Pedro Pacheco: "Lo tengo todo, si me dan el indulto pondré en marcha una maquinaria política sin igual"

Pedro Pacheco está en el jardín de su casa. Acaba de llover y recuerda que antaño finalizaba el verano con las primeras gotas de agua. Ahora ya no; el mundo ha cambiado y es consciente. La última vez que fue alcalde de Jerez de la Frontera aún se usaban los conversores a pesetas; José María Gil Silgado era presidente del Xerez Club Deportivo; al Xerez Deportivo Fútbol Club aún le quedaban 10 años para nacer; no habían reventado la Operación Malaya, la Gürtel o los ERE; faltaba muchísimo para que llegaran el 15-M o Adelante Andalucía, el PSA aún tenía fuerza y Vox no se intuía; en pocas casas había internet, se leía el periódico en papel y las redes sociales y la IA eran prácticamente impensables a nivel usuario. Corría el año 2003. Han pasado 23 años y más de una revolución.

Al exalcalde le ha dado para pasar su propia Odisea en este tiempo. Fue condenado a cinco años y medio de cárcel por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por la contratación irregular de dos asesores en empresas municipales de Jerez. También fue penado a otro año y medio por el denominado caso 'Casa del Rocío', al pagarse la casa de hermandad con fondos públicos. Entró en prisión en 2014 y en 2018 salió en régimen de semilibertad. Se le condenó también a más de una década de inhabilitación. Nada más volver del 'Pacífico' -"ya sabe usted lo que es"- no quería saber nada de la política.

Cambió de idea y, en 2021, pidió su indulto, para poder volver. Aún no se lo han concedido. "No se olvide que llevo 4 años esperando. Estoy esperando más que Penélope", dice entre risas, aunque se siente más representado con Odiseo. "Me ha encantado que esté de moda ahora: esa larga espera para volver a Ítaca...", dice.

Alguien ha dicho que en septiembre llegará su perdón definitivo y él también quiere volver a su tierra, pero a través de las urnas, en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. "Me estáis entrevistando un día en el que me siento contento. Es lunes, estamos en la recta final de agosto, ha llovido y, bueno, hace menos calor. Estoy tranquilo, ha ganado mi equipo, ¿eh?", dice a pesar de que los clubes de Jerez no han comenzado la liga. Está confiado, "es de esperar que en septiembre -ya mañana- llegue la gran noticia para mí, pero aún queda algo".

Pregunta-¿No ve posibilidades de seguir esperando?

Respuesta-Yo espero que los acontecimientos ya conjuguen en el tema positivo, que sea que sí. Tenemos en cuenta que ha habido ya experiencias, que se han dado indultos, y yo me acojo al principio de igualdad. Hasta ahora no ha habido nada negativo. Quedarán muy pocos por conceder, imagino. Recientemente han dado indultos por temas políticos. Otras veces los han dado, pero no han tenido trascendencia porque no han sido políticos. ¿Por qué no soñar con el mío?

P.-Es de los que confía en Sánchez y su Gobierno actualmente.

R.-Yo creo que la gente podrá confiar mucho o no, pero desde luego yo en quien no confío es en Feijóo. Si hubiera que hacer un ranking de los políticos que mejor se han aplicado, en el sentido de leer y ejecutar, El Príncipe de Maquiavelo están Franco -más vale no nombrarlo que es capaz de resucitar- y Pedro Sánchez. Yo creo que es una aplicación casi mejor que el manual.

Yo no soy del PSOE, nunca lo he sido y, además como andalucista, he estado muy enfrentado. Pero yo no soy partidario de esos sincabezas que sin ton ni son achacan la culpa al gobierno. No hay mejor gobierno porque no hay mejor oposición. Habría un buen gobierno si hubiera una buena oposición. Eso es así. Lo que pasa es que la oposición es muy mala, muy mala. Feijóo es muy malo.

El tema de Ceuta, por ejemplo, es geopolítica de primera magnitud. Tienes que defender como puedas, con las armas que tienes, Ceuta y su españolidad. Ahí tiene que haber unanimidad. Hombre, hay que decirle que el gobierno lo está haciendo regular, había que hacerlo mejor, pero no puedes intentar desmarcarte por un tema de mercado electoral; intentar disminuir la fuerza ya bastante disminuida de un gobierno que está sufriendo un ataque despiadado de un triángulo que forman el innombrable americano, este rey rico de Marruecos y el socio americano de Israel. Contra eso tienes que atacar, pero tiene que haber unanimidad en la política española. En muchos países del mundo en la política exterior no hay tanta diferencia entre los partidos. O sea, ¿a qué viene aquí a visitar Ceuta? Y no digamos el otro, el que va a caballo. ¿Esta vez fue a caballo o fue en barco? ¿A intentar demostrar que existe una política exterior distinta? Me parece que la ha cagado, perdón por la expresión.

