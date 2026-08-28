Una operación desde Ayamonte contra el narcotráfico deja 10.600 kilos de hachís incautados y diez detenidos

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico que introducía droga en España y Portugal a través del río Guadiana. La actuación, denominada operación Tridente, se ha saldado con la incautación de 265 fardos de hachís, con un peso total de 10.600 kilogramos, además de la detención de 10 personas, la intervención de nueve vehículos y tres armas de fuego. La investigación ha permitido localizar y desmantelar dos guarderías de estupefacientes utilizadas para almacenar la droga antes de su distribución por la península y el resto de Europa.

La investigación avanzó tras la localización, durante la madrugada del 20 de agosto, de una primera guardería de droga en un inmueble de Ayamonte (Huelva). El hallazgo fue posible gracias a un amplio dispositivo de vigilancia desplegado por los agentes.

En ese inmueble, la Guardia Civil sorprendió a tres integrantes de la organización. Durante la intervención fueron aprehendidos 132 fardos de hachís, con un peso total de 5.280 kilogramos, además de seis vehículos, cinco de ellos sustraídos y modificados para ocultar estupefacientes.

También fueron intervenidas dos armas de fuego, una pistola y un fusil de asalto, ambos municionados y listos para su uso, según la información facilitada sobre la operación.

Qué se intervino en la primera guardería de Ayamonte

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. Posteriormente, todos ingresaron en prisión provisional.

La actuación continuó el 22 de agosto, cuando la Guardia Civil y la GNR desplegaron un nuevo dispositivo de vigilancia sobre otro inmueble situado en Portugal, junto al río Guadiana, en un punto estratégico de la frontera entre ambos países.

En esa segunda actuación fue localizada otra guardería de droga. Los agentes intervinieron 133 fardos de hachís, con un peso total de 5.320 kilogramos, además de tres vehículos, al menos uno de ellos sustraído, y una pistola.

Persecución por tierra, mar y aire para detener a siete sospechosos

Los integrantes de la organización que se encontraban en el inmueble lograron abandonar inicialmente el lugar a bordo de una embarcación. Sin embargo, el despliegue coordinado de medios terrestres, marítimos y aéreos de la Guardia Civil y de la Guarda Nacional Republicana permitió interceptar la embarcación.

Como resultado de esa actuación fueron detenidas siete personas, investigadas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de los delitos de robo de vehículo y tenencia ilícita de armas.

Los siete arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales de Portugal el 24 de agosto. Finalmente, también ingresaron en prisión provisional.

Una operación conjunta entre España y Portugal

Con el conjunto de ambas actuaciones, la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana consideran desarticulada una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en el suroeste de la península ibérica.

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La operación ha permitido desmantelar dos guarderías de droga utilizadas para introducir y almacenar estupefacientes entre España y Portugal, así como intervenir un total de 265 fardos de hachís, equivalentes a 10.600 kilogramos, junto con nueve vehículos, tres armas de fuego y detener a 10 personas.