ha trasladado también al municipalismo andaluz. Las federaciones nacional (FEMP) y andaluza (FAMP), gobernadas en ambos casos por alcaldes del PP andaluz han convocado concentraciones en todos los ayuntamientos para el próximo día 2 de septiembre, Día de Ceuta a las ocho de la tarde. Este llamamiento que se ha efectuado por los cauces institucionales y han protagonizado los presidentes de ambas instituciones ha provocado un choque político con los ayuntamientos del PSOE que han pedido la suspensión de estas movilizaciones y han anunciado que en cualquier caso sus gobiernos no las respaldarán. Así lo ha expresado por ejemplo públicamente el alcalde de Jaén, Julio Millán. Las alcaldías del PP ya están lanzando sus convocatorias como es el caso de Sevilla.

Las movilizaciones en todos los ayuntamientos para el 2 de septiembre fueron anunciadas el pasado martes durante una visita de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a Ceuta, donde mantuvo un encuentro con su presidente, Juan Vivas. Ahí trasladó la "solidaridad" de todos los ayuntamientos y anunció una convocatoria de concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios a la puerta de los consistorios. Asimismo, comunicó que cederá a Juan Vivas su puesto de representación en el Comité de las Regiones, con objeto de que pueda trasladar la situación de Ceuta ante el órgano consultivo de la UE que reúne a los representantes locales y regionales de los estados miembros.

A este llamamiento se sumó este jueves el presidente de la FAMP, el alcalde de Córdoba, José María Bellido. El regidor del PP ha anunciado que la institución que preside se sumará a la convocatoria de la FEMP y, por tanto, hace un llamamiento oficial a todos los ayuntamientos como "muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta. Este mensaje ya ha sido respaldado públicamente por alcaldes como el de Sevilla, José Luis Sanz.

Rechazo del PSOE

Este llamamiento, sin embargo, ha abierto una brecha en el seno de los ayuntamientos andaluz. El único regidor de una capital socialista, Julio Millán, en Jaén, ya ha anunciado que su ciudad no participará en estas movilizaciones al considerar que no ha habido el consenso político necesario para una respuesta coordinada para la crisis de Ceuta: "La fuerza política a la que represento, el Partido Socialista, no ha sido llamada tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo un acuerdo específicamente por parte de la FEMP y, por tanto, no hay acuerdo de la FEMP. El acuerdo de su presidenta que, de forma unilateral, ha dirigido esta convocatoria como podría haber dirigido otra", ha afirmado. En esa misma ciudad, el socio de gobierno, Jaén Merece Más, sí acudirá a la convocatoria.

Esta es la posición de la dirección regional del PSOE que públicamente ha pedido a las federaciones española y andaluza que suspendan estas convocatorias ante la falta de consenso: "El Partido Popular pretende convertir este órgano de representación institucional en una herramienta al servicio de su confrontación partidista. La solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta no está en cuestión, pero el municipalismo no puede ser instrumentalizado para alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria", recoge el PSOE en un comunicado.

“Es especialmente grave que la FAMP se limite a obedecer las instrucciones de la dirección popular de la FEMP y pretenda implicar a todos los ayuntamientos andaluces en una maniobra que no cuenta con el consenso político ni institucional imprescindible”, han señalado desde el PSOE, que ha pedido explicaciones al alcalde de Córdoba por no haber compartido con el resto de grupos políticos de la federación esta movilización: "Es una actuación inédita en los más de 45 años de historia de esta institución", completa el PSOE.