Mientras que tenga a Feijóo enfrente, las élites españolas, ahí están los resultados de los dividendos bancarios, están muy contentas con el señor Sánchez. No le gustará a otras élites, a clases inferiores que están influenciadas por las redes. Este gobierno, debilitado en el Parlamento, se está dedicando desde el sur a tirar adelante como puede y a hacer muchos reales decretos para que no se paralice la administración y distribuir los magníficos beneficios o subvenciones que emanan de Europa, ¿no? Repito, no hay mejor gobierno porque no hay mejor oposición, es muy mala, es muy malita.

P.-¿Se siente más cerca del PSOE que antaño?

R.-Ideológicamente me siento nacionalista andaluz, con tremenda vocación federalista y, desde luego, estoy a años luz de de la derecha y de la extrema derecha, claro está.

P.-Precisamente, PP y Vox gobiernan juntos por primera vez en Andalucía este año.

R.-Es un principio muy malo. Yo creo que el señor... Aquí le decimos Bonilla. Bonilla porque aquí hay unas papas fritas famosas que son Bonilla. Le decimos Bonilla el de las papas. Yo creo que el pobre de cara al exterior emitió mucha fuerza, pero luego se ha bajado los pantalones e hizo lo que le dijeron desde el partido. Había una opción de gente valiente que era: si no hay acuerdo, convoco elecciones. Esa era su facultad. Si hubiera hecho eso, hubiera arrasado. Pero se ha doblegado a lo que dicen desde Madrid Ayuso y compañía y es el último eslabón de los casamientos que ha tenido el PP viajando por territorio español. Y se ha traído al novio contrayente, que es la extrema derecha y que yo creo que ha venido para quedarse. Andalucía lo está pasando muy mal; y mal que lo va a pasar.

"Tener 77 años es una señal de que he consolidado mis conocimientos y mis valores" Pedro Pacheco — Exalcalde de Jerez

P.-¿Esto le lleva a querer presentarse a las elecciones municipales?

R.-No, no, no, no, no, todo lo contrario. Yo lo llevo diciendo hace 4 años, cuando esto no había ocurrido. Yo decía que si a mí me dan el indulto, me encuentro capacitado de contribuir a la labor que hicimos durante 24 años y que, de una forma desgraciada, las sucesoras no han sido capaces ni han querido seguir. Lo que usted dice es de hace 2 meses. Tener 77 años es una señal de que he consolidado mis conocimientos y mis valores. Tengo la experiencia adquirida de esa época gloriosa de 24 años y me siento solidario. Por tanto, no quiero que esta ciudad vaya en ese lento declinar camino de la nada.

En estos 4 años estamos gobernados... Bueno, gobernados es un decir. Tenemos al frente de Jerez a una pollo sin cabeza y sus polluelos. Jerez está irreconocible. Ya no van a tener oportunidad. Ya solo tienen tiempo para gastar a manos llenas en el periódico de la ciudad. Propaganda, propaganda, propaganda.

Se unen el fracaso sin paliativos de la capitalidad cultural; que después de mi salida, en el 2003, hasta hoy no se ha hecho más ninguna vivienda pública... Siendo en aquel entonces las de Jerez y Vitoria las empresas municipales más agresivas que había en España. Esta legislatura que está decayendo ya, solo nos espera mucha propaganda en los periódicos. Es pan y circo. Muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos. Cualquier día va a salir una foto donde el canario hace el amor con la canaria a un precio elevado. Habrá mucha zambombá, porque este es gobierno o desgobierno a la Zambomba clásica [Bien de Interés Cultural] le dice zambombá, que van a empezar ya en septiembre, imagino, y ya se le fue la legislatura.

P.-Los sondeos que se manejan en la ciudad, sin embargo, vuelven a darle el gobierno a García Pelayo, aunque con apoyo de Vox. Solo uno habla de que su irrupción podría cambiar el tablero.

