Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana

Los bañistas tendrán que desplazarse. Las cinco playas de la provincia de Cádiz cerradas al baño por motivos sanitarios permanecerán con la prohibición durante todo el fin de semana. Según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a El Correo de Andalucía, hasta el lunes no se obtendrán los nuevos resultados que, en caso de ser positivos, permitirán la reapertura de estos arenales al baño.

Este mismo jueves se tomaron mediciones de nuevo para tratar de abrir las playas cuanto antes. Sin embargo, según las voces de la cartera consultadas los resultados estarán disponibles a partir del lunes, por lo que el baño permanecerá prohibido. Quienes omitan esta prohibición y se sumerjan en las aguas de las playas afectadas podrían padecer gastroenteritis. Todo, si no se encuentra riesgo sanitario.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz informaba este jueves que se había decretado a prohibición del baño en cinco playas de la provincia. Fuentebravía, Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, situadas en el término municipal de El Puerto de Santa María, así como a Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en el municipio de Rota.

Las pruebas se tomaron el pasado lunes

En las zonas afectadas de Puerto Real, Aculadero y Chipiona la decisión se ha tomado tras encontrar niveles de Escherichia coli (E. coli) y de enterococos superiores a los establecidos para las aguas de baño. Además, en la playa de Fuentebravía los análisis han detectado niveles de enterococos intestinales superiores a los fijados por la normativa y en Punta Candor el parámetro supera los valores establecidos de Escherichia coli (E. coli).

Estas muestras se tomaron el pasado lunes 24, como parte del programa de seguimiento regular y periódico (cada 15 días) de la calidad sanitaria de las aguas de baño. Desde la Junta se ha pedido a los ayuntamientos afectados que informen a vecinos y veraneantes sobre la situación sobre las causas que han podido provocar esta situación y que apliquen las medidas correctoras necesarias para poder recuperar los niveles aceptados en los parámetros microbiológicos que se han visto alterados.

El seguimiento forma parte del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería competente, que durante la temporada alta de baño emite informes quincenales sobre la calidad del agua. Este programa realiza el control de 304 zonas de baño de Andalucía, de las que 278 corresponden a zonas marítimas y 26 a zonas continentales, con informes periódicos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.