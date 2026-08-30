Terremotos en Granada, en directo: un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios pese a ser de magnitud inferior a 2

Armilla revisa más de 500 viviendas tras los terremotos y mantiene 46 desalojadas

El Ayuntamiento de Armilla ha revisado ya más de 500 viviendas afectadas por los terremotos del 15 y 18 de agosto. En la mayoría de los casos se han detectado daños superficiales, aunque la situación más delicada sigue siendo la del edificio de la calle Mérida, donde permanecen desalojadas 46 viviendas a la espera de que se ejecuten actuaciones de seguridad. Además, ocho familias continúan realojadas entre un hotel y el albergue Inturjoven, mientras que otra familia permanece fuera de su vivienda por los daños provocados en el tejado tras la caída de una chimenea de un edificio colindante.

Los técnicos municipales y arquitectos voluntarios también han inspeccionado los edificios públicos, sin detectar daños estructurales. Sí se realizarán reparaciones de desperfectos estéticos, especialmente en los centros educativos, antes del inicio del curso. La Policía Local ha llegado a recibir alrededor de 400 llamadas diarias desde el terremoto del martes 18, mientras que los Servicios Sociales mantienen el seguimiento de personas dependientes y vulnerables.

El Ayuntamiento mantiene además una oficina de asesoramiento jurídico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, que ya ha atendido a unas 200 personas. También se ofrece apoyo y orientación psicológica y administrativa a los jóvenes desde el Espacio Joven. Armilla ha comenzado además a recibir las primeras indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros tras su declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Por otro lado, la próxima semana comenzarán los trabajos en la torre de Fermasa, dañada por los seísmos. La primera actuación consistirá en desmontar su parte superior, la más afectada, para garantizar la seguridad y poder recuperar cuanto antes la actividad normal del recinto.