R.-Eso dice un sondeo muy bueno con 400 muestras y me alegra. Que el pueblo de Jerez se siga acordando de mí es una satisfacción enorme. Demuestra que hay una especie de afecto mutuo entre el pueblo de Jerez y yo. Si hace un par de años vengo diciendo que me encuentro en forma, que yo aprecio los viajes del Imserso, pero que yo quiero, prefiero trabajar como una especie de ONG en el Ayuntamiento, si ahora sale esta magnífica perspectiva electoral, pues me anima muchísimo. A quien no creo que vaya a animar es a los contrarios, que estaban muy tranquilos y su vida electoral se les está complicando bastante.

P.-¿Y quiénes son los contrarios? Porque entiendo que necesitará un proyecto.

R.-Yo lo sé todo, lo tengo todo. Pero yo digo que estoy en la fase de espera del indulto. Mientras tanto, no suelto prenda. Punto. El día de de mañana, más vale antes que tarde, más vale mañana que pasado, si dice el gobierno que me lo concede, yo pongo en marcha una maquinaría que usted, que está cercano, no habrá visto una igual. Una máquinaria política, por supuesto.

P.-Pero la vida ha cambiado en estos 23 años muchísimo. Han irrumpido las redes, por ejemplo. ¿Se ve haciendo Tiktoks?

R.-Yo no tengo redes. Sólo WhatsApp. Creo que las redes han contribuido a dos cosas: uno, a difundir las noticias y, otra, a difundir los bulos. No sé qué equilibrio tiene ahora, yo creo que están ganando los bulos. Eso también revela la mala educación que existe o el déficit educacional. Porque si hubiéramos educado críticamente a estas generaciones de ahora, si fueran partidarios de un pensamiento crítico, muchos bulos y muchas noticias serían filtradas por ellos mismos. Si no se recupera el pensamiento crítico, las grandes masas que acuden a las redes van a estar siempre influenciadas por los bulos y por la mentira.

P.-¿Descarta entonces las redes e irá puerta a puerta, a la antigua usanza?

R.-Usted sabe que yo a las pisaitas recorro bloques de 14 plantas casa a casa. Ha pasado mucho tiempo y hay que volver a los barrios, porque compañeros nuestros de nuestra época siguen allí. Hay mucha gente bloqueada en los barrios y en sus pisos, los cuales incluso no disponen de los servicios mínimos como ascensores. Están atrapadas. Hay que hacer un esfuerzo para volver a los barrios, que han cambiado pero a peor. Aún queda mucha gente por la que conviene trabajar. Hay gente muy desfavorecida. Hay que volver e ir recuperando el tejido asociativo y demostrarle solidaridad.

Pedro Pacheco / Marina Casanova

P.-¿Los jóvenes hemos perdido esas luchas que llevaban a cabo nuestros mayores en los barrios?

R.-No se ha transmitido la lucha a los jóvenes o los han dado por perdido antes de tiempo. Yo creo que si manifiestan gran cariño por las hermandades, si manifiestan una lucha atroz por el fútbol, también se puede usar para que vuelvan a la cultura, que vuelvan a aprender a leer, o releer, y a fomentar ese espíritu crítico. ¿Por qué no? ¿Por qué no se intenta? Hay que intentarlo. Si no se intenta, la población carcelaria va a seguir creciendo, especialmente en barrios desfavorecidos, que hay ofertas más remunerativas, pero que están violando o casi violando la ley. Hay que hacer un esfuerzo tremendo por volver a los barrios. Hay mimbres para que sea fructífero. Lo están demostrando en dos frentes: religiosidad, a su manera, hermandades; tema cultural, el deporte. Solo falta fomentar el tema del pensamiento crítico y ayudarle en la experiencia económica. Es duro pero es más fructífero. No hay que darlos por perdidos.

En esa encuesta que decíamos antes, muchos jóvenes están esperanzados. Jóvenes que han nacido después de que yo dejara la alcaldía. ¿Por qué? Porque se lo han contado los padres o viven en una de las viviendas que entregamos. Sabrá Dios. O han visto las reacciones externas de los Gobiernos de Pacheco. Yo tengo que creer forzosamente en los jóvenes porque yo entré como alcalde con 29 años en la quinta ciudad de Andalucía, que entonces se decía Jerez-Madrid. Tengo que creer, y creo en los jóvenes porque lo fui. Bueno, aún me siento joven, porque dicen que la juventud no se tiene en el carnet, se tiene aquí (se toca la cabeza).

