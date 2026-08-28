Los terremotos de Granada, en directo: más de 15 seísmos durante la madrugada

Granada ha registrado al menos 16 terremotos durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría de los movimientos sísmicos se han concentrado en La Zubia y su entorno, aunque también se han localizado temblores en Churriana de la Vega, Santa Fe, Ogíjares, Huétor Vega, Armilla, Monachil, Loja y la Alpujarra.

Los seísmos han sido, en general, de baja magnitud, con valores de entre 0,4 y 1,8 mbLg en la provincia.

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La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Claudio Guarino Más de 15 terremotos se registraron en Granada durante la madrugada Granada ha registrado al menos 16 terremotos durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría de los movimientos sísmicos se han concentrado en La Zubia y su entorno, aunque también se han localizado temblores en Churriana de la Vega, Santa Fe, Ogíjares, Huétor Vega, Armilla, Monachil, Loja y la Alpujarra. Los seísmos han sido, en general, de baja magnitud, con valores de entre 0,4 y 1,8 mbLg en la provincia. La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante las primeras horas de este viernes.

Claudio Guarino Vista de una grieta un una pared de una de las casas afectadas en el barrio de Zaidín de Granada. / @PEPETORRES / EFE El Zaidín pide celeridad en las ayudas por los seísmos para que no pase "lo del volcán" o "lo de la dana" Vecinos y comerciantes del barrio Vergeles-Zaidín de la ciudad de Granada afectados por daños materiales y desalojos a consecuencia de la serie sísmica de Alhendín han pedido celeridad en la llegada de las ayudas anunciadas por las distintas administraciones. Además, han asegurado que no quieren que pase "lo del volcán" o "lo de la dana", en referencia a La Palma y Valencia, lugares que, al igual que ahora los municipios de Granada, fueron declaradas como zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil.

Dos nuevos seísmos de magnitud superior a dos se registran en la mañana del jueves Al menos dos seísmos de magnitud mayor a 2 mbLg se han dejado sentir en la mañana de este jueves en Granada y su área metropolitana en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto. En concreto, y según información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, la tierra ha temblado a las 7,41 horas en un seísmo de magnitud 2,3 con epicentro a un kilómetro de profundidad y epicentro al noreste de Armilla. Apenas unos minutos más tarde, a las 7,52 horas se ha producido otro seísmo, en este caso superficial, de 2,4 mbLg con epicentro al noroeste de Churriana de la Vega. El IGN también apunta a un terremoto apenas sentido o débil (intensidad II-III) a las 7,55 horas con epicentro en Armilla a tres kilómetros de profundidad.

Segunda madrugada sin seísmos en Granada Granada ha encadenado una segunda madrugada consecutiva sin registrar nuevos terremotos, en una nueva señal de calma tras la serie sísmica de los últimos días. Un dato que supone un pequeño respiro después de varios días marcados por la sucesión de seísmos en la provincia.

Europa Press Antonio Sanz comparecerá en el Parlamento por los terremotos de Granada El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado comparecer a petición propia en el Parlamento de Andalucía para informar sobre los episodios sísmicos registrados en Granada durante las últimas semanas. La intervención servirá para hacer balance de la serie sísmica y de la respuesta desplegada por la Junta de Andalucía ante los terremotos. Por el momento, según fuentes del Gobierno andaluz citadas por Europa Press, no hay una fecha fijada para la comparecencia.

El Gobierno declarará zona gravemente afectada a los municipios dañados por los terremotos de Granada El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno declarará zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios que han sufrido daños por los terremotos registrados en Granada desde el 14 de agosto. El anuncio llega tras una reunión con 18 alcaldes de las localidades más afectadas por la serie sísmica. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya unas 27.500 solicitudes de indemnización, con daños estimados hasta ahora en 72 millones de euros. El 95% corresponde a viviendas y comunidades de propietarios. Cuerpo calcula que la cifra final podría alcanzar las 60.000 solicitudes y superar los 100 millones de euros en indemnizaciones, muy por encima del episodio sísmico de 2021. El Consorcio ha movilizado 146 peritos, que aumentarán hasta 250, y ya ha comenzado a pagar las primeras indemnizaciones en Armilla. La previsión del Gobierno es que el 90% de los pagos se complete en los próximos tres o cuatro meses. Cuerpo ha pedido a quienes todavía no hayan comunicado sus daños que presenten la solicitud cuanto antes para agilizar su tramitación.

Javier Alonso Las reclamaciones por daños en los terremotos de Granada superarán los 100 millones de euros en más de 60.000 inmuebles o vehículos 60.000 solicitudes de viviendas y comunidades de propietarios por un valor de más de 100 millones de euros. Esta es la estimación del impacto en el consorcio de compensación de seguros del enjambre sísmico que ha sufrido Granada durante este mes de agosto que supera ampliamente el precedente de 2021. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto estos datos encima de la mesa durante la reunión que ha mantenido con alcaldes y alcaldesas de municipios afectados en la que se ha comprometido a acelerar los pagos y los trámites ante un ritmo de solicitudes que avanza prácticamente con unas 2.000 nuevas cada día. Más información

Claudio Guarino Clausuran por daños la muestra sobre Falla en Granada La Fundación Archivo Manuel de Falla ha clausurado de manera anticipada la muestra dedicada al compositor gaditano por el 150 aniversario de su nacimiento debido a los daños ocasionados por los terremotos, ha retirado toda la documentación del museo de CajaGranada y ha cancelado su exposición en Madrid. Fuentes de la Fundación han explicado a EFE que la serie sísmica de este mes ha provocado daños en el recorrido expositivo, con vitrinas "destrozadas", lo que ha forzado el cierre anticipado de la muestra para trasladar todo el material a la sede del archivo, en el Paseo de los Mártires de Granada.

Claudio Guarino Mensaje de la Policía Local de Granada. / El Correo La Policía alerta de falsas pintadas de 'Peligro de derrumbe' en edificios afectados por los terremotos La Policía Local de Granada ha advertido de la aparición de pintadas con el mensaje 'Peligro de derrumbe' en edificios afectados por la serie sísmica y ha aclarado que no han sido realizadas por ningún servicio municipal. El cuerpo ha pedido a sus autores que cesen estas acciones para evitar «confusión y una alarma innecesaria» y ha recordado que los inmuebles acordonados no tienen por qué presentar riesgo de derrumbe, ya que estas medidas se adoptan de forma preventiva ante la posible caída de elementos no estructurales. Las inspecciones realizadas hasta ahora en cerca de 700 edificios no han detectado daños estructurales graves, según el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, las llamadas recibidas por Policía Local, Bomberos y Protección Civil relacionadas con los terremotos han descendido casi un 40%. La mayoría de los avisos actuales se refieren a grietas y pequeños desperfectos en viviendas particulares, mientras que los casos de mayor gravedad son derivados a los Bomberos para su evaluación.