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Accidente

Retenciones en la autovía Jerez-Los Barrios por un accidente en Alcalá de los Gazules

La DGT informa de un vehículo detenido que obliga a cortar el carril derecho de la A-381, generando importantes retenciones

Vídeo | Un accidente complica la A-381 a su paso por Alcalá de los Gazules

Vídeo | Un accidente complica la A-381 a su paso por Alcalá de los Gazules

Un accidente complica la A-381 a su paso por Alcalá de los Gazules / DGT

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un accidente está complicando la circulación en la A-381, a la altura de Alcalá de los Gazules (Cádiz), en sentido Jerez de la Frontera. Según la información facilitada por la DGT, el incidente está provocando más de tres kilómetros de retenciones en esta vía.

La incidencia afecta al entorno del kilómetro 61 de la A-381, donde permanece cortado el carril derecho por la presencia de un vehículo detenido. Las dificultades de tráfico se registran entre los puntos kilométricos 61,3 y 60,9, en sentido decreciente hacia Jerez de la Frontera.

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Los vehículos que circulan hacia Jerez están teniendo que atravesar la mediana para poder continuar su recorrido, esquivando así el vehículo que se encuentra en mitad de la vía.

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