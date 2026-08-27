La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia después de que los análisis rutinarios de control detectaran concentraciones de parámetros microbiológicos superiores a los niveles establecidos para garantizar la calidad de las aguas de baño. Según la administración autonómica, esta situación puede suponer un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que ha ordenado la adopción inmediata de medidas preventivas.

Qué playas de Cádiz tienen prohibido el baño

La prohibición afecta a las playas Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, ambas situadas en el término municipal de El Puerto de Santa María, así como a Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en Rota. La Junta ha detallado que en Aculadero-Puerto Sherry, La Cachucha y Micaela se han superado los niveles de Escherichia coli (E. coli) y de enterococos establecidos para las aguas de baño.

Además, ha precisado que en Fuentebravía los análisis han detectado niveles de enterococos intestinales superiores a los fijados por la normativa, mientras que en Punta Candor el parámetro que supera los valores establecidos corresponde exclusivamente a Escherichia coli (E. coli).

Qué medidas ha ordenado la Junta de Andalucía

La delegada territorial ha comunicado esta decisión al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para que proceda a señalizar la prohibición del baño en las zonas afectadas y mantenga esa información visible hasta que la autoridad sanitaria comunique la desaparición del riesgo.

Asimismo, la administración autonómica ha solicitado que se facilite a los usuarios de las playas información sobre las causas que han originado esta situación y que se adopten las medidas correctoras necesarias para recuperar los niveles habituales de los parámetros microbiológicos alterados. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo también ha informado de que ya ha tomado nuevas muestras del agua con el objetivo de comprobar la evolución de la contaminación detectada.

Cuándo se levantará la prohibición del baño

La Junta ha explicado que la prohibición permanecerá vigente hasta que los resultados de las nuevas analíticas indiquen que los parámetros vuelven a situarse dentro de los niveles que permiten el baño sin riesgo sanitario y se hayan subsanado las causas que han motivado esta medida.

El seguimiento forma parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería competente, que durante la temporada alta de baño emite informes quincenales sobre la calidad del agua. Este programa realiza el control de 304 zonas de baño de Andalucía, de las que 278 corresponden a zonas marítimas y 26 a zonas continentales, con informes periódicos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.