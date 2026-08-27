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Los terremotos de Granada, en directo: dos nuevos terremotos de nivel dos este jueves

Granada ha vivido una segunda madrugada sin terremotos de magnitud aunque durante la mañana del jueves se han registrado dos nuevos seísmos

Vecinos en la calle tras la serie de terremotos en Granada

Vecinos en la calle tras la serie de terremotos en Granada / Pepe Torres / EFE

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

Durante la madrugada de este jueves 27 de agosto, no aparecen nuevos terremotos en Granada en el listado de últimos seísmos del IGN, que recoge los movimientos de magnitud igual o superior a 1,5 o aquellos que han sido sentidos por la población. No obstante, se han vuelto a registrar movimientos sísmicos en la mañana del jueves

La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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