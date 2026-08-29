El incierto futuro de la única cooperativa corchera de Andalucía tras el incendio de Niebla: "El fuego la ha aniquilado"

"Hoy -por el pasado martes- hemos podido vender la última cosecha que ha habido aquí en 40 años, supongo, si es que vuelven a salir los alcornoques. Hoy ha salido el último camión de corcho de Berrocal". Juan Ramón García Bermejo es vecino de Berrocal y expresidente la Cooperativa Corchera San José, afincada en la localidad onubense desde 1976 y única en Andalucía. El segundo incendio en 20 años en el término municipal onubense ha terminado por dar "la estocada" a esta sociedad. "La ha aniquilado", insiste García Bermejo.

El pueblo entero se lamenta por la pérdida de los alcornoques. "Nosotras no vamos a ver más el corcho aquí", dicen en la plaza del pueblo Carmen y Rosario. Si el incendio de 2004 se llevó más del 70% de la producción, según los vecinos, el de 2026 ha arrasado con las hectáreas que quedaban "de corcha, como lo llamamos nosotros", dice Luis Carlos Delgado. La preocupación es total porque la cooperativa la formaban, según García Bermejo, "todo el pueblo; somos micropropietarios".

Juan Romero, de la Plataforma Fuego Nunca Más, explica que la cooperativa, formada entera por "pequeños propietarios" era capaz de extraer antes del incendio de principios de siglo "unos 12.000 quintales de corcho". Este último año habían extraído unos 500 o 600 quintales. "Ahora ya se acabó", reseña. La pregunta es: "¿Ahora qué hacemos con la cooperativa? ¿La cerramos?".

La zona cero del peor incendio de la historia de Andalucía, en imágenes / Marina Casanova

García Bermejo explica que "habría que reinventarla". Le da la razón a Romero. "Lo que ha dicho, habría que poner un vivero con nuestras especies naturales", dice antes de dudar y pensar de nuevo. "No sé, no sé, es que no sé. He visto empresas y cooperativas en el Andévalo Occidental que hacen esencias con la jara, con lo que tenemos aquí. Es que otra cosa no hay".

De momento, "estamos en standby", dice el expresidente de la cooperativa. Se ha convocado una asamblea general extraordinaria para el próximo 11 de septiembre a las 18.30 horas con la intención de debatir sobre la última campaña del corcho de 2026 y analiza la situación actual y futura tras el incendio de Niebla.

La necesidad de ayuda aunque hay "poca solución"

Hay poco que rescatar en los montes que pertenecen a Berrocal. La mayoría de lo quemado pertenece a gente del pueblo, todos son pequeños propietarios. Ahora necesitan ayuda. "Llamamos a la Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, pero está todo el personal de vacaciones. Me han prometido que nada más que empiece septiembre vienen a interesarse por nosotros", dice García Bejarano. "Pero hay poca solución creo yo", lamenta. Menciona como posible "reciclarse con otros cultivos y otras expectativas que no...".

De aquí a que vuelvan a salir los alcornoques y dar corcho pasarán 40 años. "Precisamente estuve el otro día viendo una finca que me tocó a mí de mi padre que plantó un montón de alcornoques pequeños y estaban todos... Ahora iba a ser la primera saca y no sé si se va a salvar alguno", destaca.

A pesar de todo, García Bermejo apuesta por ser la resistencia. "Nosotros aquí tenemos la roca berroqueña que nosotros le decimos los riscos merrisos. Somos duros como los riscos merrisos, así que esperamos volver a salir para adelante aunque somos muy pocos".