El tiempo en Andalucía hoy viernes: tormentas y suben las temperaturas de cara al fin de semana
La Aemet advierte de inestabilidad este viernes en el extremo oriental andaluz con posibilidad de tormentas fuertes y viento intenso, mientras las temperaturas varían por provincias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes una jornada marcada por la inestabilidad en el extremo oriental de Andalucía, donde podrán registrarse tormentas localmente fuertes acompañadas de rachas de viento muy intensas. Además, las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en esta zona, mientras que subirán en buena parte del resto de la comunidad.
Suben las temperaturas en Sevilla el fin de semana
Viernes 28 de agosto
00:00-12:00
Temperaturas mínima y máxima: 15 ºC / 32 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
12:00-24:00
Temperaturas mínima y máxima: 15 ºC / 32 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
Sábado 29 de agosto
00:00-12:00
Temperaturas mínima y máxima: 17 ºC / 34 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
12:00-24:00
Temperaturas mínima y máxima: 17 ºC / 34 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
Domingo 30 de agosto
Temperaturas mínima y máxima: 18 ºC / 37 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
Lunes 31 de agosto
Temperaturas mínima y máxima: 21 ºC / 38 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
Martes 1 de septiembre
Temperaturas mínima y máxima: 20 ºC / 36 ºC
Posibilidades de lluvia: 0%
Los cielos estarán nubosos en el tercio oriental, especialmente durante la primera mitad del día y en la provincia de Almería, donde existe una mayor probabilidad de chubascos y tormentas fuertes. A partir de la tarde tenderán a abrirse claros. En el resto de Andalucía predominarán los cielos poco nubosos.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán o permanecerán con pocos cambios, mientras que las máximas caerán de forma acusada en el extremo oriental y aumentarán en las demás provincias. El viento también será protagonista, con componente oeste fuerte durante la madrugada en el este y poniente moderado en el Estrecho, que podrá soplar ocasionalmente fuerte por la tarde. En el resto se esperan vientos flojos y variables
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