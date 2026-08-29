Chipiona y Rota confirman el cierre de playas sábado y domingo por el riesgo para la salud y cuestionan las causas de la aparición de bacterias

Los ayuntamientos de Chipiona y Rota, afectados por el cierre temporal del baño en algunas de sus playas, han confirmado tal extremo al mismo tiempo que han pedido prudencia hasta conocer qué ha ocurrido. Por el momento, ninguna de estas administraciones tiene una explicación para los resultados obtenidos en puntos localizados de la costa como son las playas de La Micaela y Punta Candor.

El Ayuntamiento de Chipiona ha emitido un comunicado en el que informa sobre la situación de la calidad de las aguas tras los últimos resultados sanitarios recibidos. "La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Presidencia, Salud y Emergencias, realiza con carácter quincenal, desde mediados de mayo hasta finales de septiembre, controles analíticos de la calidad de las aguas en todas las playas catalogadas como zonas de baño", comienza explicando el escrito.

"Hasta la fecha, tanto durante la presente temporada como históricamente, los resultados obtenidos en las playas de Chipiona han presentado parámetros sanitarios adecuados y, de forma general, una calidad del agua excelente", explica el consistorio chipionero. "El pasado 21 de agosto de 2026, este Ayuntamiento recibió una comunicación procedente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias mediante la que se remitían los resultados de las analíticas correspondientes a la primera quincena de agosto. Las muestras habían sido tomadas el día 3 de agosto y los resultados obtenidos reflejaban valores muy bajos en los parámetros microbiológicos de Escherichia coli y enterococos, indicadores utilizados para determinar la calidad sanitaria de las aguas de baño".

El Ayuntamiento informa permanentemente en su web de estos controles. Solo seis días después del anterior resultado, el día 27 de agosto de 2026, el Ayuntamiento de Chipiona "recibió la comunicación oficial de la Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias por la que se establece la prohibición temporal del baño en la zona de baño correspondiente a la Playa de Micaela, tras los resultados obtenidos en las muestras tomadas el día 24 de agosto, correspondientes a la segunda quincena del mes".

El motivo de una notificación urgente

El Ayuntamiento de Chipiona ha explicado que "en relación con la diferencia temporal existente entre ambas comunicaciones, el Ayuntamiento quiere aclarar que, con carácter general, las comunicaciones de la Delegación Provincial en Cádiz relativas a los resultados de las analíticas de las aguas de baño se realizan mediante registro electrónico dirigido a la Delegación de Playas y pueden recibirse con posterioridad a la fecha de toma de las muestras cuando los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales".

Solo cambia la comunicación cuando existe un riesgo y hay que tomar medidas preventivas. "En este caso, la comunicación oficial de la resolución por la que se establece la prohibición temporal del baño en la Playa de Micaela fue recibida por este Ayuntamiento el día 27 de agosto a las 16:27 horas, momento en el que se procedió a activar las medidas correspondientes".

El Consistorio apunta de manera destacada que "las analíticas de calidad de las aguas de baño se realizan de forma independiente en cada una de las zonas de baño catalogadas. En las últimas analíticas, los valores que han motivado la adopción de medidas sanitarias se han registrado exclusivamente en la Playa de Micaela, mientras que el resto de las playas de Chipiona han presentado resultados dentro de los parámetros establecidos". Esto "permite señalar que se trata de una incidencia localizada en la zona de baño de Micaela".

"Es curioso que las cinco playas de Cádiz..."

Sin embargo, el Ayuntamiento de Chipiona esclarece que es la Junta de Andalucía la que debe determinar las causas de lo ocurrido, "por lo que el Ayuntamiento evitará realizar afirmaciones sobre su posible origen hasta disponer de información concluyente". Mientras permaneza la prohibición de baño, solo tomarán las medidas correspondientes. Eso sí, señalan que "es curioso que las cinco playas de Cádiz con analíticas negativas se hayan producido justo el día de lluvia que arrastró materiales a las zonas costeras, situación que se está valorando por los técnicos".

"Ante determinadas informaciones y manifestaciones que puedan generar alarma o transmitir una imagen distorsionada de la situación, el Consistorio considera necesario trasladar a la ciudadanía información objetiva y contrastada, basada en los resultados oficiales de las analíticas y en las comunicaciones emitidas por la autoridad sanitaria competente", señala el comunicado del consistorio chipionero.

"La prioridad es proteger la salud de las personas"

Por su parte, el Ayuntamiento de Rota ha emitido una comunicación similar sobre lo ocurrido en la playa de Punta Candor, cerrada al baño hasta el lunes a la espera de nuevas analíticas. "La prioridad municipal es clara: proteger la salud de las personas, por lo que hasta que los resultados analíticos confirmen que las condiciones son las adecuadas, no se podrá volver a abrir la playa al baño", señala.

A su vez, el Ayuntamiento analiza qué ha podido llevar a este nivel de E. Coli en sus aguas. "Hasta el momento no se ha detectado ninguna situación anómala que explique estos resultados, por lo que se considera fundamental no generar una alarma innecesaria entre la población y actuar con prudencia sobre el origen de una incidencia que todavía se encuentra en estudio".

"Por todo ello, el Ayuntamiento de Rota pide tranquilidad a la ciudadanía y ruega que se respete la prohibición de baño y la señalización instalada en Punta Candor", finaliza el comunicado.

La alteración de los parámetros microbiológicos detectados

La empresa municipal de El Puerto de Santa María, Apemsa, señaló este viernes en un comunicado que, tras analizar los registros operativos de la estación depuradora, "no existe ninguna relación entre el funcionamiento de la EDAR y la alteración de los parámetros microbiológicos detectados" en las playas de Fuentebravía y de Aculadero-Puerto Sherry.

Como se ha señalado, las inversiones realizadas en los últimos años permiten que el rendimiento de la EDAR "se mantenga en los meses de verano, a pesar del aumento en los caudales de agua tratada por el incremento de población propio de la temporada turística". El 24 de agosto, día en que la Junta de Andalucía tomó las muestras de agua, se produjeron fuertes lluvias que activaron los aliviaderos del sistema de saneamiento a primera hora de la mañana. Estos sistemas de alivio son elementos de protección de la red de alcantarillado que evitan posibles inundaciones en la ciudad y daños graves a las infraestructuras.

Así, se ha defendido que su entrada automática en funcionamiento en episodios de fuerte lluvia "está prevista y autorizada por la normativa ambiental", y de forma específica en la autorización de vertido otorgada al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por parte de la Junta de Andalucía. El gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, ha asegurado que esta misma incidencia en la calidad del agua de baño se ha dado en otros municipios vecinos --Chipiona, Rota y Puerto Real--, por lo que "es muy probable que se deba a la coincidencia de la toma de muestras durante un episodio de lluvias muy intensas en el que seguro que también se han activado durante unas horas los puntos de desbordamiento del alcantarillado".