Muchos liderazgos políticos del siglo XIX o XVIII han pasado por la cárcel. Hasta Cervantes. Pedro Pacheco — Exalcalde de Jerez

P.-Su paso por la cárcel. ¿Le puede perjudicar electoralmente o todo lo contrario?

R.-Doctor Jekyll, que me encanta, estuvo en la cárcel. Y muchos liderazgos políticos del siglo XIX o XVIII han pasado por la cárcel. Hasta Cervantes. A mí me ha servido, como he dicho muchas veces, probar una experiencia que no esperaba. La suerte es que yo no he entrado por llevarme dinero. Es según como entras, pero luego la experiencia esa de entrar en la cárcel no se lo deseo a nadie. Ni al peor enemigo. Allí conocí a muchos jóvenes desorientados, de muchas barriadas pobres, abandonados por los ayuntamientos, como dando el trabajo por imposible, y eso es tirar demasiado pronto la toalla. Un político no puede hacer eso y estar a las mamelas o a las mamandurrias. En una ciudad es tan complicado recuperar el centro histórico como recuperar la labor política a jóvenes. La labor de un ayuntamiento no es asfaltar en verano, que eso es malo para la salud. Debajo hay adoquines que son más saludables.

-"La Justicia es un cachondeo" es su frase más...

-Me ha costado caro, eh (interrumpe entre risas). Cuando el Supremo me impuso año y medio más que la Audiencia de aquí, que ya se las traía, se acordaban de la frasecita. Si lo llego a saber, la hubiera patentado.

-...Se hicieron camisetas.

-Pero no he cobrado ni un duro (risas). También creé la frase de Mencanta Jerez y tampoco he cobrado nada (risas).

-Son las frases que han marcado su vida en realidad.

-Lo segundo no, porque si tengo suerte y me dan el indulto para volver otra vez es que me sigue encantando Jerez (risas). Esa experiencia de Jerez conmigo... No hemos terminado.

El rencor de su paso por prisión

El día que El Correo de Andalucía entrevista a Pedro Pacheco en su casa, El País abre con un titular que señala que el Pequeño Nicolás no entrará en la cárcel. Preguntado por ello, el gesto se le tuerce serio y responde: "Ignora al señor Zaplana, que se iba a morir y lleva 7 años tomando el sol en Benidorm. O Jordi Pujol, al que ahora no se le juzga porque le faltan facultades cognitivas. Pero digo yo: ¿para contar los 10.000 millones de pesetas sí tiene facultad? Para eso sí, para conocer no. Y otros casos como la Gürtel. Pero esos tres es mortal. Son contradicciones que cualquier persona no entiende. Hay cosas muy oscuras, muy oscuras, muy oscuras. Los que no estamos en las redes ya somos mayores de edad y buscamos respuestas. Ese oscurantismo... La gente nos pide a la clase política, aunque yo esté en stand by, respuestas".

Pregunta.-¿Sigue teniendo rencor?

Respuesta.-No, no, no. Yo soy aire y no. Lo que pasa que tengo buena memoria y las cosas no se me olvidan, pero yo no tengo rencor. Yo salí de la cárcel con una impresión de que odiaba y me dijeron varios expertos que eso era lógico, que ya se me quitaría. No se me olvida, pero no creo que usted encuentre a nadie que haya sufrido venganza por mi parte. Creo que no.

P.-¿Qué le hace más ilusión de volver a la política en Jerez?

R.-Ser útil. Intentar ayudar con la experiencia y con las ideas. Ser útil de evitar esta dirección de la ciudad que no va a ninguna parte. Antes [la ciudad] marcó un hito en temas locales. Ahora ¿a dónde vamos? Yo creo que vamos golpeados por el viento de poniente, por el viento de levante, por el viento del sur y yo qué sé. No salimos de lo mismo. Eso sí. Mucho pan y circo, pan y circo, pan y circo, pan y circo, pero el pan no tiene nada. Y la gente quiere que en el pan haya por lo menos caballa. O atún. Y eso no se le da. Entonces, ni siquiera se fomenta el espíritu crítico. O sea, que eso es responsabilidad nuestra.

Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez de la Frontera / Marina Casanova

-¿Cómo ve el resurgir del andalucismo?

