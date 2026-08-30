Operación Retorno de final de verano en Sevilla: la AP-4 ya registra atascos kilométricos a la altura de Las Cabezas

Mediodía del último domingo de agosto y ya hay atascos en la AP-4. A la altura de Las Cabezas de San Juan se registran las primeras retenciones de la Operación Retorno de las playas de Cádiz. La DGT señala que el tráfico lento se prologan entre los kilómetros 39 a 54 en dirección Sevilla.

Tráfico ya alertó de que habría cuatro los puntos especialmente conflictivos en las carreteras de Sevilla durante el fin de semana. Son los mismos que durante el verano han sufrido atascos y retenciones cada poco tiempo.

El primero de ellos era este de la AP-4. Para tratar de aliviarlo ya se ha aplicado en Las Cabezas de San Juan la prolongación de la salida mediante conos en el ramal de incorporación a la AP-4 desde la A-471. El objetivo es agilizar la entrada de vehículos y evitar que las retenciones se propaguen hacia la vía principal. La DGT situó las franjas con mayor circulación entre las 10 y las 15 horas y entre las 17 y las 20 horas.

La dirección alternativa para volver desde las playas de Cádiz será otro de los puntos calientes, aunque de momento el tráfico es fluido. Los que decidan apostar por la la N-4 tienen un tramo bastante conflictivo a su paso por El Cuervo. El motivo es su entrada en la localidad que antaño tenía calles de Sevilla y Jerez, con semáforos que impiden el tráfico fluido.

Habrá un carril adicional en Huelva

Los otros dos puntos conflictivos para el retorno estarán situados al oeste de Sevilla. El regreso de las playas de Huelva dejará imágenes con un tráfico bastante denso en la A-49, desde el límite con la provincia onubense hasta la capital andaluza. Además de los sevillanos desplazados, esta autovía absorbe a muchos de los desplazados a Portugal durante el periodo estival. La A-66 es el cuarto punto a tener en cuenta.

Para los viajeros que viajen entre Huelva y Sevilla, la DGT ha preparado una medida especial para la Operación Retorno: este domingo 30 de agosto en la A-49, coincidiendo con uno de los momentos de mayor volumen de tráfico hacia la capital, se habilitará un carril en sentido contrario al habitual para facilitar la entrada a Sevilla desde Sanlúcar la Mayor. Por el momento en estas carreteras no se han registrado incidencias.