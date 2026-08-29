Los expertos en viajes lo tienen claro: estos son los 10 pueblos más bonitos de toda Cádiz que hay que visitar sí o sí este verano

La provincia de Cádiz reúne en su geografía algunos de los pueblos más bonitos de todo el país, con calles blancas sobre colinas, casas bajo las rocas, antiguas fortalezas medievales y kilómetros de playas paradisíacas y auténticos tesoros naturales. Esto ha hecho que se haya convertido en uno de los destinos más visitados y admirados de todo el país, lo que ha llevado a la revista Viajar, de Prensa Ibérica, a seleccionar los diez pueblos más bonitos del territorio.

"Estamos deseando volver. ¿Cuántos has visitado?", han señalado a sus más de 300.000 seguidores, a quienes han mostrado los que, para sus expertos en viajes, son los diez pueblos más hermosos de Cádiz.

Así, en el listado aparecen algunos de los destinos más conocidos de la Sierra, como Grazalema, Setenil de las Bodegas o Zahara de la Sierra, pero también localidades costeras como Conil de la Frontera y Tarifa.

De ese modo, el listado de los diez pueblos más hermosos de Cádiz, que hay que visitar sí o sí este verano, se encuentran Vejer de la Frontera, Castellar de la Frontera, Medina Sidonia, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Olvera, Zahara de la Sierra, Ubrique, Conil de la Frontera y Tarifa,

Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz

El primer municipio de la selección es Vejer de la Frontera, un municipio declarado Conjunto Histórico, incluido en la Red de los Pueblos más bonitos de España y reconocido con el Premio Nacional de Embellecimiento.

La Mangueta, una playa virgen de Vejer de la Frontera situada a apenas dos horas de Sevilla / Andalucía Viajes

El pueblo se encuentra sobre una colina junto al río Barbate y conserva parte de su legado árabe en el trazado de barrios como la Judería. Sus murallas mantienen varias torres y las cuatro puertas de la villa medieval, mientras que en la zona más alta se encuentra el castillo, construido entre los siglos XI y XVI.

A su patrimonio se suman la iglesia del Divino Salvador, el Arco de las Monjas, la Casa del Mayorazgo y los molinos de viento de San Miguel. La visita puede completarse con el lomo en manteca y con una escapada a la playa de El Palmar, situada a nueve kilómetros.

Además, a tan solo nueve kilómetros de su núcleo urbano se encuentra una de las playas más famosas del litoral gaditano, la playa de El Palmar, en la que sus finas arenas doradas contrastan con la claridad de sus aguas y un bonito entorno natural en el que el viento es el aliado de los aficionados al surf.

Castellar de la Frontera, el segundo escogido por Viajar

Castellar de la Frontera ocupa el segundo puesto de los diez pueblos más bonitos de Cádiz. Esta localidad se considera el pulmón verde de la comarca al situarse en el Parque Natural de los Alcornocales.

Castellar de la Frontera, en Cádiz / Turismo de Cádiz

Además, u castillo se levanta sobre un promontorio rocoso con vistas hacia la bahía y el Peñón de Gibraltar. De igual modo, la localidad se divide entre Castellar Viejo y el núcleo nuevo, construido en 1971. Dentro de la antigua fortaleza, levantada entre los siglos XII y XV, todavía existe un pequeño pueblo habitado de calles estrechas y casas encaladas.

Otro de sus grandes tesoros es su gastronomía, en la que destacan las carnes de caza, especialmente el venado, además del conejo y la perdiz.

Medina Sidonia, historia de Cádiz

La tercera localidad escogida por Viajar es Medina Sidonia, un pueblo que conserva su aspecto medieval desde lo alto del Cerro del Castillo que ha sido declarado Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces.

Medina Sidonia, en Cádiz / Turismo de Cádiz

Fundada por los fenicios, fue también colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia. Su casco urbano está declarado Conjunto Histórico y reúne monumentos como la ermita de los Santos Mártires, las ruinas del castillo y los arcos de la Pastora, del Sol y de Belén.

Entre sus edificios religiosos destaca la iglesia de Santa María la Mayor Coronada. El municipio también es conocido por el alfajor de Medina, un dulce de origen árabe con Denominación de Origen propia elaborado con miel, almendras, avellanas, harina, pan rallado y especias.

Grazalema, otro de los pueblos más bonitos de Cádiz

En pleno corazón de la sierra aparece Grazalema, un pueblo blanco rodeado por uno de los espacios naturales más conocidos de la provincia, la sierra con la que comparte nombre.

Grazalema, en Cádiz / Turismo de Cádiz

La localidad cuenta con un microclima particular y registra el índice pluviométrico más alto de la Península.

Su casco urbano, declarado Conjunto Histórico, combina las viviendas tradicionales con edificios como la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora, la iglesia de San José y la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Grazalema también mantiene su tradición textil, representada por sus conocidas mantas y por el Museo de Artesanía Textil.

Las casas bajo la roca de Setenil de las Bodegas

Uno de los pueblos más reconocibles de Cádiz es Setenil de las Bodegas, otro de los pueblos escogidos por la revista.

