Marifrán Carazo abre en Granada una nueva edición de #ElCorreoPregunta

El Correo de Andalucía estrena el curso viajando a Granada para entrevistar a su alcaldesa, Marifrán Carazo. Con ella estrenamos una nueva edición de #ElCorreoPregunta, un formato de entrevista en directo que no elude ninguna cuestión. La alcaldesa se sentará con la directora del periódico Isabel Morillo y el encuentro permite la participación del público, con preguntas al término de la entrevista.

El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, de la mano de la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Granada, te invitan al desayuno informativo que tendrá lugar en el Teatro CajaGranada Fundación (Avenida de la Ciencia, 2) el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9.30 horas. Puedes inscribirte en este enlace. La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Una actualidad convulsa

Al filo de la actualidad, la serie sísmica que ha situado a Granada en el epicentro informativo del país este mes de agosto estará, sin duda, en primera plana. Un enjambre de terremotos que han sacudido a la capital y su área metropolitana, poniendo a prueba la resistencia de sus edificaciones y la capacidad de sus servicios públicos ante la emergencia y demostrando la responsabilidad de una población que ha sabido, pese a las dudas y la incertidumbre, mantener la calma y no tener que lamentar afortunadamente daños personales. Los materiales superan, según los últimos cálculos los 100 millones de euros en más de 60.000 inmuebles y vehículos. ¿Qué necesita Granada para afrontar esta situación?

Más allá de la última hora, queremos saber qué se está moviendo Granada ahora y qué proyectos marcan el rumbo a medio plazo en esta capital andaluza. Como cualquier gran ciudad, la capital granadina tiene en su agenda la vivienda, el metro y la movilidad en su área metropolitana, pero también las conexiones ferroviarias y aéreas y el turismo como grandes desafíos por delante.

Porque el sello de la imponente Alhambra, considerada una de las maravillas del mundo y el monumento más visitado de España, es indiscutible pero Granada tiene una marca de ciudad que la trasciende y se vincula a la Inteligencia Artificial y a la excelencia de su Parque Tecnológico de la Salud, sin olvidar, claro, a su Universidad, consolidada en el prestigioso Ranking de Shanghai entre las tres mejores españolas y en el top de las 400 más prestigiosas del mundo.

Por delante también el hito de que Granada se convierta en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ya ha conseguido quedar entre las cuatro finalistas españolas, junto a Cáceres, Las Palmas y Oviedo pero tiene el reto de presentar una agenda capaz de ostentar esta categoría europea en cuatro años.

¿Puede Granada pasar de ser una ciudad extraordinariamente atractiva para visitar y estudiar a ser también una ciudad competitiva para vivir, trabajar, invertir y quedarse? Sin duda y la alcaldesa tendrá que explicar cuál es la agenda que tienen para afianzar este compromiso.

Nos gusta hacer preguntas

En El Correo de Andalucía, un periódico de Prensa Ibérica, nos gusta hacer preguntas y encontrar respuestas, por eso, de todos los nombres posibles con los que bautizar el nuevo ciclo que estrenamos el pasado curso en el periódico -un desayuno informativo, un foro de reflexión o un encuentro- decidimos apostar por lo más sencillo y lo más directo: #ElCorreopregunta, apenas tres palabras que responden al espíritu que nos mueve en nuestro ejercicio diario desde que emprendimos la nueva etapa de esta cabecera histórica de la prensa sevillana.

Desde su puesta en marcha #ElCorreoPregunta ha recibido a autoridades del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos o las Diputaciones, pero también a representantes de la sociedad civil, de la empresa, de la Iglesia y del mundo de la cultura porque la actualidad de Andalucía y de España es plural, diversa y necesita tener a todas las voces contándose en primera persona y respondiendo a todas las preguntas.