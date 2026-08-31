Antonio Delgado, experto en meteorología, avisa sobre el jueves en Sevilla: "Es posible que sea el día más caluroso del año"

El calor volverá a apretar con fuerza en Sevilla durante los próximos días y las previsiones apuntan a que el momento más complicado llegará el jueves 3 de septiembre. El experto en meteorología Antonio Delgado advierte de que esa jornada podría convertirse en el día más caluroso del año en la capital hispalense, antes de que las temperaturas comiencen a dar una tregua durante la próxima semana.

«El jueves es posible que sea el día más caluroso del año en Sevilla. La ola de calor parece desaparecer el martes 8», ha señalado Delgado a través de sus redes sociales.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refuerza ese escenario de temperaturas extremas. Para el jueves, la Agencia contempla en Sevilla una temperatura máxima de hasta 43 grados, acompañada además de una mínima de 24 grados, lo que complicará también el descanso durante la noche.

Septiembre arranca con calor de plena canícula: hasta 43 grados en el Guadalquivir El comienzo de septiembre llegará marcado por un fuerte repunte de las temperaturas en buena parte de España. Tras la tregua térmica de los últimos días de agosto, el calor vuelve a ganar protagonismo y dejará valores propios de la plena canícula, especialmente en el sur peninsular. En Andalucía, ese repunte térmico permitirá que algunas zonas se acerquen ya a los 40 grados. También se esperan temperaturas muy elevadas en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana. El pico de calor llegará entre jueves y viernes El momento más intenso de este episodio se espera entre el jueves y el viernes. Será entonces cuando las temperaturas puedan alcanzar los 42 o 43 grados en puntos del valle del Guadalquivir, convirtiendo nuevamente a Andalucía en una de las zonas más cálidas del país.

Las temperaturas subirán progresivamente hasta el jueves

El episodio de calor irá ganando intensidad de manera progresiva. Este lunes 31 de agosto, Sevilla tiene prevista una máxima de 37 grados, una temperatura que se mantendría durante el martes 1 de septiembre.

El miércoles llegará un nuevo escalón en el ascenso térmico, con los termómetros acercándose ya a los 40 grados. Será, sin embargo, el jueves cuando se alcance previsiblemente el pico de este nuevo episodio de temperaturas extremas.

La predicción facilitada por Aemet para Sevilla contempla cielos poco nubosos durante esa jornada y ausencia de precipitaciones, unas condiciones que favorecerán que el termómetro alcance valores excepcionalmente altos para estas fechas. La propia Aemet recuerda que sus previsiones municipales a siete días representan la evolución más probable y pueden sufrir cambios conforme se acerque la fecha.

Sevilla podría alcanzar los 43 grados

La previsión de 43 grados para el jueves situaría a Sevilla entre los puntos más calurosos de Andalucía. El aumento de las temperaturas afectará especialmente al interior de la comunidad y al valle del Guadalquivir, donde Córdoba también podría registrar valores similares.

Las zonas costeras, por el contrario, experimentarán cambios menos acusados, aunque el calor seguirá siendo protagonista en buena parte de Andalucía.

Tras el jueves, las temperaturas comenzarían a moderarse ligeramente. La previsión apunta a unos 40 grados el viernes, mientras que durante el fin de semana los valores seguirían descendiendo progresivamente, aunque continuarían siendo elevados.

Según la evolución adelantada por Antonio Delgado, el cambio más significativo podría producirse alrededor del martes 8 de septiembre, cuando este episodio de calor perdería fuerza y Sevilla podría empezar a dejar atrás las temperaturas extremas que marcarán el comienzo del mes.