-El Partido Andalucista, ya yo no estaba, decidió disolverse. Si usted me pregunta qué me pareció, pues no me gustó mucho la idea. Me cogió en el Pacífico. Ya sabe usted lo que es el Pacífico. Luego, restos que quedaron han ido intentando a su manera crear instrumentos políticos, creo que se han se han creado varias marcas y han estado dando el callo. Han conseguido estar presentes como concejales, alcaldes, pero yo creo que eso no es suficiente.

En la escena autonómica ha surgido con fuerza Andalucía Adelante [Adelante Andalucía] que no es sólo andalucista, sino un conglomerado de fuerzas políticas. Espero que les vaya bien, pero yo creo que tiene que resurgir con fuerza, fuerza, fuerza el andalucismo propio. Aquel que definía y lo que era el PSA. Antaño decíamos que era un partido socialista autogestionario, porque estaba de moda la autogestión en Yugoslavia, había mucha experiencia autogestionaria... Yo creo que hoy en día se podría adaptar fácilmente a la situación de Andalucía.

Porque a Andalucía, desde que el capitalismo se instauró en España, la han ido haciendo un proveedor de materias primas, con alguna otra experiencia. Mire usted, se están reabriendo minas con la excusa de materias primas y tierras raras, que van a contaminar sin ton ni son y están contaminando los ríos; seguimos dando nuestros productos agrícolas, seguimos proveyendo el tema turístico, cuyos beneficiarios principales van a empresas que no están en Andalucía, ya sean propietarios de aviones o de hoteles; los turistas, que nos están manteniendo, pero están acabando con las pocas viviendas que hay destinadas a nosotros, a los nacionales. Entonces, aquí no se buscan cosas alternativas, estamos solo centrados en el monoempleo del turismo y sus derivados. Y yo creo que hay que seguir con experiencias diversas.

-Moreno Bonilla también tira de andalucismo. ¿Cómo le sienta esto?

-Falsamente. La lluvia de hoy le habrá desteñido. Tenga usted en cuenta que este partido de derechas, cada día intoxicado más por la extrema derecha, la bandera andaluza le dura 5 minutos. Se la quitan, le produce sarampión. Están adoptando unos colores que no los sienten. Ellos creen que España es una grande y libre y que se vive en unidades administrativas, como dijo el señor Arenas de Andalucía. Mire usted, el que ha sido centralista defendiendo una grande y libre, en versiones light, no aspira a tener una Andalucía con su propio autogobierno en pie de igualdad con el resto del Estado español. Y que apueste por una Andalucía federal... Ven federal y se van corriendo.

-¿Qué le parece que gente del andalucismo como Rojas Marcos se haya acercado a este gobierno? Hay a quien le molesta.

-Somos amigos y lo veo con mucha fuerza. No para. Fue uno de los fundadores del andalucismo, es la cabeza visible del Partido Andalucista que ha quedado hasta el último día y lo que hace es traspasar el testimonio a donde puede. Encontró a un Moreno Bonilla y al que le encantó lo del habla y lo conseguimos y antes adoptó la bandera. Pero yo no veo a Bonilla arropado con la bandera (risas). La usa una vez al año y ya está. Tampoco le ha hecho mucho daño porque, aparte de que le produce sarpullido, el verde le habrá desteñido y le habrá manchado el traje. Se ha equivocado y el casamiento con la extrema derecha le va a pesar bastante.

-No estará pensando en presentarse a las siguientes andaluzas, ¿no?

-No, no, no (risas). Cuando estamos diciendo que yo no descansaré hasta ver otra vez al andalucismo fuerte, que para mí el PSA en versión moderna... Pues yo no pararé. ¿Cómo? Pues ayudaré a lo que surja. Tiene que surgir.

-¿Es un buen momento?

-¿Por qué no? Está ahí, está huérfano. Está buéfano. El andalucismo llegó a tener cinco diputados en España, uno en Cataluña, tuvo un fuerte en el Parlamento Andaluz, formó gobierno de coalición con el PSOE, estuvo en muchos ayuntamientos... Yo creo que eso está ahí, eso no se olvida.

-De momento, Jerez.

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-Ahora tantas cosas no puedo pretender. Lo más inmediato es la obtención del indulto y, si es posible, presentarme en las municipales. Ya habrá tiempo, ¿por qué no? Tenga en cuenta que el gran avance de la medicina es que cada vez somos más longevos. Yo creo que la economía española no está adaptada todavía a esa gran longevidad. Yo creo que por qué no. ¿Por qué no? Yo no digo que no a nada, yo te digo que primero están las municipales. Me encanta siempre, siempre, Jerez.