Andalucía
El exjefe de la Guardia Civil en Andalucía carga contra el cierre del OCON-Sur: “Fue un paso atrás”
El exjefe de la Guardia Civil en Andalucía asegura en una entrevista en Canal Sur Televisión que la unidad llegó a “poner en jaque” a muchas organizaciones criminales
El general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, considera “un paso atrás” el “desmantelamiento total” del OCON-Sur, la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar creada en 2018.
Así lo ha afirmado Contreras, actualmente en la reserva, en una entrevista emitida este domingo en Canal Sur Televisión, en la que ha defendido el papel que desempeñó esta unidad en la lucha contra el narcotráfico. Según ha señalado, con el OCON-Sur se llegó a “poner en jaque a muchas organizaciones de narcotráfico”.
El general ha asegurado que, a su juicio, la desaparición de este órgano de coordinación supuso “un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico”. Incluso ha apuntado que entre quienes se dedican a esta actividad criminal “hubo alguna fiesta” tras conocer la desactivación de la unidad.
Contreras también ha afirmado que todavía no ha encontrado una explicación clara a aquella decisión. “No encuentro explicaciones”, ha señalado en la entrevista, al referirse al tiempo transcurrido desde la desactivación del OCON-Sur.
El general fue nombrado a finales de 2016 máximo responsable de la IV Zona de la Guardia Civil por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Posteriormente, en agosto de 2018, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, fue designado mando único operativo en la zona del Estrecho de Gibraltar, encargado de dirigir el centro de coordinación de las actuaciones relativas a inmigración irregular en el Estrecho, el mar de Alborán y aguas adyacentes.
Sus declaraciones llegan en pleno debate político sobre la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. En los últimos días, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le traslada su “preocupación” por la situación y reclama la recuperación de esta unidad especializada de la Guardia Civil.
También el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido recientemente la reactivación del OCON-Sur, al considerar necesario reforzar los medios y herramientas de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frente a la evolución de la criminalidad en Andalucía.
- Cambio para los trabajadores de baja en Andalucía: la Seguridad Social solo notificará a través de la sede electrónica desde el 1 de septiembre
- Las playas de Chipiona, El Puerto de Santa María y Rota cerradas por riesgos para la salud mantendrán la prohibición al baño todo el fin de semana
- Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un septiembre de frío y tormentas en Andalucía: su pronóstico coincide con la Aemet
- Chipiona y Rota confirman el cierre de playas sábado y domingo por el riesgo para la salud y cuestionan las causas de la aparición de bacterias
- La Junta de Andalucía prohíbe el baño en cinco playas de Cádiz por riesgo para la salud de los bañistas
- El eclipse de Luna llega a Andalucía: estos son los mejores lugares y horas para verlo
- El nuevo reglamento de la UE sobre perros y gatos entra en vigor este domingo: qué cambia en Andalucía, donde el microchip es obligatorio desde 2005
- Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"