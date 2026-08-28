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Los terremotos de Granada, en directo: más de 15 seísmos durante la madrugada

La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante las primeras horas de este viernes.

Situación de Granada en materia de seísmos en el Instituto Geográfico Nacional.

Situación de Granada en materia de seísmos en el Instituto Geográfico Nacional. / INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL / Europa Press

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

Granada ha registrado al menos 16 terremotos durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría de los movimientos sísmicos se han concentrado en La Zubia y su entorno, aunque también se han localizado temblores en Churriana de la Vega, Santa Fe, Ogíjares, Huétor Vega, Armilla, Monachil, Loja y la Alpujarra.

Los seísmos han sido, en general, de baja magnitud, con valores de entre 0,4 y 1,8 mbLg en la provincia.

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La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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