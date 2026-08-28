Localizada en Sevilla la menor de 17 años desaparecida desde el 22 de agosto en Rota

La Policía Nacional ha localizado sana y salva en Sevilla a una menor de 17 años que permanecía desaparecida desde la madrugada del pasado 22 de agosto en Rota (Cádiz). La localización se ha producido tras varios días de investigación y después de que los agentes activaran un dispositivo de búsqueda para reconstruir sus movimientos, comprobar las informaciones recibidas y determinar cuál podía ser su paradero. La intervención coordinada entre las unidades policiales de Cádiz y Sevilla permitió encontrar a la joven en buen estado.

Cómo se desarrolló la investigación para localizar a la menor

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición, la Policía Nacional puso en marcha una investigación y un dispositivo de búsqueda con el objetivo de recopilar toda la información disponible sobre el caso. Las gestiones realizadas se centraron en reconstruir los desplazamientos de la joven y verificar los distintos datos que iban llegando a los investigadores.

Durante ese trabajo, los agentes analizaron las diferentes informaciones obtenidas para tratar de establecer una posible ubicación de la menor. Todas esas actuaciones formaron parte de un operativo diseñado para avanzar en la investigación y facilitar su localización lo antes posible.

En el transcurso de las pesquisas, los investigadores averiguaron que la menor se encontraba acompañada por una persona mayor de edad. Ese dato permitió orientar las gestiones posteriores dentro de la investigación abierta para determinar dónde podía encontrarse la joven.

Además, el análisis de una comunicación que la menor mantuvo con sus progenitores proporcionó a los agentes nuevos indicios. Según ha explicado la Policía Nacional, esa información permitió determinar una posible ubicación de la joven en la ciudad de Sevilla.

El operativo coordinado permitió localizarla en Sevilla

Una vez obtenidos esos indicios, la Policía Nacional activó de inmediato un dispositivo coordinado con las unidades policiales de Sevilla. Los agentes se desplazaron hasta el lugar señalado por la investigación para comprobar la información recopilada durante las gestiones realizadas en los días anteriores.

La intervención culminó con la localización de la joven, que fue encontrada en buen estado. La actuación puso fin al dispositivo de búsqueda iniciado tras la desaparición denunciada en Rota.

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Según ha destacado la Policía Nacional, la rapidez con la que se transmitió la información obtenida durante la investigación desarrollada en Cádiz hizo posible activar una respuesta inmediata en Sevilla. Esa coordinación permitió reducir el tiempo de reacción y culminar con éxito el operativo.