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Los terremotos de Granada, en directo: dos nuevos terremotos de nivel dos este jueves
Granada ha vivido una segunda madrugada sin terremotos de magnitud aunque durante la mañana del jueves se han registrado dos nuevos seísmos
Durante la madrugada de este jueves 27 de agosto, no aparecen nuevos terremotos en Granada en el listado de últimos seísmos del IGN, que recoge los movimientos de magnitud igual o superior a 1,5 o aquellos que han sido sentidos por la población. No obstante, se han vuelto a registrar movimientos sísmicos en la mañana del jueves
La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.
La última hora del terremoto de hoy en Granada:
Claudio Guarino
El Zaidín pide celeridad en las ayudas por los seísmos para que no pase "lo del volcán" o "lo de la dana"
Vecinos y comerciantes del barrio Vergeles-Zaidín de la ciudad de Granada afectados por daños materiales y desalojos a consecuencia de la serie sísmica de Alhendín han pedido celeridad en la llegada de las ayudas anunciadas por las distintas administraciones. Además, han asegurado que no quieren que pase "lo del volcán" o "lo de la dana", en referencia a La Palma y Valencia, lugares que, al igual que ahora los municipios de Granada, fueron declaradas como zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil.
Dos nuevos seísmos de magnitud superior a dos se registran en la mañana del jueves
Al menos dos seísmos de magnitud mayor a 2 mbLg se han dejado sentir en la mañana de este jueves en Granada y su área metropolitana en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto. En concreto, y según información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, la tierra ha temblado a las 7,41 horas en un seísmo de magnitud 2,3 con epicentro a un kilómetro de profundidad y epicentro al noreste de Armilla.
Apenas unos minutos más tarde, a las 7,52 horas se ha producido otro seísmo, en este caso superficial, de 2,4 mbLg con epicentro al noroeste de Churriana de la Vega. El IGN también apunta a un terremoto apenas sentido o débil (intensidad II-III) a las 7,55 horas con epicentro en Armilla a tres kilómetros de profundidad.
Segunda madrugada sin seísmos en Granada
Granada ha encadenado una segunda madrugada consecutiva sin registrar nuevos terremotos, en una nueva señal de calma tras la serie sísmica de los últimos días. Un dato que supone un pequeño respiro después de varios días marcados por la sucesión de seísmos en la provincia.
Europa Press
Antonio Sanz comparecerá en el Parlamento por los terremotos de Granada
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado comparecer a petición propia en el Parlamento de Andalucía para informar sobre los episodios sísmicos registrados en Granada durante las últimas semanas.
La intervención servirá para hacer balance de la serie sísmica y de la respuesta desplegada por la Junta de Andalucía ante los terremotos. Por el momento, según fuentes del Gobierno andaluz citadas por Europa Press, no hay una fecha fijada para la comparecencia.
El Gobierno declarará zona gravemente afectada a los municipios dañados por los terremotos de Granada
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno declarará zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios que han sufrido daños por los terremotos registrados en Granada desde el 14 de agosto. El anuncio llega tras una reunión con 18 alcaldes de las localidades más afectadas por la serie sísmica.
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya unas 27.500 solicitudes de indemnización, con daños estimados hasta ahora en 72 millones de euros. El 95% corresponde a viviendas y comunidades de propietarios. Cuerpo calcula que la cifra final podría alcanzar las 60.000 solicitudes y superar los 100 millones de euros en indemnizaciones, muy por encima del episodio sísmico de 2021.
El Consorcio ha movilizado 146 peritos, que aumentarán hasta 250, y ya ha comenzado a pagar las primeras indemnizaciones en Armilla. La previsión del Gobierno es que el 90% de los pagos se complete en los próximos tres o cuatro meses. Cuerpo ha pedido a quienes todavía no hayan comunicado sus daños que presenten la solicitud cuanto antes para agilizar su tramitación.
Javier Alonso
Las reclamaciones por daños en los terremotos de Granada superarán los 100 millones de euros en más de 60.000 inmuebles o vehículos
60.000 solicitudes de viviendas y comunidades de propietarios por un valor de más de 100 millones de euros. Esta es la estimación del impacto en el consorcio de compensación de seguros del enjambre sísmico que ha sufrido Granada durante este mes de agosto que supera ampliamente el precedente de 2021. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto estos datos encima de la mesa durante la reunión que ha mantenido con alcaldes y alcaldesas de municipios afectados en la que se ha comprometido a acelerar los pagos y los trámites ante un ritmo de solicitudes que avanza prácticamente con unas 2.000 nuevas cada día.
Claudio Guarino
Clausuran por daños la muestra sobre Falla en Granada
La Fundación Archivo Manuel de Falla ha clausurado de manera anticipada la muestra dedicada al compositor gaditano por el 150 aniversario de su nacimiento debido a los daños ocasionados por los terremotos, ha retirado toda la documentación del museo de CajaGranada y ha cancelado su exposición en Madrid.
Fuentes de la Fundación han explicado a EFE que la serie sísmica de este mes ha provocado daños en el recorrido expositivo, con vitrinas "destrozadas", lo que ha forzado el cierre anticipado de la muestra para trasladar todo el material a la sede del archivo, en el Paseo de los Mártires de Granada.
Claudio Guarino
La Policía alerta de falsas pintadas de 'Peligro de derrumbe' en edificios afectados por los terremotos
La Policía Local de Granada ha advertido de la aparición de pintadas con el mensaje 'Peligro de derrumbe' en edificios afectados por la serie sísmica y ha aclarado que no han sido realizadas por ningún servicio municipal. El cuerpo ha pedido a sus autores que cesen estas acciones para evitar «confusión y una alarma innecesaria» y ha recordado que los inmuebles acordonados no tienen por qué presentar riesgo de derrumbe, ya que estas medidas se adoptan de forma preventiva ante la posible caída de elementos no estructurales.
Las inspecciones realizadas hasta ahora en cerca de 700 edificios no han detectado daños estructurales graves, según el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, las llamadas recibidas por Policía Local, Bomberos y Protección Civil relacionadas con los terremotos han descendido casi un 40%. La mayoría de los avisos actuales se refieren a grietas y pequeños desperfectos en viviendas particulares, mientras que los casos de mayor gravedad son derivados a los Bomberos para su evaluación.
La serie sísmica deja medio centenar de temblores este martes, ninguno de magnitud mayor a 2
La serie sísmica de Granada y su área metropolitana, activa desde el pasado 14 de agosto, registró este martes 25 una de sus jornadas de mayor actividad, con un total de 48 terremotos, todos de magnitud inferior a 2 mbLg y solo dos sentidos por la población, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En este contexto, el vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, visita este miércoles Granada para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados.
Claudio Guarino
La Alhambra reabre gradualmente sus recorridos desde este miércoles
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado de que el conjunto monumental de la ciudad de Granada iniciará este miércoles la reapertura progresiva de sus recorridos habituales tras la estabilización de la estabilidad sísmica.
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