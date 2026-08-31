El Gobierno de Juanma Moreno intenta sortear su primer choque con Vox por los menores inmigrantes de Ceuta: "Cumpliremos el pacto y la ley"
El Gobierno niega que haya un problema de "estabilidad" en el Gobierno aunque sigue sin fijar una posición en relación a la acogida de menores inmigrantes que se encuentren en Ceuta cuando el Gobierno de España inicie los traslados
"Cumpliremos el acuerdo y cumpliremos la ley". El Gobierno de Juanma Moreno busca equilibrios dialécticos casi imposibles para tratar de sortear la primera grieta de envergadura entre las posiciones del PP y las de Vox que se ha abierto a raíz de la crisis de Ceuta. Las diferencias han llegado hasta el punto de que el vicepresidente Manuel Gavira ha anunciado la primera convocatoria de la comisión de coordinación para abordar las políticas migratorias que sigue sin fecha. El detonante inicial ha sido el apoyo de la Junta al plan de distribuir 25 millones de euros en ayudas a la ciudad autónoma para atender a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros saturados o en instalaciones precarias. Pero el verdadero choque se prevé cuando el Gobierno de España dé el paso que ya está avanzando el Ministerio de Infancia y acuerde el reparto de menores entre comunidades autónomas como establece la Ley de Extranjería.
La crisis de Ceuta ha marcado la primera reunión del Consejo de Gobierno del curso político. La vicepresidenta tercera y portavoz, Carolina España, ha tratado de rebajar tensión y enmarcar "dentro de la normalidad" la convocatoria de la comisión de coordinación y los cruces de declaraciones de los últimos días. "No hay inestabilidad ni ningún problema de gobierno. No tenemos de momento esa tensión", puntualizó. Pero al mismo tiempo ha evitado cualquier posicionamiento en torno a la acogida de menores por parte de la Junta de Andalucía más allá de pedir abiertamente "que todas las personas que han entrado en Ceuta tienen que salir de Ceuta como ha dicho el Gobierno". ¿Quiere eso decir que se rechaza acoger menores en Andalucía como establece el acuerdo? No, exactamente. ¿Supone que se van a acoger en función de su capacidad como establece la ley? Tampoco hay respuesta.
"Cumpliremos el acuerdo y cumpliremos la ley", incidió España. El acuerdo establece que Andalucía se opondrá por todos los medios jurídicos, institucionales y políticos a acoger menores inmigrantes llegados de forma ilegal y que reducirá los recursos y las plazas destinados a ellos. La ley, sin embargo, establece que Andalucía, como el resto de comunidades, deben acoger menores cuando un territorio se encuentre saturado y que deben aumentar el número de plazas para cumplir con un mínimo en función de su población y de la saturación de sus instalaciones.
"Solidaridad con Ceuta"
Pese a esto, la Junta de Andalucía, que ha sido la única comunidad con un gobierno de PP-Vox que ha acudido a las reuniones convocadas por el Ministerio de Infancia, ha destacadó "su solidaridad" con los vecinos de Ceuta y su disposición a ayudar a la ciudad autónoma que visitó el presidente andaluz, Juanma Moreno.
De momento, estas ayudas no pasan por la puesta a disposición de instalaciones para traslados tal y como establece el convenio firmado entre el gobierno autonómico y la ciudad autónoma. "Tanto la Cámara de Comercio como la asociación de empresarios de Ceuta nos solicitaron una serie de medidas que hemos dado traslado para que las analicen cuanto antes", apuntónEspaña.
Entre las medidas se plantea un programa de comercialización turistica de Ceuta, campañas de promoción en los mercados turísticos andaluces, una agenda de encuentros para conocer la realidad económica, acciones de promoción para empresas y profesionales digitales o un marco de colaboración estable a nivel deportivo y cultural entre ambos territorios.
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