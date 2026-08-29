David Laureano, agricultor de Berrocal afectado por el mayor incendio de Andalucía: "Si ya había riesgo de despoblación... Ahora deben ayudarnos"

David Laureano decidió volver a Berrocal (Huelva) para apostar por su pueblo y por el sector primario. Sin embargo, el incendio que nació en Niebla y que a la postre se ha tornado en el peor de la historia de Andalucía ha calcinado la mayor parte de las hectáreas que heredó de su abuelo. Tras abandonar ante la incertidumbre que le trajo el fuego, acabó viendo cómo el fuego arrasaba todas las hectáreas a las que tanto cariño había dedicado. "Nos fuimos, no sabíamos qué iba a pasar y, dentro de lo que cabía, ha pasado lo peor", reseña con pesar.

Este martes, cuando ya ha pasado todo, en uno de los bares del pueblo, su mirada es la de una persona con ánimo para salir adelante. Porque es lo único que queda después del desastre. "Como se ha llevado otra vez por delante todo el término municipal el incendio pues ahora toca levantar cabeza y remando poquito a poco para levantarlo entre todos", apunta Laureano sin olvidar que hace 22 años también sufrieron otro grave incendio, aunque de menor calado que este.

El regreso a sus orígenes trajo consigo una apuesta clara: llevar a término sus "proyectos de agricultura". "Tengo una huerta, tenía algo de árboles frutales de mi abuelo, algo de colmena, un olivar pequeñito y algunos alcornocales para el corcho", refiere. Habla en pasado por una sencilla razón: "Ahora todo eso se ha quemado". Esto no quita que su visión sea la de "seguir adelante poquito a poco" y "reproblarlo todo de nuevo".

Los próximos meses, su trabajo se centrará en la huerta. "Es agradecida porque en breve se siempre ya lo de otoño y en invierno se recoge". La idea es comenzar a "funcionar otra vez rápido" con lo que se pueda puesto que "los árboles llevan su ritmo y van poquito a poco".

La zona cero del peor incendio de la historia de Andalucía, en imágenes / Marina Casanova

Laureno tratará de salir adelante, pero para ello necesitará ayuda. "De momento está todo en el aire", explica sobre la información que recibe de las ayudas que podrán recibir. Apunta que la declaración de Zona Catastrófica será un punto de inflexión. "Eso prioriza mucho que lleguen. También son más cuantiosas y duraderas, así que es lo que necesitamos y al final dice un poco la emergencia real de la gente que estamos viviendo aquí".

Laureano insiste. "Si ya estábamos castigados y era una zona que ya había riesgo de despoblación, pues ahora hay que intensificar las ayudas como quiera que sea". No es un sentir único de este agricultor, sino de todo el pueblo. Apoyar a los jóvenes para que puedan estar en el mundo rural.

Aprender de la historia ya repetida en dos ocasiones también es fundamental para los lugareños. David Laureano finaliza. "Debemos ponernos las pilas, porque ya nos hemos quemado dos veces y hay que poner los remedios que hagan falta para que no llegue una tercera". El mensaje es el mismo al inicio y al final de la conversación: "Aquí estamos, dispuestos a levantar esto otra vez".