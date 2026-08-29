Operación Retorno en Sevilla para este domingo: tercer carril en la A-49 en Huelva y sólo prolongación de la salida de Las Cabezas en la AP-4 desde Cádiz

Se acerca el último domingo de agosto y las carreteras se preparan de nuevo para recibir a cientos de miles de viajeros que abandonan sus lugares vacacionales para volver a casa. La vuelta a la rutina espera el lunes, pero antes algunos tendrán que pasar una pequeña odisea para regresar a su particular Ítaca. La DGT lo sabe y ha preparado un plan especial en las carreteras andaluzas.

Serán cuatro los puntos especialmente conflictivos en las carreteras de Sevilla durante el fin de semana. Son los mismos que durante el verano han sufrido atascos y retenciones cada poco tiempo.

Los problemas de la AP-4 y la N-4

El primero de ellos es la AP-4. El regreso de las playas de Cádiz será un punto a tener en cuenta tanto el domingo como el lunes, que aún no habrá llegado septiembre. Por ello se llevará a cabo una actuación en Las Cabezas de San Juan: mañana domingo, Tráfico prolongará mediante conos el ramal de incorporación a la AP-4 desde la A-471 para agilizar la entrada de vehículos y evitar que las retenciones se propaguen hacia la vía principal.

Lo que no está previsto son las horas a las que se habilitará. Eso sí, la DGT sitúa las franjas con mayor circulación entre las 10 y las 15 horas y entre las 17 y las 20 horas.

La dirección alternativa para volver desde las playas de Cádiz será otro de los puntos calientes. Cuando se colapse la AP-4, o incluso antes, muchos decidirán apostar la N-4. Esta carretera secundaria tiene un tramo bastante conflictivo a su paso por El Cuervo. El motivo es su entrada en la localidad que antaño tenía calles de Sevilla y Jerez, con semáforos que impiden el tráfico fluido.

Habrá un carril adicional en Huelva

Los otros dos puntos conflictivos para el retorno estarán situados al oeste de Sevilla. El regreso de las playas de Huelva dejará imágenes con un tráfico bastante denso en la A-49, desde el límite con la provincia onubense hasta la capital andaluza. Además de los sevillanos desplazados, esta autovía absorbe a muchos de los desplazados a Portugal durante el periodo estival. La A-66 es el cuarto punto a tener en cuenta.

Para los viajeros que viajen entre Huelva y Sevilla, la DGT ha preparado una medida especial para la Operación Retorno: este domingo 30 de agosto en la A-49, coincidiendo con uno de los momentos de mayor volumen de tráfico hacia la capital, se habilitará un carril en sentido contrario al habitual para facilitar la entrada a Sevilla desde Sanlúcar la Mayor.

El tercer carril que tendrá que esperar

Este domingo, 30 de agosto, estará prohibida la circulación de vehículos especiales y de transporte de mercancías peligrosas entre las 8 y las 24 horas. Al igual que durante todo el fin de semana, tampoco podrán circular por determinadas carreteras como la AP-4 el tráfico pesado de más de 7.500 kilos.

Aunque el Gobierno ya ha dado luz verde al proyecto de un tercer carril en la AP-4, lo cierto es que los viajeros tendrán que esperar para verlo. Aunque hace dos años el Observatorio de Infraestructuras realizó un proyecto para repintar los carriles y ganar más fluidez, este fue imposible de llevar a término por el estado de los arcenes.

Por el momento, a pesar de las quejas de alcaldes, turistas y empresarios, el tercer carril tendrá que esperar y habrá que conformarse con la prolongación de la salida de Las Cabezas de San Juan. El nuevo consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, reclamó a principios de este mes de agosto públicamente una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar específicamente la situación de la autopista

Además, remitió un escrito para pedir formalmente este encuentro con el objetivo de tender la mano y trabajar de forma conjunta en un plan de actuación urgente que sigue la estela de la propuesta remitida en 2024 por los empresarios al Gobierno de España. Se trata en la práctica de buscar un plan temporal a la espera de la gran inversión de las obras de ampliación de esta carretera.