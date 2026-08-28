Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un septiembre de frío y tormentas en Andalucía: su pronóstico coincide con la Aemet

Andalucía afronta un arranque de septiembre marcado por el descenso térmico y las tormentas, según el pronóstico de Jorge Rey, joven aficionado a la meteorología tradicional que ha popularizado el método de las cabañuelas. Su anuncio apunta a un giro atmosférico de calado que llegaría acompañado de mínimas inusualmente bajas y de una sucesión de frentes. Lo llamativo es la coincidencia: los análisis técnicos de la Aemet dibujan también un cambio de patrón, con el oeste andaluz señalado como una de las zonas con chubascos más intensos.

Qué prevé la Aemet para el oeste de Andalucía y el golfo de Cádiz

El boletín técnico de la Aemet sitúa en Murcia y el oeste de Andalucía los chubascos más intensos, acompañados de tormentas localmente fuertes, dentro de un escenario de precipitaciones que también alcanza a Baleares y al resto del litoral mediterráneo. En el golfo de Cádiz y Alborán se espera poniente moderado a fuerte de madrugada, con predominio del componente oeste en toda la Península.

El capítulo térmico, sin embargo, matiza la idea de un frío inmediato: la agencia avanza un ascenso de las máximas en la mitad occidental peninsular, donde se encuentra buena parte de Andalucía, y una bajada en los archipiélagos y el tercio este, de forma notable en el sudeste. Las mínimas sí descenderán de manera generalizada. Se suman calima débil en Baleares y el sudeste y brumas matinales en zonas montañosas del noroeste, además de cielos muy nubosos en el cuadrante noroeste con lluvias débiles en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León.

La Aemet recuerda que las cabañuelas carecen de respaldo científico

Desde la meteorología operativa, la agencia estatal es tajante: los métodos ancestrales como las cabañuelas no tienen validez ni respaldo científico, porque una predicción rigurosa exige procesar variables físicas mediante supercomputación y modelos numéricos globales. La coincidencia entre ambos relatos, por tanto, no implica equivalencia de método.

La propia agencia recuerda además que los descensos térmicos acusados y las tormentas de final de verano forman parte de la dinámica habitual de la transición estacional en latitudes medias y son fenómenos recurrentes en la climatología de la Península Ibérica y Baleares, aunque su intensidad se vigila dentro del actual contexto de cambio climático.