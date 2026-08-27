La ostra invasora de origen tropical extendida por el Mediterráneo llega a Andalucía: se ha detectado ya en Almería

Una ostra perlífera invasora está expandiéndose por las costas españolas. La Pinctada radiata proviene del Mar Rojo, y está considerada la primera especie que entró en el Mediterráneo tras la apertura del canal de Suezm, en el año 1869. Además, figura entre las 100 especies invasoras más peligrosas del Mediterráneo debido a los impactos que puede generar sobre la biodiversidad autóctona.

Un estudio realizado por el investigador Diego Kersting, del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y en colaboración con el CSIC, ha establecido una red de 132 puntos en un total de ocho países. El análisis se conforma como el más completo hasta la fecha acerca de la expansión de Pinctada radiata, una ostra perlífera catalogada como la primera especie invasora de todo el Mediterráneo y también una de las más problemáticas.

El estudio observa el grado de proliferación de la especie por el panorama Mediterráneo Occidental, que se está viendo favorecida debido al aumento de la temperatura del agua del mar y su gran capacidad de dispersión larvaria, revelando su presencia en las costas españolas. Este sistema permite detectar las larvas de esta especie años antes de su implantación en el medio natural, conformando un sistema de prevención y alerta temprana ante la presencia de esta y otras especies invasoras.

El sistema de estudio utiliza colectores de larvas instalados en un total de 132 localidades distribuidas a lo largo de la costa de ocho países: Argelia, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y España, abarcando la totalidad mediterránea de este a oeste. Estos dispositivos, unas mallas que crean un sustrato donde se asientan las larvas que transportan las corrientes, han permitido evaluar la presencia de la ostra invasora durante periodos de seguimiento que en algunos casos superan los diez años.

"La implantación de la especie estaba ya descrita en el Mediterráneo oriental desde hace mucho" "Lo que observamos ahora es que la zona experimenta actualmente una expansión general, mientras que históricamente la especie se limitaba a registros esporádicos y aislados" explica la investigadora del IATS, Julia García Colomé. Así, los registros obtenidos en la horquilla del año 2015 al 2024 revelaron nuevos eventos de colonización de la Pinctada radiata, principalmente en la cuenca del Mediterráneo occidental, que incluye la costa española, y en los mares Adriático y Egeo. El trabajo se ha llevado a cabo por parte de más de 70 investigadores pertenecientes a numerosas instituciones, organismos y administraciones dedicados a la gestión, conservación y seguimiento ambiental de distintos países mediterráneos.

Las zonas delatoras: Baleares, Castellón y Almería

Los primeros registros de la especie en las costas españolas fueron captados por esta red allá por el año 2016 en las Islas Baleares, ubicación desde la que se habría extendido a otras zonas como las Islas Columbretes, en la provincia de Castellón. La presencia llega hasta Agua Amarga, en Almería, pero de momento no se han registrado asentamientos de la ostra más allá de esta zona.

En la reserva marina de las Islas Columbretes se usan estos colectores desde el año 2003 para el estudio de otra variante: la Pinna nobilis, una especie más emblemática de la costa mediterránea, actualmente en peligro de extinción. Así, el grupo liderado por el investigador Kersting detectó cómo el sistema también se podía emplear para estudiar la proliferación de otras especies de bivalvos, como por ejemplo la ahora preocupante Pinctada radiata.

"En Columbretes, la detectamos por primera vez en los colectores en 2020, pero no fue hasta 2022 cuando observamos su asentamiento en el medio natural", recuerda Kersting. "Esto confirma el potencial de esta red de colectores de larvas como sistemas de alerta temprana para la detección y el seguimiento de invasiones biológicas". Los colectores son sencillos de construir, económicos y fáciles de instalar y revisar. Es una metodología aplicable a otras especies y adecuada para cubrir áreas extensas. Además de las Islas Columbretes, la red permite monitorizar otros lugares emblemáticos de la Comunitat Valenciana como las aguas de la Sierra de Irta o el Cabo de San Antonio, entre otros.

El Mediterráneo ya guarda unas 1.000 especies invasoras

Una de las principales causas de la expansión de esta especie invasora de origen tropical es, según los investigadores, el aumento de la temperatura del mar. E Mediterráneo se calienta a un ritmo tres veces más rápido que la media global: "Zonas más frías como el Golfo de León o el norte del Mar Adriático se mantienen aún libres de esta especie", revela Julia García.

Sin embargo, la situación es muy distinta en zonas del Mediterráneo occidental como las costas españolas, con temperaturas récord que recientemente han llegado a los 33 grados en Sa Dragonera, en Mallorca. "En las Islas Columbretes, la temperatura ha aumentado 1,5 grados desde 1990" advierte Kersting.

Para el investigador del CSIC, "es necesario seguir utilizando esta red de colectores y dotarla de una financiación estable" para detectar de forma temprana la llegada y expansión de especies invasoras, siendo herramienta central para proteger los ecosistemas mediterráneos y reducir los importantes costes ambientales y económicos asociados a este tipo de invasiones. Se estiman en 1.000 las especies invasoras presentes en el Mediterráneo, de las cuales 600 ya están establecidas. Así, por ejemplo, en el Mediterráneo oriental la invasión de Pinctada radiata ha provocado el desplazamiento de especies autóctonas e importantes repercusiones en la cadena trófica.