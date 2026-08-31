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Terremotos en Granada, en directo: registrado un nuevo seísmo de magnitud 1,5 durante la madrugada con epicentro en Gójar

Parece que la serie sísmica que se inició el pasado 15 de agosto va a la baja

Último terremoto registrado en la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en la provincia de Granada

Último terremoto registrado en la madrugada de este lunes, 31 de agosto, en la provincia de Granada / Instituto Geográfico Nacional

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Ana Ramos Caravaca

Claudio Guarino

Durante la madrugada de este lunes, 31 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sólo ha registrado un terremoto en la provincia de Granada. El seísmo se produjo a las 2.33 horas, alcanzó una magnitud de 1,5 mbLg y tuvo su epicentro al suroeste de Gójar, a cero kilómetros de profundidad. Es el único movimiento localizado en la provincia de Granada entre los datos facilitados por el IGN para esta madrugada.

Este seísmo se suma a los 1.279 temblores registrados desde el pasado 15 de agosto por el IGN, una amplia mayoría de baja magnitud y una decena de ellos por encima de 3, pese a lo que muchos han sido percibidos por la población.

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La tendencia parece que va a la baja después de esta serie sísmica que mantiene en alerta aún a toda la provincia de Granada.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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