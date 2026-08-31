Terremotos en Granada, en directo: registrado un nuevo seísmo de magnitud 1,5 durante la madrugada con epicentro en Gójar

Durante la madrugada de este lunes, 31 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sólo ha registrado un terremoto en la provincia de Granada. El seísmo se produjo a las 2.33 horas, alcanzó una magnitud de 1,5 mbLg y tuvo su epicentro al suroeste de Gójar, a cero kilómetros de profundidad. Es el único movimiento localizado en la provincia de Granada entre los datos facilitados por el IGN para esta madrugada.

Este seísmo se suma a los 1.279 temblores registrados desde el pasado 15 de agosto por el IGN, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.

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La tendencia parece que va a la baja después de esta serie sísmica que mantiene en alerta aún a toda la provincia de Granada.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Ana Ramos Caravaca Granada registra un nuevo terremoto de magnitud 1,5 durante la madrugada en Gójar Durante la madrugada de este lunes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto en la provincia de Granada. El seísmo se produjo a las 2.33 horas, alcanzó una magnitud de 1,5 mbLg y tuvo su epicentro al suroeste de Gójar, a cero kilómetros de profundidad. Es el único movimiento localizado en la provincia de Granada entre los datos facilitados por el IGN para esta madrugada.

Un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios pese a ser de magnitud inferior a 2 Durante la madrugada de este domingo se han registrado otros movimientos de tierra en la provincia de Granada, si bien ninguno de ellos ha sido de magnitud superior a 2, y todos ellos han sido de intensidad inferior al registrado en Huétor Vega, de forma que no se han sentido entre la población, según lo que se desprende de la información que publica en su página web el IGN, que localiza esos seísmos en municipios como La Zubia, Granada capital, Armilla, Ogíjares, Cájar y, de nuevo, Huétor Vega.

Registrados tres seísmos de magnitud entre 2 y 3 en las provincias de Granada y Jaén desde la medianoche Al menos tres seísmos de una magnitud de entre 2 y 3 mbLg se han dejado sentir desde la medianoche de este sábado, 29 de agosto, en puntos de las provincias de Jaén y Granada, donde el pasado 14 de agosto comenzó una serie sísmica con origen en Alhendín. En concreto, y según la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press, en la provincia de Jaén la tierra ha temblado a las 2,40 horas de la madrugada con un seísmo de magnitud 3 con epicentro a cero kilómetros de profundidad al norte del término de Huelma. Apenas unos minutos más tarde, a las 2,53 horas, se ha producido otro seísmo, de 2,4 mbLg con epicentro a un kilómetro de profundidad al sureste del término municipal jiennense de Torres. Por otro lado, en la provincia de Granada se ha registrado un terremoto superficial de 2,3 mbLg a las 8,57 horas de la mañana de este sábado con epicentro al noroeste del municipio de Churriana de la Vega que, según la información que aporta el IGN, se ha sentido en Granada.

Granada registra 1.279 temblores en dos semanas, desde el seísmo de magnitud 5 El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 1.279 temblores en el área metropolitana de Granada desde que un terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín alertara a la población a las 01:04 horas de la madrugada del 15 de agosto, en dos semanas de inspecciones, alarma social y petición de ayudas. El terremoto de Alhendín que marcó el arranque de la actual serie sísmica tuvo lugar después de otros cuatro temblores registrados horas antes en la vertiente sur de la Vega de Granada, generó los primeros daños en viviendas y alertó a la población. Desde entonces, el IGN ha registrado 1.279 temblores, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, refleja un descenso de actividad sísmica durante esta semana, a pesar de que en días como este jueves anotó cuarenta temblores, cinco por encima de 2,0 de magnitud y ocho de ellos sentidos por la población.

Destrozos en la tejado de la torre de la Iglesia de San Miguel el Bajo, en el Albaicín, producidos por el terremoto del 15 de agosto / PEPE TORRES / EFE Una docena de templos siguen cerrados en Granada por los daños de los terremotos La Archidiócesis de Granada mantiene cerrados al culto una docena de templos de la capital y el área metropolitana debido a los daños provocados por la serie sísmica de los últimos días. La decisión se mantendrá hasta que los edificios hayan sido revisados y se confirme que pueden reabrir con seguridad. En Granada capital continúan cerrados ocho templos, entre ellos la Catedral de Granada y la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, además de las parroquias de Corpus Christi, San Pío X, Santa María Magdalena, Santos Mártires Justo y Pastor, San Pedro y San Pablo y San Matías. En el área metropolitana permanecen cerradas las iglesias de San Miguel Arcángel, en Armilla; Santa Ana, en Ogíjares; Nuestra Señora de los Dolores, en Cájar; y la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y la parroquia de Churriana de la Vega. La Archidiócesis mantiene las labores de revisión y restauración en los inmuebles afectados.

