Estadística
Llevan hasta 43 años sin usarse: los nombres tradicionales de Andalucía que están desapareciendo
IECA califica de 'en peligro de extinción' a los nombres femeninos y compuestos que no se registran desde hace más de dos décadas
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha confirmado, en la última actualización de la Estadística de Nombres y Apellidos de los Andaluces que una decena de nombres tradicionales llevan décadas sin registrarse entre los recién nacidos de la comunidad. Encabeza el listado Juana Josefa, sin un solo nacimiento inscrito desde hace 43 años, seguido de Josefa Luisa, con 40, y de Prudencia y Rogelia, empatadas en 36. El organismo califica de "en peligro de extinción" a aquellos nombres cuyos portadores más jóvenes nacieron hace al menos dos décadas.
El criterio, explican desde el IECA, no mide la edad media de quienes ya llevan el nombre, sino el tiempo transcurrido desde su último registro. Es, en la práctica, un indicador de desuso: cuanto más tiempo pasa sin que unos padres elijan un nombre para su hijo o hija, más cerca está de desaparecer del padrón andaluz. Todos los casos que lidera la clasificación de 2026 comparten un mismo rasgo: son nombres femeninos y compuestos, muy arraigados en la tradición religiosa y familiar de generaciones anteriores.
Los diez nombres con más años sin usarse en Andalucía
Detrás de Rogelia y Antonia Jesús aparecen Desamparados e Ildefonsa, con 34 y 32 años respectivamente sin nuevos registros. Cierran la lista Victoriana y Saturnina, ambas con 30, e Isidra, con 29. Ninguno de los diez ha vuelto a inscribirse en Andalucía desde antes de 1997.
Un fenómeno inverso al de los nombres que se eligen hoy
El contraste con las preferencias actuales es notable. Según la propia estadística del IECA, Manuel volvió a ser en 2025 el nombre más elegido para los niños nacidos en Andalucía, por delante de Alejandro, Hugo, Pablo y Mateo, mientras que María repite también entre las opciones favoritas para las niñas.
Se trata de nombres cortos, de origen bíblico o clásico, que conviven con la irrupción de otros más recientes y de raíz extranjera. La brecha entre unos y otros ilustra el ritmo, lento pero constante, con el que cambian los gustos onomásticos de una generación a otra.
Antonio y María del Carmen, los más frecuentes entre la población andaluza
A escala del conjunto de la población, y no solo de los recién nacidos, Antonio y María del Carmen siguen siendo los nombres más comunes en Andalucía, con una edad media que supera los 50 años en ambos casos. El IECA constata que su peso demográfico se reduce año tras año, a medida que sus portadores envejecen y las nuevas generaciones optan por otras alternativas. La lista de los diez nombres más frecuentes no ha variado en su orden respecto a la edición anterior.
En materia de apellidos, la estadística resulta más estable: García continúa siendo el más extendido, presente en el 6,12% de la población andaluza, con menor presencia en Huelva (5,01%) y mayor en Jaén (6,95%).
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