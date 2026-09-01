Darío García, jurista andaluz experto en herencias: "Para evitar problemas es más económico y más práctico hacer testamento"

Darío García Acal, socio de MDG Fincas | Jurídico y experto en Derecho Hereditario, explica que hacer testamento es "lo más económico" y también "lo más práctico" en caso de fallecimiento. Las herencias pueden convertirse, a la postre, en una importante fuente de conflictos entre familiares, por lo que dejarlo todo atado resulta fundamental para evitar problemas.

El jurista apunta que se trata de un asunto bastante controvertido porque es "como un traje a medida": "Cada caso es diferente". Y es que cada familia es un mundo y, por tanto, existen multitud de situaciones en torno a las herencias: aquellas que se reparten entre los herederos legítimos, los casos en los que hay hijos desheredados o aquellos en los que no existen herederos descendientes, entre otros.

"El testamento no es un documento obligatorio", explica García Acal. En España existen, por tanto, dos tipos de sucesiones: la testada y la intestada. La primera se produce cuando existe testamento; la segunda, cuando no lo hay.

En el caso de una sucesión intestada, la herencia sigue el orden establecido por la ley. En primer lugar, corresponde a los descendientes y, en ausencia de estos, se pasa a los ascendientes y al cónyuge, según las circunstancias. Si no existe ninguna persona con derecho a heredar, la herencia acaba correspondiendo al Estado.

Cuando existe testamento, García Acal explica que una tercera parte de la herencia debe destinarse a los herederos legítimos. El resto puede dejarse a las personas, sean familiares o no, que el testador haya designado. Para evitar problemas en el futuro, el socio de MDG Fincas | Jurídico recomienda contar siempre con "un buen asesoramiento" y realizar el testamento "ante notario", con el objetivo de que el día de mañana "ocurran los menores problemas posibles".

"Es importante siempre hacerlo, porque es una manera de dejarlo reglado", apunta, antes de que puedan surgir conflictos. Un ejemplo clásico es el de una persona que fallece estando casada en régimen de gananciales y sin hijos. En ese caso, explica García Acal, una vez liquidada la sociedad de gananciales, la parte que corresponde al fallecido pasa a formar parte de su herencia y se reparte conforme a las reglas sucesorias aplicables.

El experto insiste en que la sucesión intestada puede convertirse en un proceso "más largo" y en ella pueden "surgir conflictos". Por ello, considera recomendable dejar la voluntad del fallecido previamente establecida mediante testamento.

Los casos en los que se puede desheredar a los herederos legítimos

Hay personas que no quieren que sus hijos reciban todo lo que han conseguido durante su vida. También puede ocurrir que, en ausencia de descendientes, no quieran que sus bienes pasen a sus padres. El experto en Derecho Hereditario explica que estos supuestos están recogidos en el Código Civil y que existen determinadas causas que permiten desheredar a los herederos legítimos.

Uno de los supuestos contempla a quienes hayan negado, "sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda". Esto no se refiere únicamente a proporcionar comida, sino también, según explica García Acal, a la obligación de prestar los cuidados necesarios a una persona en situación de necesidad o incapacidad.

Otro de los supuestos contempla conductas como "haberle pegado, maltratado o insultado gravemente", apunta el jurista. Eso sí, para que una desheredación pueda llevarse a cabo, las causas alegadas deben poder acreditarse. "Acreditar todo esto es complicado", señala el socio de MDG Fincas | Jurídico.