Andalucía suma cuatro nuevos casos del virus del Nilo y mantiene 30 municipios en alerta

La Junta de Andalucía ha notificado este lunes cuatro nuevos casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en las provincias de Sevilla y Huelva, lo que eleva a 59 el número de positivos registrados en la comunidad durante 2026 y dos las personas fallecidas tras contraer el virus. Los nuevos diagnósticos corresponden a Aznalcázar, Almensilla y Dos Hermanas, en la provincia sevillana, y a San Bartolomé, en Huelva. De estos cuatro nuevos casos, tres han sido calificados como graves, según la actualización difundida por la administración autonómica.

La actualización supone un incremento respecto al balance publicado el pasado viernes. Con estos nuevos positivos, el seguimiento epidemiológico mantiene la mayor concentración de casos en las provincias de Sevilla y Huelva, donde se localizan todos los contagios humanos detectados hasta el momento durante este año.

Cómo evoluciona la fiebre del Nilo en Andalucía

De los 59 casos confirmados, 38 han presentado una enfermedad leve, mientras que 21 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a la evolución clínica, desde el inicio del recuento se han registrado dos defunciones. Además, la Junta informa de que 24 personas han necesitado ingreso hospitalario desde que comenzó el seguimiento de los casos. En la actualidad, siete continúan hospitalizadas.

Por municipios, Villamanrique de la Condesa sigue siendo la localidad con mayor número de positivos confirmados, con 11 casos. Le siguen Dos Hermanas, con nueve, y Coria del Río, con seis.

También acumulan cinco casos La Puebla del Río, Almensilla y Aznalcázar. Por su parte, Palomares del Río y Sevilla capital registran tres positivos cada una, al igual que Los Palacios y Villafranca y Bollullos de la Mitación.

Con un caso figuran Olivares, San Juan de Aznalfarache y los municipios onubenses de Hinojos, Niebla y San Bartolomé.

La actividad de vigilancia también continúa con el análisis de posibles infecciones. Según la Junta, se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por el virus del Nilo en 566 usuarios, además del despistaje de arbovirosis en 125 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han efectuado 5.369 determinaciones entre el 1 de junio y el 30 de agosto.

Andalucía mantiene 30 municipios en alerta por el virus

Paralelamente a la actualización de los casos humanos, la Junta mantiene 30 municipios andaluces declarados como áreas en alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a San Bartolomé de la Torre.

Por provincias, forman parte de estas áreas Salobreña (Granada), Lopera (Jaén), Fuengirola, Cártama, la zona de Las Lagunas en Mijas y Campanillas, en Málaga capital; Pulpí (Almería); Algodonales y Jerez de la Frontera (Cádiz); Hinojos, Niebla y San Bartolomé de la Torre (Huelva), además de 21 municipios de la provincia de Sevilla.

En la provincia sevillana permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Huévar del Aljarafe, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Guillena, Pilas, Utrera, Gerena, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación dirigida a la ciudadanía. La Junta indica igualmente que los ayuntamientos deben intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

Las recomendaciones para reducir el riesgo de picaduras

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias insiste en la necesidad de adoptar medidas de protección, especialmente entre las personas vulnerables y en los municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones figuran utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes u otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública recuerda la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugares de cría de las larvas de mosquito.