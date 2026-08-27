La piscina natural de Almería con un manantial de aguas termales con propiedades curativas: mantiene la misma temperatura durante todo el año

Una piscina natural gratuita formada por aguas termales con propiedades curativas que pertenece a dos municipios a la vez. Así es la Balsa de Cela, un paraíso natural situado en la provincia de Almería en el que la mitad de su infraestructura forma parte de la localidad de Lúcar y la otra mitad, de Tíjola.

Esta balsa, localizada en el barrio de Cela de Lúcar y situada a 720 metros sobre el nivel del mar, se caracteriza porque sus aguas emergen de manera natural con una temperatura que se mantiene entre 22 y 24 grados durante todo el año, lo que la ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de esta zona del Valle del Almanzora.

Aguas termales con propiedades medicinales en esta piscina almeriense

Así, esta piscina natural, que cuenta con unas dimensiones de 50 por 50 metros y una profundidad que va de los 50 centímetros a los 2 metros, se alimenta de un caudal constante de 42 litros por segundo.

Sus aguas destacan por sus características medicinales, que la hacen perfecta para tratar afecciones de la piel y problemas respiratorios y cardiovasculares, entre otros.

Balsa de Cela, la piscina natural de Almería con un manantial de aguas termales con propiedades curativas / Balsa de Cela

Los inicios de estas termas se remontan a la prehistoria, cuando esta zona de Almería acogía antiguos asentamientos y culturas. Además, en tiempos romanos ya había referencias a la riqueza de estas aguas termales de la entonces República Tagilitana, la actual Tíjola.

Unas termas con historia desde época romana en Almería

Tal y como explican desde la propia Balsa, en la transcripción de una lápida que se encontró en su entorno se podía leer: "Voconia Avita, hija de Quinto, construyó a sus expensas y en su propio terreno unas termas para su comunidad Tagilitana".

Además, continuaba diciendo: "Inauguró estas mismas tras haber ofrecido un banquete público y haber celebrado representaciones circenses. Y donó a la comunidad de Tagili dos mil quinientos denarios para la conservación de esta obra y el mantenimiento perpetuo de las termas".

Durante siglos, esta piscina natural ha servido tanto como abrevadero de ganado como para el riego de la vega. En la actualidad, este entorno se ha convertido en todo un paraíso en un paraje natural repleto de belleza en el que vecinos y visitantes pueden bañarse de forma totalmente gratuita en sus aguas medicinales.