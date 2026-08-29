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Los terremotos de Granada, en directo: casi 1.300 temblores en las dos últimas semanas

La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante las primeras horas de este viernes

Destrozos en la tejado de la torre de la Iglesia de San Miguel el Bajo, en el Albaicín, producidos por el terremoto en Granada.

Destrozos en la tejado de la torre de la Iglesia de San Miguel el Bajo, en el Albaicín, producidos por el terremoto en Granada. / PEPE TORRES / EFE

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Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 1.279 temblores en el área metropolitana de Granada desde que un terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 01:04 horas de la madrugada del 15 de agosto, en dos semanas de inspecciones, alarma social y petición de ayudas.

El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población.

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Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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