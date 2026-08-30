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Terremotos en Granada, en directo: un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios pese a ser de magnitud inferior a 2
La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante la madrugada del domingo
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo seísmo que se ha dejado sentir al principio de la madrugada en siete municipios de la provincia de Granada, con una magnitud de 1,9 mbLg.
El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población.
Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.
La última hora del terremoto de hoy en Granada:
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Durante la madrugada de este domingo se han registrado otros movimientos de tierra en la provincia de Granada, si bien ninguno de ellos ha sido de magnitud superior a 2, y todos ellos han sido de intensidad inferior al registrado en Huétor Vega, de forma que no se han sentido entre la población, según lo que se desprende de la información que publica en su página web el IGN, que localiza esos seísmos en municipios como La Zubia, Granada capital, Armilla, Ogíjares, Cájar y, de nuevo, Huétor Vega.
Registrados tres seísmos de magnitud entre 2 y 3 en las provincias de Granada y Jaén desde la medianoche
Al menos tres seísmos de una magnitud de entre 2 y 3 mbLg se han dejado sentir desde la medianoche de este sábado, 29 de agosto, en puntos de las provincias de Jaén y Granada, donde el pasado 14 de agosto comenzó una serie sísmica con origen en Alhendín.
En concreto, y según la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, en la provincia de Jaén la tierra ha temblado a las 2,40 horas de la madrugada con un seísmo de magnitud 3 con epicentro a cero kilómetros de profundidad al norte del término de Huelma.
Apenas unos minutos más tarde, a las 2,53 horas, se ha producido otro seísmo, de 2,4 mbLg con epicentro a un kilómetro de profundidad al sureste del término municipal jiennense de Torres.
Por otro lado, en la provincia de Granada se ha registrado un terremoto superficial de 2,3 mbLg a las 8,57 horas de la mañana de este sábado con epicentro al noroeste del municipio de Churriana de la Vega que, según la información que aporta el IGN, se ha sentido en Granada.
Granada registra 1.279 temblores en dos semanas, desde el seísmo de magnitud 5
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 1.279 temblores en el área metropolitana de Granada desde que un terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 01:04 horas de la madrugada del 15 de agosto, en dos semanas de inspecciones, alarma social y petición de ayudas.
El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población.
Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.
El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, refleja un descenso de actividad sísmica durante esta semana, a pesar de que en días como este jueves anotó cuarenta temblores, cinco por encima de 2,0 de magnitud y ocho de ellos sentidos por la población.
Una docena de templos siguen cerrados en Granada por los daños de los terremotos
La Archidiócesis de Granada mantiene cerrados al culto una docena de templos de la capital y el área metropolitana debido a los daños provocados por la serie sísmica de los últimos días. La decisión se mantendrá hasta que los edificios hayan sido revisados y se confirme que pueden reabrir con seguridad.
En Granada capital continúan cerrados ocho templos, entre ellos la Catedral de Granada y la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, además de las parroquias de Corpus Christi, San Pío X, Santa María Magdalena, Santos Mártires Justo y Pastor, San Pedro y San Pablo y San Matías.
En el área metropolitana permanecen cerradas las iglesias de San Miguel Arcángel, en Armilla; Santa Ana, en Ogíjares; Nuestra Señora de los Dolores, en Cájar; y la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y la parroquia de Churriana de la Vega. La Archidiócesis mantiene las labores de revisión y restauración en los inmuebles afectados.
Armilla revisa más de 500 viviendas tras los terremotos y mantiene 46 desalojadas
El Ayuntamiento de Armilla ha revisado ya más de 500 viviendas afectadas por los terremotos del 15 y 18 de agosto. En la mayoría de los casos se han detectado daños superficiales, aunque la situación más delicada sigue siendo la del edificio de la calle Mérida, donde permanecen desalojadas 46 viviendas a la espera de que se ejecuten actuaciones de seguridad. Además, ocho familias continúan realojadas entre un hotel y el albergue Inturjoven, mientras que otra familia permanece fuera de su vivienda por los daños provocados en el tejado tras la caída de una chimenea de un edificio colindante.
