El Defensor del Pueblo exige respuestas a la Junta de Andalucía sobre la lucha contra los incendios forestales tras el peor verano en 30 años

¿Está Andalucía protegida contra las llamas? La comunidad autónoma ha vivido el peor verano en materia de incendios forestales de las tres últimas décadas con casi 60.000 hectáreas calcinadas. Ahora, cuando el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que dará todas las explicaciones el próximo 16 de septiembre, el Defensor del Pueblo pide explicaciones a Junta y ayuntamientos.

Aunque el PP y Vox hayan evitado la celebración de un pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía para hablar sobre los incendios, el Defensor del Pueblo quiere respuestas sobre las llamas. Sin haber terminado el mes de agosto, los datos de hectáreas quemadas en el territorio andaluz ya es igual a la suma de los últimos siete ejercicios y se sitúa cinco veces por encima de la media histórica.

La Defensoría ha hecho una actuación de oficio dirigida a la Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Viceconsejería de Presidencia. Todo para que tomen medidas al respecto, al ser estas las carteras que tienen las competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad autónoma. Así, reclama "la implementación de una continua valoración, revisión y actualización de la gestión forestal".

Competencias autonómicas

La administración autonómica ostenta las competencias en materia de la regulación, planificación y ejecución de medidas ante emergencias, así como de la prevención ante los incendios. Es por ello que el Defensor reclama ser informado sobre las medidas preventivas desarrollas durante la vigencia del presente Plan Anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2026 de la comunidad.

Zonas afectadas por el incendio de Niebla en las inmediaciones de Berrocal (Huelva), donde el fuego ha dejado un paisaje completamente calcinado / Marina Casanova / ECA

Además, también exige conocer las medidas que estén previstas adoptar hasta la finalización del vigente Plan Anual. Aunque la institución apunta a que esta situación se ve incrementada por las lluvias de la primavera y se extiende por el resto del país, también recuerda la responsabilidad de la Junta en esta materia, así recuerda la creación de la EMA y apunta a que la planificación se resume cada año en el Plan Infoca.

La Defensoría subraya el papel de la Junta en la vigilancia del cumplimiento de medidas preventivas. Por eso reclama la indicación de la Administración responsable en la implementación de dichas medidas preventivas, la indicación de la Ejecución subsidiaria por la Junta en relación con los trabajos preventivos de obligado cumplimiento no realizados por ayuntamientos o particulares y las actuaciones realizadas ante la falta de homologación de los PLEIF por parte de los municipios.

La mayoría de planes locales están caducados

Los incendios de Los Gallardos o de Niebla quedarán registrados en la historia de Andalucía. Las llamas que han arrasado con hectáreas de terreno en Andalucía han demostrado que la mayoría de localidades de la comunidad no tienen un plan de actuación local de emergencias por incendios forestales (PLEIF). Pese a que en la comunidad autónoma hay 593 localidades están declaradas como 'zona de peligro' ante los fuegos, el 76% carece de un plan actualizado.

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, por provincias, es Granada la que cuenta con más municipios en peligro, 146, en total. En Almería son hasta 101 las localidades donde el riesgo de incendios es mayor. El listado lo siguen Huelva, con 79; Málaga, con 75; Jaén, con 65; Córdoba, con 51; Sevilla, que solo cuenta con 49, y Cádiz con 27.

Además de que, como sostiene la Defensoría, la mayoría de municipios en zona de peligro que sí que tienen un plan, lo tienen caducado. En el caso de Niebla, que ha padecido el peor incendio de la temporada, el PLEIF lleva dos años caducados. En total, 78 localidades, el 56,1%, tienen los planes caducados. Así, solo el 7,8% de los municipios andaluces tienen un plan en vigor. Solo ocho lo han renovado este 2026.