El alcalde socialista de Chiclana cierra filas con Ceuta y se suma a las concentraciones pero acusa al PP de “instrumentalizar” la crisis

Varios ayuntamientos gobernados por el PSOE en Andalucía han dado un paso adelante para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta, cuando se cumple un mes de la entrada masiva de personas a través de la frontera de Castillejos y en el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido, en el marco de una entrevista en la Ser, en exculpar a Marruecos del origen de esta crisis. Alcaldes socialistas como los de Chiclana, Grazalema en Cádiz, Espartinas en Sevilla y Moguer en Huelva han anunciado que secundarán la convocatoria de la FEMP en respaldo a la ciudad autónoma, aunque con críticas a la gestión política de la iniciativa.

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha anunciado que asistirá el próximo 2 de septiembre a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tendrá lugar a las 20.00 horas a las puertas del Ayuntamiento.

Román ha expresado su "rotundo apoyo personal y político a la ciudad autónoma de Ceuta" y ha recordado su visita a la ciudad hace menos de un año, donde compartió una jornada de convivencia con su presidente, Juan Jesús Vivas, y participó en la tradicional salva de bienvenida de las 12.00 horas en el monte Hacho.

El regidor chiclanero ha señalado que "Ceuta está viviendo momentos difíciles" y ha advertido de que "lo peor que se puede hacer es intentar instrumentalizar, como está haciendo el Partido Popular, este problema para que surja un enfrentamiento mayor entre españoles, en vez de la búsqueda del consenso, de la concordia y del entendimiento".

El ayuntamiento de Espartinas defiende en un mensaje que se trata de "una convocatoria por la paz social, por la unión de todos y todas para solucionar una situación que preocupa. Es una convocatoria lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión, tan necesaria en estos momentos"

Desde la alcaldía de Chiclana, ha añadido, se quiere trasladar el "compromiso solidario y apoyo a Ceuta y a sus vecinos", con la confianza de que pueda encontrarse "una solución humanitaria y solidaria" desde el diálogo y el consenso. Román ha criticado, no obstante, que la convocatoria haya sido realizada “unilateralmente” por la presidenta de la FEMP y sin acuerdo previo con el resto de fuerzas políticas representadas en la federación.

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Grazalema en su perfil oficial de Facebook. / Ayuntamiento de Grazalema

Pese a ello, ha confirmado su presencia en la concentración del 2 de septiembre, Día de Ceuta. La convocatoria será secundada también por los ayuntamientos de Grazalema y Espartinas, ambos municipios gobernados por el PSOE.

En concreto, en su perfil de Facebook, el pasado sábado, el ayuntamiento de Espartinas publicó un mensaje en el que anunció que la convoctaoria de una concentración en apoyo a Ceuta "para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ceutí". El mensaje subrayó que se trata de "una convocatoria por la paz social, por la unión de todos y todas para solucionar una situación que preocupa. Es una convocatoria lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión, tan necesaria en estos momentos".

En la provincia de Sevilla, el alcalde de Los Palacios, de IU, también ha manifestado su apoyo a esta convocatoria, una cita de la que se ha desmarcado el coordinador general de la formación, Antonio Maíllo.

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Asimismo, en Huelva, el alcalde socialista de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha manifestado que el consistorio de la localidad onubense participará en la concentración del próximo miércoles y ha mostradio su "solidaridad, responsabilidad y unidad. Siempre al lado de la ciudadanía y defendiendo que todas las administraciones trabajen juntas".