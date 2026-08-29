La Junta de Andalucía se compromete a cumplir "sus obligaciones" con los menores migrantes de Ceuta y pide a Sánchez que no los "instrumentalice"

La Junta de Andalucía se ha comprometido a cumplir con sus obligaciones con los menores de Ceuta, pero ha pedido al Gobierno que no "se instrumentalice" la situación de la Ciudad Autónoma. Así lo ha asegurado María del Carmen Castillo, consejera de Educación del ejecutivo andaluz, en un encuentro con la prensa en Almería.

Castillo se ha pronunciado al respecto durante una ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de la capital almeriense. En las vísperas del inicio del nuevo curso político la próxima semana, ha mostrado la preocupación del Gobierno de PP y Vox por la situación de Ceuta y ha señalado que se ha apoyado "cualquier medida que suponga una mejora de las condiciones de Ceuta".

"Vamos a cumplir todas nuestras obligaciones en materia de protección de menores, pero también queremos decir que el Gobierno de España es el que tiene que asumir las responsabilidades, y el que tiene que ser muy consciente de la situación en la que se encuentra Ceuta, y apoyarla en todo lo que lo necesite", afirmó la consejera.

"En ningún caso vamos a permitir que se utilice a los menores como moneda política de cambio, y que se instrumentalice su situación, que como siempre nos preocupa y al final nos ocupa aquí en Andalucía", insistió.

Una bronca entre ayuntamientos y con el socio de Gobierno

Este anuncio es un nuevo episodio en cómo afecta la crisis de Ceuta a Andalucía. Cabe recordar que el pasado jueves, el Gobierno andaluz es el único de los formados por pactos entre PP y Vox que ha asistido a los dos encuentros organizados por el Ministerio de Infancia con comunidades autónomas para abordar la situación de los menores llegados a Ceuta en su mayor crisis migratoria.

El líder de la formación de ultraderecha en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, respondió ayer viernes a esta situación. "Si este humilde consejero tuviese esa competencia hubiese votado igual que sus compañeros de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Pero las competencias las tiene el PP. Si la hubiésemos tenido nosotros, Andalucía se habría opuesto", apuntó el también consejero de Justicia, Desregulación y Turismo, Manuel Gavira, quien denunció que la aprobación de esta ayuda de 25 millones de euros para Ceuta "supone avalar, amparar y promover la próxima invasión".

No ha sido la única tensión en Andalucía con respecto a Ceuta. Los ayuntamientos de PP y Vox estarán en distintas manifestaciones en apoyo a la ciudada autónoma para el próximo miércoles, 2 de septiembre. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) liderada por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), y la andaluza (FAMP), encabezada por el regidor de Córdoba, José María Bellido Roche (PP), son las convocantes de dichas concentraciones.

Esto ha llevado a un choque con los ayuntamientos del PSOE. El único alcalde socialista de una capital andaluza, Julio Millán, en Jaén, reprochó que "la fuerza política a la que represento no ha sido llamada ni tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo un acuerdo específicamente por parte de la FEMP y, por tanto, no hay acuerdo de la FEMP. El acuerdo es de su presidenta que, de forma unilateral, ha dirigido esta convocatoria como podría haber dirigido otra".En esta ciudad, el PSOE gobierna con el apoyo de Jaén Merece Más, que sí acudirá a la manifestación de apoyo a Ceuta.

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El PSOE regional emitió un comunicado en el que también se desmarcaba de las concentraciones por la falta de consenso: "El Partido Popular pretende convertir este órgano de representación institucional en una herramienta al servicio de su confrontación partidista. La solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta no está en cuestión, pero el municipalismo no puede ser instrumentalizado para alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria".