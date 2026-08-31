Aemet
El calor vuelve a apretar en Andalucía: Aemet anuncia una subida de las temperaturas hasta los 43 grados esta semana
Tras un ligero descenso el martes, los termómetros volverán a subir a partir del miércoles, especialmente en el interior y el oeste de la comunidad
El calor vuelve a intensificarse en Andalucía en el inicio de la semana. Ya desde este lunes, 31 de agosto, las temperaturas suben en buena parte de la comunidad y alcanzarán los 38 grados en Córdoba y los 37 grados en Sevilla y Jaén, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las altas temperaturas previstas en el valle del Guadalquivir han llevado además a activar el aviso amarillo por calor en Córdoba durante este lunes, en una jornada en la que predominarán los cielos despejados en gran parte de Andalucía.
La evolución de los próximos días dejará, no obstante, algunos cambios. Tras un descenso de las máximas previsto para el martes, los termómetros volverán a subir a partir del miércoles, especialmente en el interior y en el tercio occidental de la comunidad, con temperaturas que superarán los 40 grados.
Hasta 38 grados este lunes en Andalucía
La semana comienza con un ascenso generalizado de las temperaturas, aunque en algunos puntos apenas experimentarán cambios. Córdoba registrará las máximas más elevadas, con valores de hasta 38 grados, mientras que Sevilla y Jaén llegarán a los 37.
En cuanto al estado del cielo, Aemet prevé intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. En el resto de Andalucía predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Los vientos serán flojos y variables, acompañados de brisas en el litoral, mientras que en el Estrecho soplará levante flojo a moderado.
El martes bajan las máximas y pueden aparecer tormentas y barro
El tiempo cambiará el martes 1 de septiembre, especialmente en la mitad oriental de Andalucía. En esta zona se esperan cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas en el interior y posibilidad de chubascos acompañados ocasionalmente de tormentas.
Estas precipitaciones podrían dejar además depósitos de barro, debido a la presencia de polvo en suspensión en la vertiente mediterránea.
Durante la tarde tenderán a abrirse claros, mientras que en el resto de Andalucía predominarán los cielos poco nubosos. La excepción será nuevamente el área del Estrecho, donde continuará la nubosidad y no se descartan algunas lloviznas ocasionales.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en las mínimas, que incluso podrán subir en algunos puntos, mientras que las máximas descenderán. Córdoba, Granada y Sevilla tendrán máximas de 37 grados.
Las temperaturas vuelven a subir el miércoles
La tregua será breve. Para el miércoles 2 de septiembre, Aemet pronostica un nuevo ascenso de las temperaturas. La subida será especialmente apreciable en el tercio occidental de Andalucía, mientras que en el resto las máximas aumentarán principalmente en las zonas del interior. Córdoba y Sevilla alcanzarán los 40 grados y las mínimas no bajarán de los 21.
Los cielos permanecerán nubosos en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho y poco nubosos en el resto. En las sierras orientales se desarrollará nubosidad durante las horas centrales del día y no se descartan chubascos acompañados de tormentas.
El levante también irá ganando intensidad en el Estrecho, donde pasará de moderado a fuerte.
Más calor en el interior de Andalucía el jueves
La tendencia al alza continuará el jueves 3 de septiembre. Las temperaturas volverán a subir en el interior de Andalucía, mientras que en las zonas costeras se esperan pocos cambios. Para este día, los termómetros en Córdoba y Sevilla podrían marcar los 43 grados.
Aemet mantiene la previsión de cielos nubosos en el litoral mediterráneo y el Estrecho, mientras que en el resto de la comunidad predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras orientales.
El viento de levante seguirá siendo protagonista: soplará moderado en el extremo oriental de Andalucía y fuerte en el Estrecho.
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