Los embalses andaluces rozan el 74 % de su aforo tras perder un 4,3 % en un mes

Los embalses de Andalucía almacenan actualmente 8.818,38 hectómetros cúbicos, una cantidad que representa el 73,8 % de su capacidad total de 11.949,17 hectómetros cúbicos. El balance presentado este lunes en el Consejo de Gobierno refleja que desde el 30 de julio las reservas han disminuido en 517,84 hectómetros cúbicos, lo que supone un descenso del 4,33 %. A pesar de esa reducción, el volumen embalsado continúa siendo muy superior al registrado tanto hace un año como en la media de la última década.

La evolución mensual confirma una pérdida de agua en los principales sistemas de almacenamiento de la comunidad durante agosto. Sin embargo, los datos muestran que la situación sigue siendo más favorable que la de ejercicios anteriores. En comparación con la misma semana de 2025, Andalucía dispone de 3.116,71 hectómetros cúbicos más de agua almacenada.

Además, el volumen actual supera en 3.679,5 hectómetros cúbicos la media de los últimos diez años. Ese promedio se sitúa en 5.138,88 hectómetros cúbicos, equivalente al 43,01 % de la capacidad total, frente al 73,8 % actual.

Cómo evolucionan las reservas en la cuenca del Guadalquivir

La demarcación hidrográfica del Guadalquivir concentra la mayor parte del agua embalsada en Andalucía. En estos momentos almacena 5.865,26 hectómetros cúbicos, lo que representa el 72,9 % de su capacidad.

Durante el último mes, esta cuenca ha perdido 377,74 hectómetros cúbicos, un descenso del 4,70 %. No obstante, mantiene una situación claramente superior a la de ejercicios anteriores, con 2.176,26 hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2025 y 2.472,68 hectómetros cúbicos por encima de la media de los últimos diez años.

Situación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas almacenan actualmente 794,71 hectómetros cúbicos, equivalentes al 69,44 % de su capacidad. En el último mes han registrado una reducción de 42,36 hectómetros cúbicos, lo que supone un descenso del 3,7 %.

Pese a esa bajada, estas cuencas conservan 218,94 hectómetros cúbicos más que en la misma semana del pasado año. Asimismo, superan en 302,01 hectómetros cúbicos la media correspondiente a los últimos diez años.

Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza también reducen reservas

En la demarcación Guadalete-Barbate, los embalses almacenan 1.289,08 hectómetros cúbicos, el 79,12 % de su capacidad total. Durante el último mes han perdido 51,34 hectómetros cúbicos, un descenso del 3,15 %.

Aun así, esta demarcación cuenta con 548,22 hectómetros cúbicos más que hace un año y supera en 632,88 hectómetros cúbicos la media de los últimos diez años.

Por su parte, la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 869,33 hectómetros cúbicos, el 76,33 % de su capacidad. En el último mes ha registrado una reducción de 46,4 hectómetros cúbicos, equivalente al 4,07 %.

En comparación con la misma semana de 2025, esta demarcación dispone de 173,29 hectómetros cúbicos más almacenados. Además, supera en 271,93 hectómetros cúbicos la media de los últimos ocho años.

En conjunto, el balance muestra una reducción de las reservas de agua en todas las grandes demarcaciones andaluzas durante el último mes. No obstante, los niveles actuales continúan situándose claramente por encima de los registrados tanto hace un año como de las medias históricas utilizadas para la comparación.