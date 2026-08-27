Dos detenidos, uno menor, con más de 500 kilos de cocaína en la A-66

La Policía Nacional interceptó la noche del pasado 25 de agosto un turismo que circulaba por la A-66 y que transportaba más de media tonelada de cocaína. La actuación terminó con la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y falsedad documental. Durante el operativo fueron localizados 18 fardos con la sustancia estupefaciente y la investigación sigue abierta para esclarecer todos los extremos relacionados con el traslado de la droga y determinar si existen más personas implicadas.

Cómo se desarrolló la intervención de la Policía Nacional

La investigación comenzó a partir de informaciones obtenidas por los agentes. Durante las pesquisas, los investigadores tuvieron conocimiento de que un vehículo que ya estaba siendo objeto de seguimiento circulaba por la A-66 y que, presuntamente, transportaba sustancias estupefacientes. A partir de esa información se puso en marcha un dispositivo policial destinado a localizar el turismo y realizar un seguimiento de sus movimientos. El operativo permitió interceptarlo a la altura del kilómetro 692 de la autovía.

Una vez detenido el vehículo, los agentes realizaron una inspección de su interior. Fue entonces cuando localizaron el cargamento de droga distribuido en 18 fardos, que presentaban evidentes signos de humedad. Según la información facilitada por la Policía Nacional, los fardos estaban además envueltos en una red. Los investigadores indican que este tipo de elemento suele utilizarse para facilitar la recuperación de la mercancía del agua.

Cada uno de los fardos albergaba 30 paquetes perfectamente embalados. Cada paquete arrojó un peso aproximado de un kilogramo, lo que elevó el total intervenido a más de media tonelada de cocaína.

Dos detenidos por presunto tráfico de drogas y falsedad documental

Como resultado del dispositivo policial fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo. Ambos están investigados como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y falsedad documental. Uno de los arrestados es menor de edad. Siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, fue entregado a sus progenitores al no haber alcanzado la mayoría de edad.

El segundo detenido pasará en los próximos días a disposición de la autoridad judicial competente, según la información facilitada tras la operación policial.

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La investigación continúa abierta

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el traslado de la sustancia intervenida. Los agentes trabajan ahora para determinar todos los extremos del caso y comprobar si existen otras personas que hayan podido participar en los hechos investigados. Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el origen o el destino del cargamento ni sobre otras posibles actuaciones derivadas de la operación.