En este enclave, parte de las viviendas se encuentran construida bajo la roca, sobre ella o aprovechando directamente sus huecos. Esta disposición ha dado lugar a calles como Cuevas de la Sombra y Cuevas del Sol, convertidas en dos de sus rincones más visitados.

Setenil de las Bodegas, en Cádiz / .

En la zona conocida como la Villa se encontraba el antiguo asentamiento almohade, dominado actualmente por un castillo medieval que conserva la torre del Homenaje y un aljibe.

La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y las ermitas del Carmen y San Sebastián completan su patrimonio.

Olvera y su castillo sobre un risco

Olvera es otro de los municipios escogidos, que está marcado por el castillo que corona el risco sobre el que se asienta el municipio.

Su casco urbano, declarado Conjunto Histórico, conserva una mezcla de arquitectura andalusí, casas populares y antiguas fachadas señoriales.

Famoso cementerio parroquial de Olvera. / El Correo

El barrio de la Villa ocupa el núcleo más antiguo y mantiene un trazado de calles laberínticas rodeadas por algunos lienzos de muralla. Allí se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la fortaleza musulmana del siglo XII.

Zahara de la Sierra y su trazado andalusí

Zahara de la Sierra se extiende por la ladera de la sierra del Jaral, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema. Su origen se encuentra en la época musulmana, de la que conserva el trazado andalusí, el castillo del siglo XIII, la torre del Homenaje y varios tramos de las antiguas murallas.

Las calles se adaptan a los diferentes niveles del terreno y conducen hasta edificios como la iglesia de Santa María de la Mesa, la capilla de San Juan de Letrán y la torre del Reloj. Entre sus platos tradicionales aparecen los quemones de cebolla, las sopas hervías y los borrachos azucarados.

Zahara de la Sierra, en Cádiz / Turismo de Cádiz

Además, cuenta con su propia playa interior, el embalse Zahara-El Gastor, que ofrece maravillosas panorámicas y múltiples opciones para la práctica de actividades deportivas. Asimismo, en el área recreativa Arroyomolinos, el visitante podrá bañarse en su playa artificial en plena Sierra de Cádiz.

Ubrique, otro de los municipios destacados de Cádiz

Entre los parques naturales de Grazalema y Los Alcornocales se encuentra Ubrique, otro municipio declarado Conjunto Histórico.

Su pasado romano se conserva en la antigua calzada hacia Benaocaz y en el yacimiento de Ocuri, donde se encuentra un monumento funerario de tipo columbario.

Ubrique, en Cádiz / Turismo de Cádiz

El casco antiguo mantiene calles estrechas, plazas con fuentes y edificios barrocos como las iglesias de San Antonio y San Juan de Letrán.

Conil, un pueblo blanco junto al mar

La selección también incluye Conil de la Frontera, un pueblo blanco de origen andalusí que ha mantenido parte de su carácter marinero pese a convertirse en uno de los destinos turísticos más frecuentados de la costa gaditana.

Sus 14 kilómetros de litoral reúnen playas como Castilnovo, Los Bateles, La Fontanilla y Fuente del Gallo, además de pequeñas calas junto a los acantilados.

Vista de Conil de la Frontera / AGENCIAS| JUNTA

Además, Conil se considera un destino selecto para el turismo de sol y playa al ser uno de los pueblos de la comarca con más ambiente, sobre todo en verano, propiciado en parte por las lujosas urbanizaciones que la rodean.

Grandes masas de pinares, como los de Roche o El Colorado llegan muchas veces hasta las playas contribuyendo a que estas se hayan conservado vírgenes.

Y entre su patrimonio monumental, destacan la Torre de Guzmán, la Puerta de la Villa y la iglesia de Santa Catalina. Su tradición pesquera puede conocerse en la lonja del puerto y en La Chanca, que alberga el Centro de Interpretación y Documentación del Mar, el Atún y las Almadrabas.

Tarifa, uno de los principales destinos de Cádiz

La lista de la revista Viajar se cierra con Tarifa, situada en el punto más meridional de Europa, cuenta con idílicas y extensas playas azotadas por el viento de levante hacen de Tarifa un lugar de culto para los aficionados a deportes náuticos como el kitesurf, el flysurf, el paddle surf o el submarinismo, entre otros.

Tras la playa Chica, Los Lances y Valdevaqueros, se halla la playa de Bolonia, arenal salvaje y uno de los más bellos paraísos gaditanos.

Entre sus costas destaca también El Cañuelo, una playa con un entorno en estado natural, con vegetación excelsa, arena fina y aguas cristalinas. Además, destaca la playa de Los Alemanes, que se extiende desde el Cabo de la Plata al Cabo de Gracia, además de Atlanterra, la continuación de Zahara de los Atunes.

El municipio participa de cuatro espacios naturales protegidos: el parque natural de los Alcornocales, el parque natural del Estrecho, el paraje natural playa de Los Lances y el monumento natural Duna de Bolonia, con más de 30 metros de altura.

Playa de Tarifa / Diputación de Cádiz

Entre su patrimonio monumental e histórico se encuentran restos prehistóricos, vestigios fenicios en la Isla de las Palomas y la ciudad romana de Baelo Claudia.