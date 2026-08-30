Un ayuntamiento del PSOE en Sevilla se desmarca de la línea del partido y convoca una concentración por la crisis de Ceuta

El Ayuntamiento de Espartinas ha convocado en sus redes sociales una concentración en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 12 horas. La decisión ha seguido alimentando la polémica por estas manifestaciones que los consistorios gobernados por el PSOE han rechazado en otras ciudades. Cristina Los Arcos, alcaldesa socialista de esta localidad y vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla, ha decidido continuar adelante con la convocatoria realizada por la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo (PP).

La convocatoria se realizará en la Plaza del Ayuntamiento "para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ceutí", recoge el comunicado expuesto en redes sociales. "Es una convocatoria por la paz social, por la unión de todos y todas para solucionar una situación que preocupa", apunta.

El post también entra a valorar que "es una convocatoria lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión, tan necesaria en estos momentos". "Os esperamos", finaliza.

El gobierno de Los Arcos es de los primeros del PSOE en sumarse públicamente a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) liderada por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), y la andaluza (FAMP), encabezada por el regidor de Córdoba, José María Bellido Roche (PP). Esto rompe la disciplina de partido habida hasta el momento. El único alcalde socialista de una capital andaluza, Julio Millán, en Jaén, reprochó que "la fuerza política a la que represento no ha sido llamada ni tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo un acuerdo específicamente por parte de la FEMP y, por tanto, no hay acuerdo de la FEMP. El acuerdo es de su presidenta que, de forma unilateral, ha dirigido esta convocatoria como podría haber dirigido otra". En esta ciudad, el PSOE gobierna con el apoyo de Jaén Merece Más, que sí acudirá a la manifestación de apoyo a Ceuta.

El PSOE andaluz también se había desmarcado de las concentraciones. "El Partido Popular pretende convertir este órgano de representación institucional en una herramienta al servicio de su confrontación partidista. La solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta no está en cuestión, pero el municipalismo no puede ser instrumentalizado para alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria", expuso en un comunicado.

Izquierda Unida también rechaza las "concentraciones del PP"

En la misma sintonía que el PSOE se ha mostrado Izquierda Unida. Toni Valero, coordinador general de la formación en Andalucía, ha enviado una carta interna con el argumentario para rechazar las "concentraciones del PP".

Valero apunta que "las convocatorias promovidas por el Partido Popular no pretenden ayudar a poner soluciones, sino a apuntalar su marco reaccionario en la sociedad". "No quieren ayudar a Ceuta, porque la mejor solución para Ceuta es cumplir la ley con la acogida solidaria que nosotros proponemos y a la que ellos se niegan desde las comunidades autónomas que gobiernan y que han de recibir a las personas llegadas a Ceuta que puedan quedarse", insiste.

"No vamos a engordar la estrategia de las derechas reaccionarias, ni a ponernos al lado de quienes promueven la violencia fascista que estamos viendo estos días", explica la carta.

Los miembros de Izquierda Unida "estaremos en aquellas concentraciones promovidas al margen de las del PP, claramente diferenciadas de las mismas, bajo unas reivindicaciones coherentes con nuestra posición política". La formación de izquierdas se sitúa "al lado de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos".

"No podemos defender nuestra soberanía de lo que ha sido una clara operación de guerra híbrida del régimen marroquí incumpliendo la ley, vulnerando los tratados internacionales y estigmatizando a las personas migrantes, muchas de ellas menores desempleados", continúa la carta.

"Son tiempos difíciles en los que es más importante que nunca mantener la firmeza y la coherencia". "Es lo que necesita el pueblo andaluz cuando intentan llevarlo por los derroteros del fascismo. El tiempo siempre nos ha dado la razón cuando hemos sido coherentes", finaliza la misiva.