PP y Vox rechazan un pleno extraordinario sobre los incendios en Andalucía y fijan para el 16 de septiembre la comparecencia de Antonio Sanz en el Parlamento

No habrá pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para analizar el peor año de incendios de las últimas décadas con 57.500 hectáreas afectadas y 14 fallecidos en Almería. PP y Vox, con una amplia mayoría en la Cámara autonómica, han tumbado la iniciativa de los grupos de izquierdas, liderada por el PSOE, para forzar una comparecencia urgente del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Será el consejero de Emergencias y Presidencia, Antonio Sanz, quien dará explicaciones y hará balance cuando se inicie el periodo de sesiones, es decir, los días 16 y 17 de septiembre. Para esa primera sesión se han planteado tres comparecencias: sobre los incendios, los terremotos de Granada y la crisis de seguridad por el narcotráfico.

La iniciativa de una comparecencia urgente en el Parlamento andaluz nace del Grupo Socialista y toma como punto de partida el incendio de Niebla, el de mayor envergadura de este año con 33.000 hectáreas arrasadas, así como el fuego de Los Gallardos en Almería en el que fallecieron 14 personas. Pero a partir de ahí los socialistas señalan a las labores de prevención durante todo el año en toda la masa forestal y a los problemas en los dispositivos de emergencias como responsables de que 2026 se vaya a cerrar como el peor año en cuanto a incendios y hectáreas arrasadas de las últimas tres décadas.

"Está siendo un verano desastroso y terrible. Se demuestra el gran fracaso del proyecto de la Agencia de Emergencias. No es un problema de dinero, ha sido un problema de gestión. Se ha abandonado el medio forestal y no se ha sabido cómo abordar incendios como el de Niebla. Lo ocurrido no es ordinario y requiere un tratamiento extraordinario”", apuntó el parlamentario socialista Mario Jiménez, quien reprochó que tras el incendio de Niebla, el presidente andaluz advirtiera de la necesidad de reducir el volumen de eucaliptos ante el riesgo que suponen: "Ahora ha descubierto que hay eucaliptos abandonados en toda Andalucía".

"Es una cortina de humo"

El PP, sin embargo, con el apoyo de Vox (socio de gobierno), rechazó la petición de una comparecencia extraordinaria en el Parlamento que atribuyó a un intento del PSOE de generar una "cortina de humo ante la que tiene liada" en referencia a la crisis de Ceuta o a los problemas vinculados con el narcotráfico en toda Andalucía. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí comparecerá antes del inicio del periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados para abordar la situación de la ciudad autónoma y de los miles de inmigrantes que aún siguen en sus calles.

"El Gobierno va a comparecer cuando tiene que hacerlo, en el inicio del periodo de sesiones, y ha estado informando durante todo el verano", subrayó el portavoz del PP, Toni Martín, quien enmarcó el volumen de incendios en Andalucía con una tendencia nacional. "Va a ser el peor año de incendios forestales en toda España", recordó. Ya el año 2025 se alcanzaron las cifras más altas de las últimas décadas aunque en este caso Andalucía logró esquivar la tendencia y se mantuvo en la media de la década.