El vicepresidente Manuel Gavira avisa a Juanma Moreno tras su apoyo a la ayuda para los menores de Ceuta: "Si dependiera de Vox, Andalucía se habría opuesto"

El Gobierno andaluz fue el único de los conformados durante este año 2026 por pactos entre PP y Vox que acudió a la conferencia sectorial convocada por el Ministerio para tratar la crisis migratoria de Ceuta y, en consecuencia, el único que votó a favor de una ayuda de 25 millones para que la ciudad autónoma atienda a los menores que desbordan sus centros. Esta posición de la Junta de Andalucía contrastó con el plante de Aragón, Extremadura y Castilla y León, todas ellas con las competencias en materia de inmigración en manos de Vox. El vicepresidente de la Junta y líder de Vox, Manuel Gavira, ha respondido este viernes a este desmarque de Juamma Moreno de la posición de la formación de Santiago Abascal.

"Si este humilde consejero tuviese esa competencia hubiese votado igual que sus compañeros de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Pero las competencias las tiene el PP. Si la hubiésemos tenido nosotros, Andalucía se habría opuesto", advirtió el consejero de Justicia, Desregulación y Turismo, Manuel Gavira, quien denunció que la aprobación de esta ayuda de 25 millones de euros para Ceuta "supone avalar, amparar y promover la próxima invasión".

Acogida de menores

El conflicto interno entre PP y Vox por la respuesta a la crisis de Ceuta tendrá, no obstante, un siguiente episodio más complejo cuando el Gobierno de España ejecute el decreto que obliga a las comunidades a acoger los menores inmigrantes debido a la saturación de los centros de la ciudad autónoma. Esta acogida es obligatoria de acuerdo con la modificación de la Ley de Extranjería y el ejecutivo central ya ha advertido que la Fiscalía intervendrá si alguna comunidad se opone.

Vox mantiene un rechazo firme a esta posibilidad tal y como ya ha expresado el propio Manuel Gavira que basa su posición en el pacto firmado el pasado mes de julio por el que Juanma Moreno se compromete a no acoger más menores y a reducir de forma progresiva los recursos económicos destinados a atender a niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Este punto del pacto, de hecho, dinamitó una de las líneas de discurso mantenidas durante los últimos años por el Gobierno autonómico que incluso tiene renovado en 2024 un convenio con Ceuta para facilitar estos traslados.

"Andalucía cumplirá, como siempre, con sus obligaciones legales en materia de protección de menores pero no vamos a contribuir a que el Gobierno de España eluda sus responsabilidades en materia migratoria usando a los menores como mercancía política”, explica en una nota de prensa la consejera Loles López, en la que subraya que "Andalucía es una tierra solidaria", se limitó a apuntar la consejera de Servicios Sociales e Igualdad, Loles López, el pasado jueves.

Sí coinciden PP y Vox en mantener una posición muy crítica con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis de Ceuta. "Andalucía no va a contribuir a que el Gobierno de España vuelva a utilizar a los menores migrantes no acompañados como mercancía política", subrayó la consejera quien exigió al Ejecutivo que “cumpla con sus competencias y que cumpla con la ley en aras de la protección de los menores y la reagrupación familiar”.

División entre los ayuntamientos

La tensión política y social generada por la grave crisis migratoria sufrida en Ceuta se ha trasladado también al municipalismo andaluz. Las federaciones nacional (FEMP) y andaluza (FAMP), gobernadas en ambos casos por alcaldes del PP andaluz han convocado concentraciones en todos los ayuntamientos para el próximo día 2 de septiembre, Día de Ceuta a las ocho de la tarde. Este llamamiento que se ha efectuado por los cauces institucionales y han protagonizado los presidentes de ambas instituciones ha provocado un choque político con los ayuntamientos del PSOE que han pedido la suspensión de estas movilizaciones y han anunciado que en cualquier caso sus gobiernos no las respaldarán.

En medio de esta polémica, Gavira ha llamado a la participación en las concentraciones frente a los ayuntamientos el próximo miércoles 2 de septiembre para mostrar su apoyo a Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. "El día 2 de septiembre tenemos una cita con Ceuta, una ciudad española que ha sido invadida y a la que por supuesto no vamos a dejar solas. Es el momento de salir a la calle, es el momento de alzar la voz y es el momento de exigir responsabilidad a un gobierno, el de Sánchez, que permanece con los brazos cruzados", ha afirmado este viernes en un vídeo remitido a los medios.