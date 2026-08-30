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Terremotos en Granada, en directo: un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios pese a ser de magnitud inferior a 2

La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante la madrugada del domingo

Mapa de la provincia de Granada que señala el epicentro de un terremoto registrado en Huétor Vega.

Mapa de la provincia de Granada que señala el epicentro de un terremoto registrado en Huétor Vega. / IGN

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Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo seísmo que se ha dejado sentir al principio de la madrugada en siete municipios de la provincia de Granada, con una magnitud de 1,9 mbLg.

El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población.

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Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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