Reuníón de coordinación por los terremotos en el Ayuntamiento de Armilla / AYUNTAMIENTO DE ARMILLA / Europa Press Armilla revisa más de 500 viviendas tras los terremotos y mantiene 46 desalojadas El Ayuntamiento de Armilla ha revisado ya más de 500 viviendas afectadas por los terremotos del 15 y 18 de agosto. En la mayoría de los casos se han detectado daños superficiales, aunque la situación más delicada sigue siendo la del edificio de la calle Mérida, donde permanecen desalojadas 46 viviendas a la espera de que se ejecuten actuaciones de seguridad. Además, ocho familias continúan realojadas entre un hotel y el albergue Inturjoven, mientras que otra familia permanece fuera de su vivienda por los daños provocados en el tejado tras la caída de una chimenea de un edificio colindante. Los técnicos municipales y arquitectos voluntarios también han inspeccionado los edificios públicos, sin detectar daños estructurales. Sí se realizarán reparaciones de desperfectos estéticos, especialmente en los centros educativos, antes del inicio del curso. La Policía Local ha llegado a recibir alrededor de 400 llamadas diarias desde el terremoto del martes 18, mientras que los Servicios Sociales mantienen el seguimiento de personas dependientes y vulnerables. El Ayuntamiento mantiene además una oficina de asesoramiento jurídico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, que ya ha atendido a unas 200 personas. También se ofrece apoyo y orientación psicológica y administrativa a los jóvenes desde el Espacio Joven. Armilla ha comenzado además a recibir las primeras indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros tras su declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Por otro lado, la próxima semana comenzarán los trabajos en la torre de Fermasa, dañada por los seísmos. La primera actuación consistirá en desmontar su parte superior, la más afectada, para garantizar la seguridad y poder recuperar cuanto antes la actividad normal del recinto.

La UGR desarrolla una herramienta de IA para mejorar la respuesta ante terremotos e inundaciones Un equipo de investigadores coordinado por la Universidad de Granada (UGR) ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial destinada a mejorar la gestión de emergencias tras terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. El sistema ayuda a decidir cómo distribuir a las personas afectadas entre hospitales, refugios y centros de ayuda cuando los recursos son limitados. La herramienta analiza factores como la vulnerabilidad de las personas, la rapidez de los desplazamientos, el estado de las rutas y la saturación de los centros para ofrecer distintas alternativas de actuación. En lugar de imponer una única solución, permite a los responsables de emergencias comparar las consecuencias de cada opción y mantener la decisión final. El proyecto cuenta además con un simulador interactivo que permite recrear escenarios posteriores a una catástrofe. Sus responsables consideran que el modelo también podría aplicarse a la planificación de evacuaciones, distribución de suministros médicos o asignación de voluntarios.

Claudio Guarino Granada impulsa el plan de regeneración urbana Vive Zaidín para recuperar el barrio tras los seísmos El Ayuntamiento de Granada va a impulsar un plan de regeneración urbana denominado Vive Zaidín con el que el Consistorio pretende la recuperación de la zona de la capital más afectada por la serie sísmica de Alhendín de la mano de otras administraciones públicas y también de la iniciativa privada. Además, el Consistorio ha aprobado destinar más de un millón de euros a obras prioritarias y urgentes en centros escolares y edificios municipales de la capital.

Claudio Guarino Más de 15 terremotos se registraron en Granada durante la madrugada Granada ha registrado al menos 16 terremotos durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La mayoría de los movimientos sísmicos se han concentrado en La Zubia y su entorno, aunque también se han localizado temblores en Churriana de la Vega, Santa Fe, Ogíjares, Huétor Vega, Armilla, Monachil, Loja y la Alpujarra. Los seísmos han sido, en general, de baja magnitud, con valores de entre 0,4 y 1,8 mbLg en la provincia. La sucesión de pequeños terremotos mantiene la actividad sísmica en Granada durante las primeras horas de este viernes.