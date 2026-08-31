Rota reabre la playa cerrada por riesgo para la salud: las analíticas descartan presencia de bacterias

Rota ha reabierto este lunes la playa de Punta Candor, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. El Ayuntamiento había decretado el cierre temporal el pasado sábado, después de que los análisis detectaran un nivel elevado de E. Coli en sus aguas. Ahora, las nuevas pruebas practicadas han arrojado unos resultados negativos en cuanto a la presencia de esta bacteria, lo que ha permitido autorizar el baño de nuevo en esta costa.

El pasado sábado, el Consistorio roteño informó que prohibía provisionalmente bañarse en Punta Candor. "La prioridad municipal es clara: proteger la salud de las personas, por lo que hasta que los resultados analíticos confirmen que las condiciones son las adecuadas, no se podrá volver a abrir la playa al baño", apuntó el Gobierno local a través de un comunicado, que evitaba crear "una alarma innecesaria entre la población".

Dos días después de adoptar esta medida, la playa ha vuelto a la normalidad. "El Ayuntamiento de Rota acaba de recibir la resolución de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz por la que se levanta la prohibición de baño en Punta Candor, después de que los últimos controles sanitarios hayan confirmado la recuperación de los niveles adecuados de calidad del agua", ha resaltado el Consistorio.

"Los resultados analíticos de los muestreos de seguimiento realizados los pasados días 27 y 28 de agosto por el dispositivo de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía indican que se han restablecido los niveles de concentración del parámetro microbiológico Escherichia coli", apuntan desde el Ayuntamiento. "A la vista de estos resultados favorables, y tras unos días marcados por las medidas, actuaciones y comprobaciones necesarias realizadas para garantizar unas condiciones adecuadas para el baño, la playa de Punta Candor vuelve a recuperar su actividad y uso normal".

La Junta mantiene cerrada Micaela en Chipiona

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz mantiene la prohibición del baño en la playa de Micaela, en Chipiona. Según explica el organismo, la concentración de los parámetros microbiológicos continúa por encima de los niveles establecidos para garantizar la calidad de las aguas de baño y, por tanto, puede suponer un riesgo para la salud de los bañistas.

La resolución también modifica la situación de la playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María. En este caso, la medida pasa de una prohibición temporal del baño a una recomendación de no bañarse, ya que los indicadores microbiológicos se han reducido, aunque todavía no alcanzan los niveles considerados suficientes.