Los técnicos municipales y arquitectos voluntarios también han inspeccionado los edificios públicos, sin detectar daños estructurales. Sí se realizarán reparaciones de desperfectos estéticos, especialmente en los centros educativos, antes del inicio del curso. La Policía Local ha llegado a recibir alrededor de 400 llamadas diarias desde el terremoto del martes 18, mientras que los Servicios Sociales mantienen el seguimiento de personas dependientes y vulnerables.
El Ayuntamiento mantiene además una oficina de asesoramiento jurídico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, que ya ha atendido a unas 200 personas. También se ofrece apoyo y orientación psicológica y administrativa a los jóvenes desde el Espacio Joven. Armilla ha comenzado además a recibir las primeras indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros tras su declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Por otro lado, la próxima semana comenzarán los trabajos en la torre de Fermasa, dañada por los seísmos. La primera actuación consistirá en desmontar su parte superior, la más afectada, para garantizar la seguridad y poder recuperar cuanto antes la actividad normal del recinto.
La UGR desarrolla una herramienta de IA para mejorar la respuesta ante terremotos e inundaciones
Un equipo de investigadores coordinado por la Universidad de Granada (UGR) ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial destinada a mejorar la gestión de emergencias tras terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. El sistema ayuda a decidir cómo distribuir a las personas afectadas entre hospitales, refugios y centros de ayuda cuando los recursos son limitados.
La herramienta analiza factores como la vulnerabilidad de las personas, la rapidez de los desplazamientos, el estado de las rutas y la saturación de los centros para ofrecer distintas alternativas de actuación. En lugar de imponer una única solución, permite a los responsables de emergencias comparar las consecuencias de cada opción y mantener la decisión final.
El proyecto cuenta además con un simulador interactivo que permite recrear escenarios posteriores a una catástrofe. Sus responsables consideran que el modelo también podría aplicarse a la planificación de evacuaciones, distribución de suministros médicos o asignación de voluntarios.
Claudio Guarino
Granada impulsa el plan de regeneración urbana Vive Zaidín para recuperar el barrio tras los seísmos
El Ayuntamiento de Granada va a impulsar un plan de regeneración urbana denominado Vive Zaidín con el que el Consistorio pretende la recuperación de la zona de la capital más afectada por la serie sísmica de Alhendín de la mano de otras administraciones públicas y también de la iniciativa privada. Además, el Consistorio ha aprobado destinar más de un millón de euros a obras prioritarias y urgentes en centros escolares y edificios municipales de la capital.
Claudio Guarino
Más de 15 terremotos se registraron en Granada durante la madrugada
Granada ha registrado al menos 16 terremotos durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría de los movimientos sísmicos se han concentrado en La Zubia y su entorno, aunque también se han localizado temblores en Churriana de la Vega, Santa Fe, Ogíjares, Huétor Vega, Armilla, Monachil, Loja y la Alpujarra.
Los seísmos han sido, en general, de baja magnitud, con valores de entre 0,4 y 1,8 mbLg en la provincia. La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante las primeras horas de este viernes.
Claudio Guarino
El Zaidín pide celeridad en las ayudas por los seísmos para que no pase "lo del volcán" o "lo de la dana"
Vecinos y comerciantes del barrio Vergeles-Zaidín de la ciudad de Granada afectados por daños materiales y desalojos a consecuencia de la serie sísmica de Alhendín han pedido celeridad en la llegada de las ayudas anunciadas por las distintas administraciones. Además, han asegurado que no quieren que pase "lo del volcán" o "lo de la dana", en referencia a La Palma y Valencia, lugares que, al igual que ahora los municipios de Granada, fueron declaradas como zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil.
Dos nuevos seísmos de magnitud superior a dos se registran en la mañana del jueves
Al menos dos seísmos de magnitud mayor a 2 mbLg se han dejado sentir en la mañana de este jueves en Granada y su área metropolitana en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto. En concreto, y según información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, la tierra ha temblado a las 7,41 horas en un seísmo de magnitud 2,3 con epicentro a un kilómetro de profundidad y epicentro al noreste de Armilla.
Apenas unos minutos más tarde, a las 7,52 horas se ha producido otro seísmo, en este caso superficial, de 2,4 mbLg con epicentro al noroeste de Churriana de la Vega. El IGN también apunta a un terremoto apenas sentido o débil (intensidad II-III) a las 7,55 horas con epicentro en Armilla a tres kilómetros de profundidad.
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