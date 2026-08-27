Los terremotos de Granada, en directo: dos nuevos terremotos de nivel dos este jueves

El Gobierno declarará zona gravemente afectada a los municipios dañados por los terremotos de Granada

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno declarará zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios que han sufrido daños por los terremotos registrados en Granada desde el 14 de agosto. El anuncio llega tras una reunión con 18 alcaldes de las localidades más afectadas por la serie sísmica.

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya unas 27.500 solicitudes de indemnización, con daños estimados hasta ahora en 72 millones de euros. El 95% corresponde a viviendas y comunidades de propietarios. Cuerpo calcula que la cifra final podría alcanzar las 60.000 solicitudes y superar los 100 millones de euros en indemnizaciones, muy por encima del episodio sísmico de 2021.

El Consorcio ha movilizado 146 peritos, que aumentarán hasta 250, y ya ha comenzado a pagar las primeras indemnizaciones en Armilla. La previsión del Gobierno es que el 90% de los pagos se complete en los próximos tres o cuatro meses. Cuerpo ha pedido a quienes todavía no hayan comunicado sus daños que presenten la solicitud cuanto antes para agilizar su tramitación.