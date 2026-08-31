La muerte de una mujer alemana en Isla Cristina apunta "con casi total seguridad" al suicidio

La investigación sobre la muerte de una mujer alemana de 47 años localizada el pasado viernes en Isla Cristina (Huelva) apunta, según las pesquisas preliminares y el informe forense, a un caso de autólisis o suicidio. Así lo ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha señalado que, por el momento, queda descartado que se trate de un nuevo caso de violencia de género. La pareja de la fallecida, un hombre de 60 años y nacionalidad italiana que fue detenido inicialmente, ya ha quedado en libertad.

¿Qué concluye la investigación preliminar sobre la muerte en Isla Cristina?

Pedro Fernández ha explicado que las investigaciones desarrolladas hasta el momento, junto con las conclusiones del informe forense, determinan "con casi absoluta seguridad" que la muerte corresponde a un caso de autólisis o suicidio.

El delegado del Gobierno ha recordado que, cuando se conocieron los hechos, las circunstancias llevaron a pensar inicialmente que podía tratarse de un posible caso de violencia de género. Sin embargo, ha señalado que el avance de la investigación ha cambiado esa hipótesis.

Lugar donde fue localizado el cadáver de la víctima / Clara Carrasco / Europa Press

En sus declaraciones, ha afirmado que "fue un suceso que en un primer momento hizo pensar que podíamos estar ante un nuevo caso de violencia de género". No obstante, ha añadido que las investigaciones preliminares y el informe forense permiten concluir, "con casi absoluta seguridad", que no se trata de una muerte violenta.

Asimismo, ha lamentado profundamente el fallecimiento de la mujer y ha precisado que, con la información disponible en estos momentos, "por el momento se descarta que estemos ante una nueva víctima por violencia de género".

La autoridad judicial deberá determinar las causas concluyentes

Pese a las conclusiones alcanzadas hasta ahora, Pedro Fernández ha subrayado que la investigación continúa abierta. Ha recordado que se trata de una investigación preliminar y que será la autoridad judicial la encargada de determinar las causas concluyentes de la muerte.

De este modo, las diligencias siguen su curso hasta que la investigación quede definitivamente cerrada con las resoluciones correspondientes.

Imágenes de donde ha sido localizado el cadáver de la víctima / Clara Carrasco / Europa Press

Cómo se desarrollaron los hechos en Isla Cristina

La fallecida, de nacionalidad alemana, viajaba junto a su pareja realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la península. Ambos tenían su residencia habitual en Alemania.

El cuerpo de la mujer fue localizado el pasado viernes en la vía pública, en la avenida del Atlántico de Isla Cristina, después de que agentes de la Policía Local acudieran al lugar tras recibir un aviso del 112. Según la información disponible, una llamada alertó de la presencia de una mujer "inmóvil" y sin reacción alguna.

Ese mismo viernes, agentes de la Guardia Civil detuvieron al hombre, de nacionalidad italiana, como presunto autor de la muerte de su pareja. La detención se produjo sin que opusiera resistencia. Tras el avance de la investigación y las conclusiones preliminares conocidas este lunes, el hombre ha quedado en libertad.