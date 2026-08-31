La Junta de Andalucía aprueba 39 títulos en universidades públicas y autoriza 13 grados y másteres a centros privados: estas son las novedades del curso por provincias

Andalucía ha cerrado ya formalmente su oferta educativa universitaria para el curso 2026-2027. Las universidades públicas y privadas estrenarán un total de 52 títulos, entre ellos 16 grados, 34 másteres y dos doctorados, según el acuerdo aprobado este lunes en el Consejo de Gobierno. Estas incorporaciones a los planes educativos, autorizadas por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, están centradas en adaptar los programas a la demanda del mercado laboral. Así se priorizan temáticas vinculadas a la digitalización, la gestión de datos, la inteligencia artificial, el diseño, la rama sanitaria, la actividad turística o la especialización en energías renovables.

De los 52 títulos que se estrenan en Andalucía, la mayoría (39) se desarrollarán en centros de titularidad pública que estrenarán diez grados, 27 másteres y dos doctorados. Los otros trece títulos han sido autorizados en centros privados que incrementan su oferta en Andalucía en seis grados y siete postgrados que se impartirán en la Universidad CEU Fernando III, la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo.

Nuevos títulos en Sevilla

La Universidad de Sevilla contará a partir de este curso con un grado de Logopedia que se impartirá en coordinación con la Universidad de Almería. En cuanto a los posgrados, destaca el nuevo máster en Ciencias y Tecnologías de Plasmas y Fusión centrado en la formación en nuevas tecnologías y especialmente en el desarrollo de energías limpias. También pondrá en marcha el máster en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías; el de Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que lo llevará a cabo con la Universidad de Málaga, y el máster en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos.

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ha programado para este nuevo curso que comienza el máster en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, un programa de nueva implantación.

En cuanto a la UNIA, dispondrá de cuatro titulaciones nuevas de posgrado. La primera de ellas profundiza en el Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes con un enfoque que revoluciona la enseñanza tradicional de otras lenguas. El segundo, también con la institución malagueña, que ejerce de coordinadora, especializará a los alumnos en Biotecnología y Biología Vegetal; y el tercero, denominado Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para Ciencias de la Salud y conjunto con el campus granadino, pretende responder a los retos tecnológicos en el ámbito de la salud. Por su parte, el cuarto se centra en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, en coordinación con la Universidad de Almería.

Nuevos títulos en Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) en el curso 2026/2027 seis nuevas titulaciones pertenecientes a la programación académica que se encuentra en desarrollo hasta el año 2028 aunque varias de ellas en colaboración con las universidades de Sevilla.. El nuevo grado dará formación en Inteligencia y Analítica de Mercados y en su diseño combina la programación y la ciencia de datos con el marketing, la estadística y la gestión empresarial.

En el campo de los másteres, se desarrollarán con la UNIA Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes y Biotecnología y Biología Vegetal. El tercero, se centra en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales en este caso con la Universidad de Sevilla; mientras que el cuarto aborda la Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos para formar perfiles directivos altamente cualificados en las nuevas tendencias que marcan esta actividad económica.

Nuevos títulos en Granada

La Universidad de Granada estrenará en el curso 2026/2027 once nuevas titulaciones. De éstas, tres son grados y plantean formación en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, reforzando así la especialización en las nuevas tecnologías; en Industrias del Español y sus Culturas, conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares, que asume la coordinación; y en Ingeniería Biomédica (dual), que lo llevará a cabo como coordinadora y junto a la Universidad de Jaén.

En cuanto a los ocho másteres, destaca el de Ciencias y Tecnologías de Plasmas y Fusión, que se impartirá junto a la Universidad de Sevilla. A éste se suma el de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para Ciencias de la Salud, conjunto con la UNIA, que asume el liderazgo de esta enseñanza, y con el que la universidad granadina apuesta por la vanguardia tecnológica en un ámbito estratégico como es la salud. También se incluyen el de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales y el de Educación Digital y Emprendimiento.

Se añaden a estos otros tres vinculados a la salud y el bienestar: el de Enfermería de Práctica Avanzada, el de Estilos de Vida Activos y Saludables y el máster en Alimentación, Nutrición y Salud, este último de carácter internacional.

Nuevos títulos en Huelva

Huelva no estrena ningún nuevo título aunque sí se autoriza la actualización de la oferta formativa con cambios de calado en un grado y dos másteres. El grado que se ha transformado es el relativo a Gestión Cultural, que se venía ofreciendo en modalidad presencial y pasará a impartirse de forma virtual. En el campo de las enseñanzas de posgrado, el máster de Educación Especial pasa a denominarse de Atención a las Personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo desde una Mirada Inclusiva. De igual modo, el máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia, que previamente lo venía desarrollando en solitario la institución onubense, lo llevará a cabo de forma conjunta con la Universidad de Málaga en el nuevo curso.

Nuevos títulos en Jaén

La Universidad de Jaén estrenará en el curso 2026/2027 cuatro nuevas titulaciones. De los cuatro títulos, tres pertenecen a la nueva programación académica que se encuentra en desarrollo hasta el año 2028. De ellos, dos son grados y otros dos, másteres.

Pertenecen a la nueva programación de enseñanzas el grado en Ingeniería Biomédica, con el que se pretende dar respuesta a los retos tecnológicos que demanda el sector de la salud, caracterizado por su permanente innovación. La universidad jiennense también estrena el grado en Industria Digital, que procede de la conversión a este tipo de estudios del máster en Industria Conectada que se venía ofertando hasta ahora

Igualmente, se incluyen dos másteres: uno en Digitalización y Gestión Agrícola, que también aborda la especialización tecnológica, pero en esta ocasión en el área de la agricultura; y el otro en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que es habilitante, tiene mención dual y es conjunto con la Universidad de Córdoba, que ejerce de coordinadora.

Nuevos títulos en Almería

El Consejo de Gobierno ha autorizado implantar en la Universidad de Almería (UAL) para el curso 2026/2027 dos nuevas titulaciones. Concretamente, son un grado en Logopedia junto a la Universidad de Sevilla, que ejerce la coordinación; y un máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, que lidera la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

Nuevos títulos en Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) estrena para este curso 2026/2027 cinco nuevas titulaciones universitarias. El grado formará en Trabajo Social y se incorpora, además, con una mención dual. En cuanto a los estudios de posgrado, la UCO ofrece un máster en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas y otro en Música, que estará orientado a la investigación y la interpretación. El tercero profundiza en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, con el que se busca formar perfiles directivos altamente cualificados en las nuevas tendencias que marca este sector. El cuarto máster es habilitante y ofrece cualificación especializada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Nuevos títulos en Cádiz

La Universidad de Cádiz (UCA) contará en el curso 2026/2027 con dos nuevas titulaciones pertenecientes a la programación académica 2025-2028. La nueva oferta se concreta en un grado en Ingeniería en Energías Renovables, con el que se pretende dar respuesta a la demanda creciente de perfiles profesionales relacionados con la transición energética, un área prioritaria para la comunidad; y en un doctorado en Marketing e Investigación de Mercados, que tiene carácter interuniversitario, por lo que lo impartirá conjuntamente con la Universidad de Málaga, aunque será la institución gaditana la que ejerza la coordinación.